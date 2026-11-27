Ancora una volta ci siamo messi dietro al volante… virtuale, con un nuovo prodotto come il Logitech G RS50 associato alla pedaliera RS Pedals completa di modulo per la frizione. Si tratta di un volante che punta al segmento medio del mercato di questi accessori e idealmente vuole essere un ponte di passaggio tra i volanti a ingranaggi, come quelli della serie G29, e quelli top di gamma da sim-racing come il G Pro da 11 Nm. Anche questo RS50, comunque, promette di difendersi molto bene, grazie alla trasmissione diretta Direct Drive e alla sua coppia massima dichiarata da 8 Nm. Senza contare che è garantita la massima compatibilità sia su PC che su PlayStation 5 senza alcun adattatore esterno, rendendolo quindi immediatamente utilizzabile in plug-and-play su titoli di primo livello come F1 2025 (e il suo aggiornamento 2026) e su Gran Turismo 7. Si tratta, tra l’altro, della risposta di Logitech ad avversari come Fanatec GT DD Pro e Thrustmaster T598, ma con un prezzo d’accesso decisamente inferiore rispetto ai concorrenti (anche se RS Pedals e RS Clutch vanno acquistati a parte).

Caratteristiche tecniche, tecnologia TrueForce e sensazioni di guida

Cominciamo a parlare delle caratteristiche fisiche e meccaniche del Logitech G RS50. Prima di tutto, un’avvertenza: se non avete a disposizione un supporto dedicato da sim-racing, scegliete una scrivania abbastanza solida per installare il volante. Stiamo parlando di un apparecchio dotato di un corpo base con un peso di 4,4 kg e, come già detto, il sistema presenta una coppia da 8 Nm. Serve una buona base sia per goderne al massimo le doti, sia per evitare danni durante l’utilizzo. Non parliamo del classico volante che si può installare su qualsiasi superficie, anche se il morsetto da tavolo si presenta già molto bene e mostra un’ottima solidità. La corona inclusa nel pacco ha un diametro da 290 mm con un piacevolissimo rivestimento in pelle sintetica TPU, che offre un ottimo grip e si adatta bene alle mani di chiunque (magari solo chi è abituato ai volanti da 300 mm dovrà passare attraverso un piccolo periodo di adattamento). Si può afferrare benissimo a mani nude, ma per le sessioni più lunghe un paio di guanti è sempre consigliato. Il suo funzionamento si basa sulla tecnologia proprietaria TrueForce, che traduce le frequenze audio e la telemetria di gioco in micro-vibrazioni ad alta definizione. A questo si aggiunge un display OLED frontale posizionato sul corpo base che consente di regolare in tempo reale la forza del feedback, l’angolo di rotazione, filtri e profili, il tutto senza passare dal PC. Il risultato è davvero eccellente: su Gran Turismo 7 abbiamo percepito con estremo realismo i trasferimenti di carico, i cordoli e la perdita di aderenza dell’anteriore. Anche su F1 2025 abbiamo potuto apprezzare la reattività istantanea del piantone, che ci permette di effettuare correzioni fulminee in qualsiasi cambio di direzione. In linea di massima, se siete abituati ai sistemi a cinghia o a ingranaggi, questo volante è un vero e proprio salto generazionale.

Pedaliera RS Pedals e modulo frizione RS Clutch Module

Anche gli RS Pedals e l’RS Clutch Module sono all’altezza del volante. Sono realizzati interamente in metallo e la cella di carico del freno è tarata fino a 75 kg di forza massima, regolabile elettronicamente. L’acceleratore è dotato di un sensore a effetto Hall privo di contatto, che rappresenta un’ottima garanzia in termini di durata e linearità. L’RS Clutch Module si fissa direttamente al telaio con un meccanismo a molla, per abilitare la guida con cambio manuale e frizione. In generale, soprattutto il freno si segnala per la sua qualità, nettamente superiore a qualsiasi pedale a potenziometro, per quanto l’attacco iniziale sia leggermente più morbido. In generale un fissaggio molto saldo a terra diventa una necessità non trascurabile. L’RS Clutch Module si comporta bene a sua volta, anche se la resistenza a molla è molto leggera e lineare, quindi se avete esperienza in pista probabilmente noterete una sensibile differenza con una frizione reale. Si tratta, però, di un difetto davvero marginale: in generale l’inserimento della cella di carico consente in entrambi i videogiochi che abbiamo provato di gestire la staccata al limite senza bloccaggi, anche disattivando l’ABS nelle opzioni di gioco.

Logitech G RS50: prezzi ufficiali e verdetto finale

Concludendo, troviamo che il bundle Logitech RS50 con RS Pedals rappresenti una delle offerte più equilibrate del mercato. Certo, non è un volante che comprerebbe chi semplicemente “apprezza” i giochi di guida, ma bisogna almeno essere appassionati del genere. La Logitech stessa offre alternative molto più economiche sul mercato, ma per chi cerca qualcosa di più, allora possiamo dire di essere rimasti decisamente colpiti da questo RS50. Il prezzo ufficiale di partenza del pacchetto completo con base, RS Wheel Hub e corona è di 579,99 € ed è compatibile con PC e sistemi Xbox. Per la versione compatibile con PlayStation 4 e 5, oltre che con PC, si parte da 669 € a causa dei chip proprietari Sony. Gli RS Pedals costano 159,99 €, mentre l’RS Clutch Module è offerto a 39,99 €. Ovviamente, però, per questi prodotti vale la pena tenere d’occhio le offerte, specialmente durante eventi speciali come il Black Friday.

Quali sono le caratteristiche principali del volante Logitech G RS50?

Il Logitech G RS50 è un volante di fascia media dotato di trasmissione diretta Direct Drive con una coppia massima dichiarata da 8 Nm e un corpo base dal peso di 4,4 kg. Integra la tecnologia TrueForce per micro-vibrazioni ad alta definizione, un display OLED frontale per le regolazioni in tempo reale e una corona da 290 mm rivestita in pelle sintetica TPU.

Con quali console e videogiochi è compatibile il Logitech G RS50?

Il volante garantisce compatibilità immediata in modalità plug-and-play su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5 senza bisogno di adattatori esterni, mentre la versione base è compatibile con PC e sistemi Xbox. Nel test è stato utilizzato con successo su titoli di riferimento come F1 2025 (incluso l’aggiornamento 2026) e Gran Turismo 7.

Come sono costruiti e come funzionano i pedali RS Pedals?

Gli RS Pedals sono realizzati interamente in metallo e si abbinano separatamente alla base del volante. Il pedale del freno adotta una cella di carico tarata fino a 75 kg di forza massima regolabile elettronicamente, mentre l’acceleratore utilizza un sensore a effetto Hall privo di contatto per garantire durata e linearità nella risposta.

A cosa serve l’accessorio RS Clutch Module e quali caratteristiche presenta?

L’RS Clutch Module è un modulo opzionale che si fissa direttamente al telaio della pedaliera tramite un meccanismo a molla per abilitare la guida con cambio manuale e frizione. Presenta una resistenza leggera e lineare, leggermente diversa da una frizione reale da pista, ma permette di completare efficacemente la postazione di guida.

Quanto costano il Logitech G RS50 e i suoi accessori opzionali?

Il prezzo ufficiale di partenza del pacchetto completo con base, RS Wheel Hub e corona è di 579,99 € nella variante compatibile con PC e Xbox, mentre la versione compatibile con PlayStation 4, PlayStation 5 e PC parte da 669 €. Gli RS Pedals costano 159,99 € e il modulo frizione RS Clutch Module è proposto a 39,99 €.

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