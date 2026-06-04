Leapmotor non si ferma: nuovo record mensile con oltre 81.500 consegne globali

Leapmotor continua a macinare risultati da record, proseguendo in un percorso di crescita sempre più solido e strutturato, che anche a livello globale rispecchia il trend più che positivo registrato sul mercato italiano. Nel mese di maggio, Leapmotor ha registrato 81.569 consegne nel mondo, includendo le vendite in Cina e quelle nei mercati internazionali in cui il brand è presente. Oltre a rappresentare il nuovo record per unità vendute in un solo mese, il risultato di maggio segna un incremento dell’81% rispetto a maggio 2025 e una crescita del 14,26% rispetto ad aprile 2026.

Cumulato 2026 +51,51%

Questo nuovo massimo storico mensile per il marchio, spinge ulteriormente verso l’alto il risultato cumulato di Leapmotor che, nei primi cinque mesi del 2026, ha consegnato complessivamente 263.111 veicoli, tra Cina ed export, pari ad un aumento del 51,51% rispetto allo stesso periodo del 2025, permettendo al brand di consolidare il proprio posizionamento tra i marchi di veicoli elettrici a più rapida crescita.

I volumi registrati da Leapmotor a maggio 2026 hanno superato di oltre 10.000 unità quelli di aprile, quando le unità consegnate erano state 71.387, confermando dunque un trend di crescita che prosegue a ritmo sostenuto, con il marchio che consolida la propria ascesa sul mercato internazionale, grazie alla crescente domanda di veicoli elettrici e alla capacità di intercettarla con un’offerta di prodotti sempre più competitiva.

Il lancio internazionale della B05 e le ambizioni sui segmenti premium

Di pari passo alla crescita commerciale, Leapmotor prosegue con decisione la strategia di espansione commerciale con una gamma che cresce costantemente. Tra le novità di queste settimane c’è l’introduzione della B05, nuova hatchback elettrica, in 28 mercati esteri, rappresentando una mossa strategica chiave nello sviluppo globale del brand. Con l’internazionalizzazione del lancio della B05, Leapmotor entra dunque in una nuova fase del suo percorso, nella quale punta a superare il posizionamento focalizzato esclusivamente sui modelli accessibili destinati al grande pubblico, per entrare in segmenti di fascia alta e maggiore valore aggiunto per allargare ulteriormente la propria base di clienti a livello mondiale.

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