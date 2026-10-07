Leapmotor C10 MY27: più tecnologia e sicurezza, da 38.400 euro

La gamma Leapmotor C10 evolve con il Model Year 2027: il SUV di segmento D del marchio adotta la nuova architettura elettronica ed elettrica 3.5, porta CarPlay e Android Auto wireless, un assistente vocale evoluto, cinque nuove funzioni ADAS e un bagagliaio più versatile. Già disponibile in Italia dai concessionari, parte da 38.400 euro per la REEV Hybrid Life.

Architettura 3.5, LEAP OS 4.0 Plus e connettività evoluta

Al centro dell’aggiornamento MY27 c’è la più recente architettura elettronica ed elettrica 3.5 di Leapmotor, che abilita una connettività più evoluta, funzioni di assistenza alla guida più avanzate, una risposta più rapida del software e una migliore esperienza utente.

Il sistema LEAP OS 4.0 Plus è integrato nel display centrale da 14,6 pollici e offre un’interfaccia personalizzabile, grafiche 3D immersive e la possibilità di visualizzare più applicazioni contemporaneamente. Arrivano la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto e un assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale, che comprende inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese brasiliano e arabo. È presente anche una ricerca online che utilizza ChatGPT per fornire informazioni in tempo reale, come previsioni meteo e notizie, con supporto al cambio di lingua, comprensione contestuale e riconoscimento di più intenzioni.

Sicurezza: 22 sistemi ADAS e il nuovo 1V5R

La C10 MY27 introduce cinque nuove funzioni di assistenza alla guida, che portano a 22 i sistemi ADAS complessivi:

Automatic Lane Change (ALC): con il sistema attivo, l’inserimento dell’indicatore di direzione consente alla vettura di cambiare corsia in automatico, compatibilmente con le condizioni di guida;

con il sistema attivo, l’inserimento dell’indicatore di direzione consente alla vettura di cambiare corsia in automatico, compatibilmente con le condizioni di guida; Front Vehicle Departure Warning (FVDW): avvisa il conducente, quando è fermo nel traffico, che la vettura davanti si è mossa;

avvisa il conducente, quando è fermo nel traffico, che la vettura davanti si è mossa; Front Cross Traffic Alert (FCTA): monitora i veicoli in avvicinamento uscendo in avanti da un incrocio o da un parcheggio e avvisa il conducente;

monitora i veicoli in avvicinamento uscendo in avanti da un incrocio o da un parcheggio e avvisa il conducente; Front Cross Traffic Braking (FCTB): come il precedente, ma aziona i freni se il conducente non reagisce all’avviso;

come il precedente, ma aziona i freni se il conducente non reagisce all’avviso; Side Distance Indication System (SDIS): sulle strade strette attiva la telecamera a 360° e i sensori di parcheggio anteriori per monitorare l’area circostante.

Debutta anche il sistema 1V5R, composto da una telecamera anteriore e cinque radar: con il MY27 vengono aggiunti due radar angolari anteriori e un radar frontale, per ampliare l’area di rilevamento davanti alla vettura.

Prestazioni e autonomia

La C10 81,9 kWh Design eroga ora 299 CV (220 kW) e 360 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e raggiunge 190 km/h, con un’autonomia di 519 km WLTP. Al vertice della gamma la C10 81,9 kWh AWD Design sviluppa 571 CV (420 kW) con due motori e 655 Nm: da 0 a 100 km/h in 5 secondi, con 479 km WLTP di autonomia.

La C10 REEV Hybrid offre 220 CV (162 kW) e fino a 145 km in modalità elettrica; abbinata al generatore a benzina quattro cilindri da 1,5 litri aggiornato, arriva a 986 km di autonomia complessiva WLTP.

Stile, comfort e praticità

Sull’allestimento Design debutta una nuova firma luminosa: ai proiettori automatici a LED si aggiunge una fascia luminosa a LED a tutta larghezza. Sempre sulla Design arrivano lo specchietto retrovisore interno frameless con funzione antiabbagliamento automatica, la regolazione elettrica lombare a quattro vie per il conducente e i vetri acustici a doppio strato per i finestrini laterali anteriori.

