Ferrari SC40 vince il premio Red Dot: Best of the Best per il design

La Ferrari SC40 ha conquistato il premio Red Dot: Best of the Best, ovvero il massimo riconoscimento nei Red Dot Award trionfando nella categoria Product Design. La SC40 è la fascinosa one-off della Casa di Maranello basata sulla 296 GTB che combina il carattere senza compromessi di una berlinetta al design originale ispirato ad un’icona assoluta come la F40.

Premiata insieme ad altre Ferrari

Prima one-off del Cavallino in assoluto a vincere un Red Dot: Best of the Best, la SC40, realizzata nell’ambito del programma “Progetti Speciali” del costruttore italiano, non è stata l’unica Ferrari premiata quest’anno dalla giuria di uno dei principali premi di design industriale al mondo. Ulteriori riconoscimenti sono stati infatti assegnati a diverse altre vetture della gamma di Maranello, in particolare Ferrari Amalfi, 849 Testarossa, 849 Testarossa Spider, 296 Speciale e 296 Speciale A, con tutti e cinque i modelli del Cavallino che hanno ricevuto il Red Dot Award.

Nessuno come Ferrari

Con i premi vinti quest’anno, Ferrari arricchisce ulteriormente il suo palmares che negli ultimi 12 anni ha accolto ben 35 Red Dot Award, rendendo la Casa di Maranello il costruttore automobilistico più premiato dal 1955, anno in cui è stato istituito il riconoscimento. Dal 2015, sono ben 13 i Red Dot: Best of the Best assegnati a Ferrari per un lunga lista di modelli: FXX-K, 488 GTB, Ferrari J50, Ferrari Portofino, Ferrari Monza SP1, SF90 Stradale, Ferrari Daytona SP3, Ferrari Purosangue, Vision GT, Ferrari Roma Spider, Ferrari 12Cilindri e 12Cilindri Spider, F80, Ferrari SC40.

Ferrari SC40: fascino e potenza

Un tradizione vincente, quella del design Ferrari, capace di bilanciare innovazione, tradizione e chiarezza funzionale, che quest’anno, premiando ancora una volta il lavoro svolto dal Ferrari Design Studio diretto da Flavio Manzoni, si rinnova l’esemplare unico SC40. Frutto del programma Progetto Speciali, la Ferrari SC40 è un pezzo unico che si caratterizza per un design che rende omaggio alla leggendaria F40, reinterpretandolo con una combinazione di geometrie precise e volumi muscolosi e netti espressi attraverso muso lungo e basso, sbalzo posteriore corto, alettone posteriore fisso alto e un’esclusiva colorazione Bianco SC40. La one-one è concepita come una berlinetta pura, con motore V6 in posizione centrale-posteriore con architettura, telaio e powertrain ibrido derivati dalla 296 GTB, permettendo alla Ferrari SC40 di disporre di 830 CV di potenza che le consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di oltre 330 km/h.

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