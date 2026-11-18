La Lepas L8 PHEV ha ottenuto 5 stelle nelle valutazioni di sicurezza Euro NCAP, con un punteggio di 62% nella categoria Safe Driving (Guida sicura), 78% in Crash Avoidance (Prevenzione degli incidenti), 87% in Crash Protection (Protezione in caso di incidente) e 95% in Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente). Secondo Euro NCAP, la valutazione della L8 PHEV si basa in gran parte sui test già condotti sulla Lepas L6 e sulla L6 PHEV, con cui condivide la struttura.

I risultati nei quattro ambiti

Il punteggio più alto ottenuto dalla Lepas L8 PHEV è quello in Post Crash Safety, pari al 95%, seguito da Crash Protection (87%) e Crash Avoidance (78%), a conferma della solidità strutturale condivisa con la L6. Il punteggio in Safe Driving, pari al 62%, risulta più contenuto ma comunque sufficiente per le 5 stelle complessive.

Il modello sottoposto ai test da Euro NCAP è la Lepas L8 PHEV “Elegance” a guida a sinistra (LHD), un SUV ibrido plug-in con peso a vuoto di 1.903 kg.

Lepas L8 PHEV, il crash test Euro NCAP

Il video del crash test

Euro NCAP ha pubblicato il video ufficiale dei crash test condotti sulla Lepas L8 PHEV, che mostra nel dettaglio le prove d’urto frontale, laterale e gli altri test che hanno portato all’assegnazione delle 5 stelle.

Domande frequenti su Lepas L8 PHEV e Euro NCAP

Quante stelle Euro NCAP ha ottenuto la Lepas L8 PHEV?

La Lepas L8 PHEV ha ottenuto 5 stelle nella valutazione di sicurezza Euro NCAP 2026.

Quali sono i punteggi della Lepas L8 PHEV nei quattro ambiti Euro NCAP?

Safe Driving (Guida sicura) 62%, Crash Avoidance (Prevenzione degli incidenti) 78%, Crash Protection (Protezione in caso di incidente) 87%, Post Crash Safety (Sicurezza post-incidente) 95%.

Su quali test si basa la valutazione della Lepas L8 PHEV?

La valutazione si basa in gran parte sui crash test già condotti da Euro NCAP sulla Lepas L6 e sulla L6 PHEV, con cui la L8 PHEV condivide la struttura.

Quale versione di Lepas L8 PHEV è stata testata?

È stata considerata la Lepas L8 PHEV “Elegance” a guida a sinistra (LHD), con un peso a vuoto di 1.903 kg.

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