Il bagagliaio della C10 BEV cresce di 27 litri, arrivando a 500 litri (1.905 litri con i sedili posteriori abbattuti), e ha un nuovo pianale regolabile su due livelli: abbassato per la massima capacità, sollevato per ricavare un vano nascosto. Tutte le BEV hanno un frunk da 30 litri. Sulla REEV Hybrid la capacità sale da 400 a 440 litri (1.845 litri con i sedili abbattuti).

La ricarica è più intuitiva grazie al logo Leapmotor illuminato dietro lo sportello: bianco quando il veicolo è collegato ma non in carica, verde lampeggiante durante la ricarica, verde fisso a ricarica completata, blu con ricarica programmata in attesa e blu lampeggiante quando è attiva la funzione V2L. Novità anche la smart key con accesso e avviamento hands-free.

Gamma, prezzi e offerta di ottobre

La gamma C10 MY27 comprende la C10 81,9 kWh Design, la C10 81,9 kWh AWD Design e la C10 REEV Hybrid in allestimento Life e Design. Di serie ci sono sedili anteriori a regolazione elettrica, climatizzatore automatico bizona, fari automatici a LED, tetto panoramico con tendina elettrica e sistemi ADAS. La REEV Hybrid Life aggiunge Keyless Go & Start, sensori di parcheggio anteriori, 22 sistemi ADAS e CarPlay/Android Auto wireless.

I prezzi chiavi in mano partono da 42.900 euro per la C10 81,9 kWh Design, 45.400 euro per la AWD Design, 38.400 euro per la REEV Hybrid Life e 40.400 euro per la REEV Hybrid Design. Nel mese di ottobre c’è un vantaggio cliente fino a 5.000 euro, più 2.500 euro con permuta o rottamazione (fino a 7.500 euro in totale), con easyWallbox senza costi aggiuntivi. Con le iniziative in corso, la REEV Hybrid Life parte da 30.900 euro e la Design da 32.900 euro; le BEV da 35.400 e 37.900 euro in caso di permuta o rottamazione.

Domande frequenti sulla Leapmotor C10 Model Year 2027

Cosa cambia nella Leapmotor C10 Model Year 2027?

Arriva l’architettura elettronica ed elettrica 3.5 di Leapmotor, con CarPlay e Android Auto wireless, assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale, LEAP OS 4.0 Plus, cinque nuove funzioni ADAS (22 in totale), un nuovo pianale del bagagliaio regolabile e propulsori aggiornati.

Quanto costa la Leapmotor C10 MY27?

La C10 81,9 kWh Design parte da 42.900 euro, la 81,9 kWh AWD Design da 45.400 euro, la C10 REEV Hybrid Life da 38.400 euro e la REEV Hybrid Design da 40.400 euro, tutte chiavi in mano.

Quali sono gli incentivi di ottobre?

Nel mese di ottobre la gamma C10 MY27 beneficia di un vantaggio cliente fino a 5.000 euro, a cui si aggiungono 2.500 euro in caso di permuta o rottamazione, per un totale fino a 7.500 euro. L’offerta include la easyWallbox senza costi aggiuntivi.

Qual è l’autonomia della C10 MY27?

La C10 81,9 kWh Design dichiara 519 km WLTP, la AWD Design 479 km WLTP. La C10 REEV Hybrid offre fino a 145 km in modalità elettrica e 986 km di autonomia complessiva WLTP.

Quanto è capiente il bagagliaio?

Sulla C10 BEV sale di 27 litri a 500 litri (fino a 1.905 litri con i sedili abbattuti); sulla REEV Hybrid passa da 400 a 440 litri (1.845 litri con sedili abbattuti). La BEV ha anche un frunk da 30 litri.

Quali lingue comprende l’assistente vocale?

Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese brasiliano e arabo. È inoltre presente una funzione di ricerca online che utilizza ChatGPT per informazioni in tempo reale, come meteo e notizie.

Vota: post