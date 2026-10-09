Nuova Volkswagen ID. Tiguan: il SUV elettrico fino a 600 km

9 ottobre 2026 – Volkswagen ha presentato in anteprima mondiale la nuova ID. Tiguan, SUV elettrico di nuova generazione che prende il posto di ID.4 e ID.5 e porta il nome del modello più venduto del marchio. Arriverà sul mercato all’inizio del 2027 con tre configurazioni, batterie da 58 e 77 kWh, potenze da 190 a 299 CV e un’autonomia WLTP prevista fino a 600 km.

Design Pure Positive: il SUV elettrico più grande della nuova famiglia

La ID. Tiguan è il più grande modello per l’Europa a seguire il nuovo linguaggio stilistico Pure Positive e si posiziona come sorella maggiore della ID. Cross. Il design da crossover del modello precedente lascia spazio a linee più muscolose e a superfici tese. Misura 4.618 mm in lunghezza, 1.855 mm in larghezza e 1.619 mm in altezza, con un passo di 2.765 mm. Il Cx migliora da 0,27 a 0,26.

Il frontale è dominato da una barra trasversale trasparente, soprannominata “Aquarium” dai designer, che integra i moduli LED; sulle versioni Style e R-Line il logo VW è illuminato di serie. Le versioni con IQ.LIGHT aggiungono tre sottili strisce LED, mentre la R-Line ha un paraurti dedicato con presa d’aria nera lucida. Tornano le maniglie delle porte a staffa e, dietro, una barra LED a tutta larghezza con elementi in effetto 3D. I cerchi sono da 19, 20 o 21 pollici e sono previste sette ruote diverse.

La palette colori comprende Marble Grey di serie, il nuovo Olive Bronze metallizzato (una prima assoluta per Volkswagen), Glacier White, Jeans Blue, Pomegranate Red, Scale Silver e Grenadille Black.

Interni: display panoramico e tasti fisici

Nell’abitacolo debutta, per la prima volta su una Volkswagen europea, il co-driver display da 12 pollici, non visibile al conducente grazie alla Privacy Mode: il passeggero può ascoltare l’audio con cuffie Bluetooth. Insieme al Digital Cockpit da 10 pollici e al display dell’infotainment da 15 pollici forma un display continuo da montante a montante. Come optional è disponibile l’head-up display con realtà aumentata.

Cambia anche la logica di comando: le funzioni principali tornano su tasti fisici, tra cui la barra per il climatizzatore sulla consolle, il volante multifunzione e una manopola per volume e brani. Davanti al bracciolo ci sono due basi di ricarica a induzione Qi2. Su Style l’illuminazione d’ambiente conta 30 colori e le linee Life, Style e R-Line hanno di serie l’ID. Light, la barra luminosa che segnala chiamate, navigazione e pericoli.

Tra le curiosità, le nuove visualizzazioni Retrò: il Digital Cockpit può riprendere la strumentazione rosso/blu della Golf IV, mentre sullo schermo centrale si può scegliere la grafica di Golf I, Golf II Country, Golf IV, Tiguan I, Race Touareg o Maggiolino.

Spazio e bagagliaio

Il passo è più lungo di 84 mm rispetto alla Tiguan basata sulla piattaforma MQB evo, con più spazio per le gambe davanti e dietro. Il bagagliaio offre 534 litri, che salgono a 1.577 litri caricando fino al tetto, e sotto il cofano c’è un vano anteriore (Frunk) per esempio per il cavo di ricarica. Tra le dotazioni opzionali ci sono sedili elettrici con memoria, massaggio e ventilazione, il sound system Harman Kardon da 480 watt, il tetto panoramico, la chiave digitale e il PowerSocket, un adattatore che permette di alimentare dispositivi elettrici dalla presa di ricarica.

Motori, batterie e autonomia della ID. Tiguan

Le versioni di equipaggiamento sono Trend, Life, Style e R-Line. La trazione è posteriore, con 4MOTION integrale a richiesta. I dati, ancora provvisori:

58 kWh (LFP), 140 kW (190 CV) : 0-100 km/h in 8,5 s, 160 km/h, autonomia fino a 450 km, ricarica DC fino a 105 kW (10-80% in circa 26 minuti);

: 0-100 km/h in 8,5 s, 160 km/h, autonomia fino a 450 km, ricarica DC fino a 105 kW (10-80% in circa 26 minuti); 77 kWh (NMC), 210 kW (286 CV) a trazione posteriore: 0-100 km/h in 6,6 s, 180 km/h, autonomia fino a 600 km, ricarica DC fino a 165 kW (10-80% in circa 29 minuti);

a trazione posteriore: 0-100 km/h in 6,6 s, 180 km/h, autonomia fino a 600 km, ricarica DC fino a 165 kW (10-80% in circa 29 minuti); 77 kWh, 4MOTION da 220 kW (299 CV): 0-100 km/h in 6,3 s, 180 km/h, autonomia fino a 560 km.

In corrente alternata si ricarica fino a 11 kW. La massa rimorchiabile arriva a 2,0 tonnellate sulle versioni da 210 e 220 kW (1,8 t per la 140 kW). Di serie c’è il One-Pedal Driving, mentre il nuovo Connected Travel Assist consente il cambio di corsia assistito in autostrada e l’arresto automatico ai semafori rossi, entro i limiti del sistema.

La ID. Tiguan è un prototipo pre-serie, non ancora in vendita: prezzi, allestimenti e dotazioni per l’Italia non sono ancora stati comunicati. In Europa sarà prodotta nello stabilimento di Emden, mentre la Tiguan con motori termici e ibridi resta a Wolfsburg.

Domande frequenti sulla Volkswagen ID. Tiguan

Quando arriva la Volkswagen ID. Tiguan?

Volkswagen indica l’arrivo sul mercato all’inizio del 2027. La vettura mostrata è un prototipo pre-serie non ancora in vendita.

Quanta autonomia ha la ID. Tiguan?

Il valore WLTP previsto è fino a 450 km con la batteria da 58 kWh, fino a 600 km con la 77 kWh a trazione posteriore e fino a 560 km per la 4MOTION. Sono dati provvisori.

Quali motorizzazioni offre la ID. Tiguan?

Tre: 140 kW (190 CV) con batteria da 58 kWh, 210 kW (286 CV) e 4MOTION da 220 kW (299 CV), entrambe con batteria da 77 kWh.

Quanto ci mette a ricaricarsi la ID. Tiguan?

In corrente continua si passa dal 10 all’80% in circa 26 minuti con la batteria da 58 kWh (fino a 105 kW) e in circa 29 minuti con la 77 kWh (fino a 165 kW).

Quanto è grande il bagagliaio della ID. Tiguan?

Il bagagliaio offre 534 litri, fino a 1.577 litri con i sedili ribaltati e carico fino al tetto, più un vano anteriore (Frunk) sotto il cofano.

Dove viene prodotta la ID. Tiguan?

Per l’Europa nello stabilimento Volkswagen di Emden, in Germania.

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