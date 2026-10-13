Ricarica pubblica a settembre 2026: prezzi stabili, la DC supera la HPC

Prezzi medi sostanzialmente stabili per la ricarica pubblica delle auto elettriche a settembre 2026, nonostante il PUN a 0,207 €/kWh (+15,3% su agosto). Lo rileva l’Osservatorio prezzi delle tariffe di ricarica di Adiconsum e TariffEV, che ora mappa 499 tariffe (+62): la ricarica DC risulta più cara della HPC.

I prezzi medi di settembre

Sulle 499 tariffe monitorate, il prezzo medio è di 0,62 €/kWh in AC (180 tariffe), 0,75 €/kWh in DC (178 tariffe) e 0,74 €/kWh in HPC (141 tariffe). Rispetto ad agosto, AC e HPC registrano lievi riduzioni, mentre la DC segna un modesto aumento e scavalca la HPC.

Tipo Prezzo medio Minimo medio Massimo medio Media delle migliori tariffe AC 0,62 €/kWh 0,53 €/kWh 0,69 €/kWh 0,47 €/kWh DC 0,75 €/kWh 0,65 €/kWh 0,83 €/kWh 0,57 €/kWh HPC 0,74 €/kWh 0,51 €/kWh 0,90 €/kWh 0,55 €/kWh

Le medie delle migliori tariffe, una per ciascun operatore (56 in totale: 20 in AC, 20 in DC e 16 in HPC), seguono un andamento analogo, con piccoli rialzi su AC e DC e una lieve diminuzione su HPC. I range min-max si riducono in modo significativo in AC, mentre in DC si alzano sia i minimi sia i massimi.

Le migliori tariffe in assoluto

Nella classifica, che considera solo le tariffe senza pagamento a tempo, i prezzi più bassi sono questi:

Categoria 1° 2° 3° AC 0,25 €/kWh – eMobility e FreshSmile in roaming su UATTZY 0,34 €/kWh – BeaglePlug in roaming su EVWAY Route 220 0,35 €/kWh – iPlanet, EVWAY Route 220 e NextCharge DC 0,35 €/kWh – iPlanet 0,39 €/kWh – EVWAY in roaming su Edison 0,45 €/kWh – EVDC in roaming su Enel X Way HPC 0,26 €/kWh – Tesla Supercharger 0,35 €/kWh – iPlanet 0,39 €/kWh – EVWAY in roaming su Edison

PUN in rialzo, ma le colonnine non seguono

Secondo l’Osservatorio, nonostante il nuovo rialzo del PUN i prezzi della ricarica pubblica non hanno seguito un aumento proporzionale: il mercato delle colonnine ha dinamiche proprie, influenzate da concorrenza, promozioni e grado di utilizzo delle infrastrutture. Il consiglio agli automobilisti è di verificare, prima di ricaricare, quale operatore offra in quel momento la tariffa più conveniente, anche tramite app come TariffEV. Adiconsum chiede da tempo di riconoscere la ricarica in pubblico come servizio di pubblica utilità, richiesta che per ora resta inascoltata.

Quanto si risparmia rispetto a diesel, benzina e GPL

Con i prezzi medi dei carburanti del 12 ottobre (Lazio: gasolio self 2,242 €/l, benzina self 2,025 €/l, GPL 0,76 €/l) e consumi medi di 20, 18 e 12 km/l, il costo è di circa 11,21 €/100 km per il diesel, 11,25 € per la benzina e 6,33 € per il GPL. Con un’auto elettrica da 13 kWh/100 km in città, il costo di pareggio rispetto al diesel è di 0,862 €/kWh; in autostrada, a 20 kWh/100 km, scende a 0,561 €/kWh.

Con la ricarica domestica a 0,25 €/kWh, 100 km in città costano 3,25 €: un risparmio di circa il 71% su diesel e benzina e del 48,7% sul GPL. Su 10.000 km annui il costo è di circa 325 euro, con un risparmio di circa 796 euro sul diesel, 800 sulla benzina e 308 sul GPL.

Il numero delle colonnine

Secondo l’ultimo monitoraggio Motus-E (giugno 2026), in Italia i punti di ricarica sono 84.564: 60.359 sotto i 50 kW, 17.432 tra 50 e 149 kW e 6.773 sopra i 150 kW. In autostrada sono 1.516, e il 54% delle aree di servizio ha ricariche elettriche. L’Osservatorio è stato inoltre citato come «ottimo esempio di chiara comparazione dei prezzi» in uno studio richiesto dalla Commissione TRAN del Parlamento Europeo.

Domande frequenti sui prezzi di ricarica a settembre 2026

Che cos’è l’Osservatorio prezzi delle tariffe di ricarica?

È l’iniziativa mensile di Adiconsum e TariffEV che confronta le tariffe della ricarica pubblica delle auto elettriche in Italia.

Qual è il prezzo medio della ricarica a settembre 2026?

0,62 €/kWh in AC, 0,75 €/kWh in DC e 0,74 €/kWh in HPC, calcolati su 499 tariffe.

Quanto vale il PUN di settembre 2026?

0,207 €/kWh, in aumento del 15,3% rispetto ad agosto.

Qual è la tariffa più bassa in AC?

0,25 €/kWh, offerta da eMobility e FreshSmile in roaming su UATTZY.

Quanto si risparmia ricaricando a casa?

Con ricarica domestica a 0,25 €/kWh, circa il 71% rispetto a diesel e benzina e il 48,7% rispetto al GPL.

Quanti punti di ricarica ci sono in Italia?

Secondo Motus-E (giugno 2026), 84.564 punti di ricarica installati.

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