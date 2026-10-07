Parma, il Dynostar scova le e-bike truccate: 15 sanzioni al primo controllo

La Polizia Locale usa un dispositivo portatile per misurare velocità e potenza delle biciclette elettriche in via D’Azeglio e piazza Garibaldi

di Redazione7 Ottobre, 2026

Dynostar

A Parma la Polizia Locale ha introdotto il Dynostar per controllare le e-bike modificate oltre i 25 km/h: il primo servizio, il 6 ottobre, ha prodotto 15 sanzioni in poche ore.
Il Dynostar, banco prova portatile per biciclette elettriche

Un tapis roulant in miniatura che, invece di misurare le prestazioni di chi corre, mette alla prova quelle di chi pedala. Si chiama Dynostar ed è lo strumento con cui la Polizia Locale di Parma ha deciso di alzare il livello dei controlli sulle biciclette elettriche: il primo servizio, nel pomeriggio del 6 ottobre, ha già prodotto 15 sanzioni in poche ore.

Dynostar: velocità e potenza del motore sotto esame

Il Dynostar è un dispositivo portatile capace di verificare la velocità massima e la potenza erogata dal motore, così da individuare le e-bike che, dopo essere state modificate, viaggiano oltre i limiti consentiti dei 25 km/h.

I primi controlli in centro a Parma

I controlli sono stati effettuati dal Nucleo Velo e dalle pattuglie della Polizia Locale, con il Dynostar posizionato in via D’Azeglio e in piazza Garibaldi, due delle zone centrali della città e maggiormente interessate dal traffico di biciclette. Il bilancio del primo pomeriggio di servizio: 15 sanzioni in poche ore.

Il problema delle e-bike modificate

Il problema non riguarda le normali biciclette a pedalata assistita, ma quelle che vengono trasformate attraverso modifiche capaci di sbloccarne le prestazioni.

I limiti previsti dalla normativa

Secondo la normativa, una bicicletta a pedalata assistita può rientrare nella categoria dei velocipedi se rispetta determinati requisiti, tra cui l’interruzione dell’assistenza del motore entro i 25 km/h e una potenza nominale continua massima di 250 watt. Quando questi parametri vengono superati cambia l’inquadramento giuridico del mezzo.

Domande frequenti sui controlli alle e-bike a Parma



Cos’è il Dynostar?

È un dispositivo portatile, descritto come un tapis roulant in miniatura, usato dalla Polizia Locale di Parma per verificare la velocità massima e la potenza erogata dal motore delle biciclette elettriche.

Cosa controlla la Polizia Locale di Parma?

Individua le e-bike che, dopo essere state modificate, viaggiano oltre il limite consentito dei 25 km/h.

Dove sono stati effettuati i primi controlli?

In via D’Azeglio e in piazza Garibaldi, due zone centrali della città e tra le più interessate dal traffico di biciclette. I controlli sono stati eseguiti dal Nucleo Velo e dalle pattuglie della Polizia Locale.

Quante sanzioni sono state elevate?

Il primo servizio, nel pomeriggio del 6 ottobre, ha prodotto 15 sanzioni in poche ore.

Quando una bici a pedalata assistita è un velocipede?

Quando rispetta determinati requisiti, tra cui l’interruzione dell’assistenza del motore entro i 25 km/h e una potenza nominale continua massima di 250 watt.

Cosa succede se questi parametri vengono superati?

Cambia l’inquadramento giuridico del mezzo.

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