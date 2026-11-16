Opel in Formula E: il calendario 2027, debutto in Messico

Opel conosce ora il calendario completo del suo debutto in Formula E: il costruttore tedesco farà il suo ingresso come squadra ufficiale nel Campionato Mondiale ABB FIA Formula E a Città del Messico il 16 gennaio 2027. Nella sua stagione d’esordio, il Team Opel GSE Formula E gareggerà in 21 gare distribuite in 13 città su quattro continenti.

Il debutto in Messico e il tour mondiale

Dopo la gara inaugurale in Messico, il Campionato Mondiale di Formula E si sposterà ad Austin e Miami negli USA a febbraio, prima che São Paulo, in Brasile, concluda il blocco delle Americhe a marzo. Con la tappa di Sanya, in Cina, ad aprile, l’attenzione si sposterà in Asia, seguita da Jeddah, in Arabia Saudita, prima dell’avvio del blocco europeo a maggio e giugno. Dopo l’Europa, il tour mondiale porterà il team a Shanghai a luglio e infine alla finale di stagione a Tokyo.

La gara casalinga a Berlino e il blocco europeo

Gli eventi europei rivestono particolare importanza per Opel, a partire dal weekend di gara casalinga a Berlino, l’8 e 9 maggio 2027, una settimana dopo la tappa di Monaco. Seguiranno Brands Hatch, Zandvoort e Madrid. «Il calendario riunisce metropoli moderne, circuiti iconici del motorsport, piste spettacolari e importanti mercati internazionali. È proprio questo che rende tutto così entusiasmante per Opel», ha dichiarato Jörg Schrott, Team Principal dell’Opel GSE Formula E Team. «Con Monaco, Berlino, Brands Hatch, Zandvoort e Madrid, la parte europea della stagione include diversi mercati chiave per noi. Allo stesso tempo, la Formula E ci offre un palcoscenico globale per mostrare Opel come un marchio emotivo e proiettato al futuro».

Opel GSE Formula E Team, la monoposto del debutto in Formula E

Opel forte in Europa, mercati chiave per Mokka GSE e Corsa GSE

Opel arriva alla Formula E da una posizione di forza commerciale: nella regione Europa Allargata, Opel e Vauxhall hanno venduto circa 231.000 vetture nella prima metà dell’anno, con un aumento dell’11,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e una quota di mercato salita a oltre il 3%. In Germania, mercato nazionale del marchio, le immatricolazioni sono cresciute del 15% raggiungendo una quota del 5% tra auto e veicoli commerciali leggeri, con la Opel Corsa bestseller tra le piccole auto da oltre cinque anni. Nel Regno Unito la Corsa resta la small car più venduta, mentre la Opel Frontera è stata il B-SUV completamente elettrico più venduto nel primo trimestre; nei Paesi Bassi la Corsa si è classificata seconda nel segmento delle piccole auto, mentre in Spagna la Frontera elettrica è quarta nel suo segmento. Germania, Regno Unito, Italia, Francia, Paesi Bassi e Spagna sono inoltre mercati chiave per le varianti sportive GSE di Opel Mokka e Corsa.

Domande frequenti su Opel e la Formula E 2027

Quando debutta Opel in Formula E?

Opel debutterà come squadra ufficiale nel Campionato Mondiale ABB FIA Formula E il 16 gennaio 2027 a Città del Messico.

Quante gare disputerà l’Opel GSE Formula E Team nella stagione 2027?

Il team gareggerà in 21 gare distribuite in 13 città su quattro continenti.

Quando si corre la gara casalinga di Opel a Berlino?

La gara casalinga a Berlino si disputerà l’8 e 9 maggio 2027, una settimana dopo la tappa di Monaco.

Dove si corre la finale della stagione 2027 di Formula E?

Dopo la tappa di Shanghai a luglio, la stagione si concluderà con la finale a Tokyo il 24 e 25 luglio 2027.

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