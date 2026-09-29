Euro 7, la UE aggiorna le regole su batterie e freni

Data: Bruxelles, 24 settembre 2026 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE). La Commissione Europea ha adottato il Regolamento delegato (UE) 2026/1753, datato 13 luglio 2026 e firmato dalla presidente Ursula von der Leyen, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 sull’omologazione dei veicoli a motore per integrare le prescrizioni tecniche Euro 7 relative a durabilità delle batterie di bordo, emissioni di particolato dai freni, potenza di sistema dei veicoli elettrici e autonomia degli EV a basse temperature.

Cosa cambia con il Regolamento delegato (UE) 2026/1753

Il nuovo atto non introduce da solo requisiti tecnici inediti, ma completa l’architettura giuridica del regolamento quadro sull’omologazione UE (regolamento (UE) 2018/858) aggiungendo, nell’allegato II, i riferimenti agli atti normativi che stabiliscono in concreto le prove e le soglie Euro 7 già fissate dal regolamento (UE) 2024/1257 del 24 aprile 2024. In pratica, senza questo aggiornamento le autorità di omologazione non avrebbero una base normativa esplicita per rilasciare l’omologazione globale UE di un tipo di veicolo Euro 7 con riferimento a questi specifici aspetti tecnici.

Le quattro nuove voci tecniche per l’omologazione Euro 7

Il regolamento inserisce nell’allegato II, parte I, quattro nuove voci (identificate come GA19, GA20, GA21 e GA22), applicabili ai veicoli delle categorie M1 e N1 e ai veicoli classificati “Euro 7ext”: la voce GA19 riguarda la prova a bassa temperatura per l’autonomia dei veicoli elettrici in laboratorio; la voce GA20 disciplina la determinazione della potenza di sistema dei veicoli elettrificati; la voce GA21 stabilisce i criteri per la durabilità delle batterie di bordo; la voce GA22 riguarda infine le emissioni di particolato dai freni. Ciascuna voce richiama sia il regolamento (UE) 2024/1257 sia i rispettivi regolamenti di esecuzione della Commissione che ne definiscono nel dettaglio norme, procedure e metodologie di prova.

I regolamenti ONU richiamati come riferimento tecnico

Il provvedimento aggiorna anche l’elenco dei regolamenti ONU riconosciuti come equivalenti ai fini dell’omologazione UE, nell’allegato II, parte II: vengono inclusi i riferimenti ai regolamenti ONU n. 83 (emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato), n. 154 (emissioni di CO2, consumo di carburante e misurazione del consumo di energia elettrica e dell’autonomia in modalità elettrica secondo il ciclo WLTP), n. 177 (determinazione della potenza di sistema dei veicoli ibridi elettrici e a batteria con più macchine elettriche per la propulsione) e n. 179 (misurazione in laboratorio delle emissioni dai freni dei veicoli leggeri). Questi regolamenti, adottati in sede UNECE, diventano così pienamente utilizzabili anche nel quadro di omologazione dell’Unione Europea.

Coinvolti anche i veicoli pesanti e quelli per uso speciale

Il regolamento aggiunge inoltre la voce G3c, relativa al dispositivo per il monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia elettrica e per la determinazione della massa totale del veicolo, richiamando il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 dedicato ai veicoli pesanti Euro VI. Le stesse quattro prescrizioni Euro 7 su batterie, freni, potenza e autonomia vengono infine estese anche alle tabelle dell’allegato II, parte III, dedicate all’omologazione dei veicoli per uso speciale, per consentire anche a questa categoria di ottenere l’omologazione globale UE in coerenza con il resto della gamma.

Quando entra in vigore

Il Regolamento delegato (UE) 2026/1753 è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, avvenuta il 24 settembre 2026, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza bisogno di un recepimento nazionale, come previsto per tutti i regolamenti UE.

Domande frequenti sul Regolamento delegato (UE) 2026/1753

Cosa prevede il Regolamento delegato (UE) 2026/1753?

Il regolamento, adottato dalla Commissione Europea il 13 luglio 2026, modifica il regolamento (UE) 2018/858 sull’omologazione dei veicoli aggiungendo i riferimenti normativi necessari per omologare i veicoli Euro 7 in relazione a durabilità delle batterie, emissioni di particolato dai freni, potenza dei veicoli elettrici e autonomia a basse temperature.

A quali veicoli si applicano le nuove regole?

Le nuove voci tecniche si applicano ai veicoli delle categorie M1 (autovetture) e N1 (veicoli commerciali leggeri), ai veicoli classificati “Euro 7ext”, oltre che, per gli aspetti relativi al monitoraggio dei consumi, ai veicoli pesanti Euro VI e ai veicoli per uso speciale.

Cos’è la voce GA21 sulla durabilità delle batterie?

La voce GA21 stabilisce i riferimenti normativi (regolamento (UE) 2024/1257 e relativo regolamento di esecuzione) che definiscono le prove necessarie per verificare la durabilità delle batterie di bordo dei veicoli elettrici e ibridi ai fini dell’omologazione Euro 7.

Da quando è in vigore il regolamento?

Il regolamento è entrato in vigore il 25 settembre 2026, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea avvenuta il 24 settembre 2026, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Che rapporto c’è con il regolamento Euro 7 del 2024?

Il Regolamento delegato (UE) 2026/1753 non introduce nuovi requisiti Euro 7, ma integra il regolamento (UE) 2024/1257 del 24 aprile 2024 (che ha introdotto lo standard Euro 7) nel quadro generale di omologazione UE, rendendo così effettivamente applicabili le relative prescrizioni tecniche.

Quali regolamenti ONU vengono richiamati?

Il regolamento richiama i regolamenti ONU n. 83, 154, 177 e 179, relativi rispettivamente a emissioni inquinanti, consumo/autonomia elettrica secondo il ciclo WLTP, potenza di sistema dei veicoli elettrificati ed emissioni di particolato dai freni.

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