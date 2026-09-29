Lexus TZ 2027, prezzi USA da 64.050 dollari

Data: Stati Uniti, 28 settembre 2026. Lexus ha reso noto il listino prezzi statunitense della nuova TZ 2027, il primo SUV a tre file di sedili completamente elettrico e a trazione integrale del marchio giapponese. I prezzi partono da 64.050 dollari per l’allestimento base e arrivano a 80.550 dollari per la versione Luxury, con un’autonomia dichiarata fino a 315 miglia (circa 507 km) per la versione con batteria più capiente.

I tre allestimenti e i prezzi della Lexus TZ 2027

La gamma USA della Lexus TZ 2027 si articola su tre allestimenti, tutti a trazione integrale: la Premium AWD parte da 64.050 dollari, la Premium Touring AWD da 72.050 dollari e la Luxury AWD, il livello di allestimento più ricco, da 80.550 dollari. Tutti i prezzi indicati da Lexus includono i 1.550 dollari di costi di consegna (destination fee). Secondo quanto reso noto da Lexus, la versione Premium AWD sarà la prima a raggiungere le concessionarie, entro la fine del 2026, mentre le versioni Premium Touring AWD e Luxury AWD arriveranno all’inizio del 2027.

Due batterie, fino a 507 km di autonomia

La Lexus TZ 2027 monta due diverse opzioni di batteria agli ioni di litio: una da 76,96 kWh e una da 95,82 kWh. Secondo i dati diffusi da Lexus, la versione Premium AWD con la batteria più piccola dichiara un’autonomia fino a 253 miglia (circa 407 km), la Premium Touring AWD con la batteria da 95,82 kWh raggiunge fino a 315 miglia (circa 507 km), mentre la Luxury AWD si attesta fino a 279 miglia (circa 449 km). Il marchio giapponese parla in generale di un’autonomia stimata fino a 300 miglia sugli allestimenti selezionati.

Powertrain DIRECT4 AWD e potenza

Tutte le versioni della TZ 2027 adottano il sistema a trazione integrale DIRECT4 AWD evoluto, con due motori elettrici (uno per asse) e una ripartizione della coppia tra anteriore e posteriore che varia dinamicamente da 60:40 a 0:100 in accelerazione, per ottimizzare trazione e comportamento dinamico. Secondo i dati diffusi da Lexus, la potenza combinata del sistema è di circa 308 CV. Il SUV monta inoltre lo sterzo dinamico posteriore (Dynamic Rear Steering), con una rotazione fino a 4 gradi, e un sistema di rigenerazione frenante a 5 livelli regolabili dal guidatore.

Ricarica: porta NACS e fino a 150 kW in corrente continua

La Lexus TZ 2027 adotta di serie la porta di ricarica NACS (North American Charging System), lo standard nordamericano compatibile anche con i Supercharger Tesla, integrata in una porta di ricarica 2-in-1 per corrente alternata e continua con sportello motorizzato scorrevole. Secondo Lexus, la ricarica rapida in corrente continua consente di passare dal 10 all’80% di carica in circa 35 minuti con una potenza fino a 150 kW. Il veicolo dispone inoltre di funzioni di precondizionamento della batteria, utili per ottimizzare i tempi di ricarica rapida quando si pianifica una tappa a una stazione di ricarica tramite il sistema di navigazione.

Dimensioni e dotazioni tecnologiche

Con una lunghezza di 200,8 pollici (circa 5.100 mm), una larghezza di 78,3 pollici (circa 1.989 mm), un’altezza di 67,1 pollici (circa 1.704 mm) e un passo di 120,1 pollici (circa 3.051 mm), la Lexus TZ 2027 si colloca nel segmento dei grandi SUV elettrici a tre file, lo stesso di modelli come Hyundai IONIQ 9 e Volvo EX90. Di serie su tutta la gamma il pacchetto di sicurezza Lexus Safety System+ 4.0 e la nuova generazione dell’interfaccia multimediale Lexus Interface, con widget personalizzabili, assistente vocale evoluto, navigazione a schermo intero e le funzioni EV Routing ed EV Range Map per la pianificazione dei percorsi con ricarica. Tra gli equipaggiamenti di livello Luxury figurano il tetto panoramico con tendina motorizzata, i sedili climatizzati con poggiapiedi motorizzati per la seconda fila e per il passeggero anteriore — una prima assoluta per un SUV Lexus — e l’impianto audio Mark Levinson a 21 diffusori, disponibile come optional.

Domande frequenti sulla Lexus TZ 2027

Quanto costa la Lexus TZ 2027 negli Stati Uniti?

Il prezzo di listino USA parte da 64.050 dollari per la Premium AWD, sale a 72.050 dollari per la Premium Touring AWD e arriva a 80.550 dollari per la Luxury AWD, costi di consegna inclusi.

Qual è l’autonomia massima della Lexus TZ 2027?

La versione con la maggiore autonomia è la Premium Touring AWD, che secondo Lexus raggiunge fino a 315 miglia (circa 507 km) grazie alla batteria da 95,82 kWh.

Che tipo di ricarica utilizza la Lexus TZ 2027?

Il SUV adotta la porta di ricarica NACS, compatibile con i Supercharger Tesla, e supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 150 kW, per un tempo di ricarica dal 10 all’80% di circa 35 minuti.

Quando arriva la Lexus TZ 2027 in concessionaria?

Secondo Lexus, la versione Premium AWD sarà disponibile entro la fine del 2026, mentre le versioni Premium Touring AWD e Luxury AWD arriveranno all’inizio del 2027, sul mercato statunitense.

La Lexus TZ 2027 sarà venduta anche in Europa o in Italia?

Al momento dell’annuncio dei prezzi, Lexus ha comunicato listino e disponibilità solo per il mercato statunitense; non sono state fornite indicazioni ufficiali su un lancio della TZ in Europa o in Italia.

Quanti motori elettrici monta la Lexus TZ 2027?

Tutte le versioni adottano il sistema DIRECT4 AWD evoluto, con due motori elettrici (uno per asse) e una potenza combinata di circa 308 CV secondo i dati diffusi da Lexus.

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