Parma, il Dynostar scova le e-bike truccate: 15 sanzioni al primo controllo

Un tapis roulant in miniatura che, invece di misurare le prestazioni di chi corre, mette alla prova quelle di chi pedala. Si chiama Dynostar ed è lo strumento con cui la Polizia Locale di Parma ha deciso di alzare il livello dei controlli sulle biciclette elettriche: il primo servizio, nel pomeriggio del 6 ottobre, ha già prodotto 15 sanzioni in poche ore.

Dynostar: velocità e potenza del motore sotto esame

Il Dynostar è un dispositivo portatile capace di verificare la velocità massima e la potenza erogata dal motore, così da individuare le e-bike che, dopo essere state modificate, viaggiano oltre i limiti consentiti dei 25 km/h.

I primi controlli in centro a Parma

I controlli sono stati effettuati dal Nucleo Velo e dalle pattuglie della Polizia Locale, con il Dynostar posizionato in via D’Azeglio e in piazza Garibaldi, due delle zone centrali della città e maggiormente interessate dal traffico di biciclette. Il bilancio del primo pomeriggio di servizio: 15 sanzioni in poche ore.

Il problema delle e-bike modificate

Il problema non riguarda le normali biciclette a pedalata assistita, ma quelle che vengono trasformate attraverso modifiche capaci di sbloccarne le prestazioni.

I limiti previsti dalla normativa

Secondo la normativa, una bicicletta a pedalata assistita può rientrare nella categoria dei velocipedi se rispetta determinati requisiti, tra cui l’interruzione dell’assistenza del motore entro i 25 km/h e una potenza nominale continua massima di 250 watt. Quando questi parametri vengono superati cambia l’inquadramento giuridico del mezzo.

Domande frequenti sui controlli alle e-bike a Parma

Cos’è il Dynostar?

È un dispositivo portatile, descritto come un tapis roulant in miniatura, usato dalla Polizia Locale di Parma per verificare la velocità massima e la potenza erogata dal motore delle biciclette elettriche.

Cosa controlla la Polizia Locale di Parma?

Individua le e-bike che, dopo essere state modificate, viaggiano oltre il limite consentito dei 25 km/h.

Dove sono stati effettuati i primi controlli?

In via D’Azeglio e in piazza Garibaldi, due zone centrali della città e tra le più interessate dal traffico di biciclette. I controlli sono stati eseguiti dal Nucleo Velo e dalle pattuglie della Polizia Locale.

Quante sanzioni sono state elevate?

Il primo servizio, nel pomeriggio del 6 ottobre, ha prodotto 15 sanzioni in poche ore.

Quando una bici a pedalata assistita è un velocipede?

Quando rispetta determinati requisiti, tra cui l’interruzione dell’assistenza del motore entro i 25 km/h e una potenza nominale continua massima di 250 watt.

Cosa succede se questi parametri vengono superati?

Cambia l’inquadramento giuridico del mezzo.

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