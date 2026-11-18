La Lepas L6 ha ottenuto 5 stelle nelle valutazioni di sicurezza Euro NCAP, con un punteggio di 62% nella categoria Safe Driving (Guida sicura), 78% in Crash Avoidance (Prevenzione degli incidenti), 87% in Crash Protection (Protezione in caso di incidente) e 95% in Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente). Il SUV elettrico del marchio cinese Lepas, controllato da Chery, dimostra una buona sicurezza complessiva.

I risultati nei quattro ambiti

Il punteggio più alto ottenuto dalla Lepas L6 è quello in Post Crash Safety, pari al 95%, seguito da Crash Protection (87%) e Crash Avoidance (78%), a conferma della solidità strutturale del SUV elettrico. Il punteggio in Safe Driving, pari al 62%, risulta più contenuto ma comunque sufficiente per le 5 stelle complessive.

Il modello sottoposto ai test da Euro NCAP è la Lepas L6 BEV “Premium” a guida a sinistra (LHD), un SUV elettrico con peso a vuoto di 1.830 kg.

Lepas L6, il crash test Euro NCAP

Il video del crash test

Euro NCAP ha pubblicato il video ufficiale dei crash test condotti sulla Lepas L6, che mostra nel dettaglio le prove d’urto frontale, laterale e gli altri test che hanno portato all’assegnazione delle 5 stelle.

Domande frequenti su Lepas L6 e Euro NCAP

Quante stelle Euro NCAP ha ottenuto la Lepas L6?

La Lepas L6 ha ottenuto 5 stelle nella valutazione di sicurezza Euro NCAP 2026.

Quali sono i punteggi della Lepas L6 nei quattro ambiti Euro NCAP?

Safe Driving (Guida sicura) 62%, Crash Avoidance (Prevenzione degli incidenti) 78%, Crash Protection (Protezione in caso di incidente) 87%, Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente) 95%.

Quale versione di Lepas L6 è stata testata da Euro NCAP?

È stata testata la Lepas L6 BEV “Premium” a guida a sinistra (LHD), con un peso a vuoto di 1.830 kg.

In quale ambito eccelle la Lepas L6?

Il punteggio più alto è quello ottenuto in Post Crash Safety, con il 95%.

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