Zeekr a Parigi 2026: consegne +200% in Europa, debutta la nuova 7X

Zeekr debutta al Salone di Parigi 2026 con una crescita delle consegne del 200% in Europa nel periodo gennaio-settembre rispetto allo stesso periodo del 2025. Al centro dello stand c’è la Zeekr 9X, primo modello di lusso del brand, affiancata dalla nuova Zeekr 7X.

Crescita ed espansione in Europa

Il marchio premium elettrico di Geely Auto Group è oggi presente in 22 mercati europei, dopo i recenti debutti in Finlandia, nei Paesi baltici, in Polonia e in Austria. L’obiettivo è portare la rete a 200 punti vendita entro la fine del 2026, coprendo il 95% dell’Europa. A livello mondiale Zeekr ha superato le 930.000 consegne e in Europa, in tre anni, è passata da due modelli a una gamma di cinque: Zeekr X, Zeekr 001, Zeekr 7X, Zeekr 7GT e Zeekr 9X.

Lothar Schupet, CEO di Zeekr Europe, ha dichiarato che il debutto a Parigi è “uno dei momenti più significativi di un anno di espansione davvero entusiasmante” e che il lancio della 9X segna l’avvio della fase successiva dell’espansione in Europa.

Zeekr 9X: il lusso Super Hybrid

La 9X, già ordinabile da 122.610 euro, ha avuto le prime 200 vetture prenotate prima ancora dell’annuncio dei prezzi a settembre; le prime consegne sono previste a gennaio 2027. Sfrutta la tecnologia Super Hybrid su architettura a 900 V: fino a 897 CV, 0-100 km/h in 4,1 secondi, 240 km/h di velocità massima, 179 km in sola modalità elettrica e 737 km complessivi (dati del costruttore). La ricarica a corrente continua fino a 330 kW porta la batteria dal 10 all’80% in circa 9,5 minuti.

L’abitacolo della Zeekr 9X

A bordo ci sono legno nordico lucidato a mano, pelle Nappa, un comando rotativo in cristallo e un impianto audio Naim da 32 altoparlanti. Di serie ci sono massaggio, ventilazione e riscaldamento dei sedili di prima e seconda fila, poggiagambe elettrico, frigorifero intelligente e modalità cinema. Il cockpit usa due chip Qualcomm Snapdragon 8295 e sei display, mentre l’ADAS si basa su LiDAR e NVIDIA DRIVE Thor: l’Highway Navigation on Assist debutterà in Germania all’inizio del 2027, il City Navigation on Assist nell’estate 2027.

La Zeekr 9X da davanti

Nasce anche lo Zeekr 9X Owners Club, un programma riservato ai proprietari con servizi e vantaggi dedicati.

La nuova Zeekr 7X

La nuova 7X evolve il modello più venduto del marchio in Europa, che ha superato le 200.000 unità prodotte nel mondo. Debutta un sistema di assistenza alla guida basato su tecnologia Bosch, con sette telecamere e tre radar, che introduce il parcheggio assistito attivabile anche da remoto e il cruise control adattivo. Cambiano la console centrale e i paraurti; dal primo trimestre 2027 arriveranno le tinte Glacier Silver e Mystic Lilac e nuovi cerchi da 21 pollici.

La nuova Zeekr 7X

Sulla piattaforma SEA a 800 V la 7X arriva fino a 627 km di autonomia e 680 CV, con ricarica fino a 450 kW in 10,5 minuti. Prezzo da 54.100 euro (IVA e messa su strada incluse), con le prime consegne nel primo trimestre 2027.

AirConsole e stand a Parigi

Zeekr presenta la partnership con N-Dream, la società di AirConsole, piattaforma di gaming per l’auto: i visitatori collegano lo smartphone con un codice QR e giocano sull’infotainment. Entro la fine del 2026 il servizio inizierà a debuttare su una selezione di modelli europei, per i clienti con il pacchetto Zeekr Connected Premium.

Sullo stand, nel Padiglione 5.2 del Paris Expo Porte de Versailles dal 12 al 18 ottobre, ci sono Zeekr 9X, nuova 7X, 7GT e 001 Sports Edition.

Domande frequenti su Zeekr al Salone di Parigi 2026

Di quanto sono cresciute le consegne Zeekr in Europa?

Del 200% nel periodo gennaio-settembre 2026 rispetto a gennaio-settembre 2025.

Quanto costa la Zeekr 9X?

In Italia parte da 122.610 euro ed è già ordinabile, con le prime consegne a gennaio 2027.

Quanto costa la nuova Zeekr 7X?

Parte da 54.100 euro, IVA e messa su strada incluse, con le prime consegne nel primo trimestre 2027.

Quali novità porta la nuova 7X?

Nuovo sistema ADAS con tecnologia Bosch, console centrale ridisegnata, nuovi paraurti, tinte Glacier Silver e Mystic Lilac e cerchi da 21 pollici.

Che cos’è AirConsole su Zeekr?

Una piattaforma di gaming per l’auto: si gioca sullo schermo dell’infotainment collegando lo smartphone con un codice QR. Arriva entro fine 2026 per gli abbonati a Zeekr Connected Premium.

Dove si può vedere Zeekr a Parigi?

Nel Padiglione 5.2 del Paris Expo Porte de Versailles, dal 12 al 18 ottobre.

Vota: post