Per anni alle barche è stato richiesto di assomigliare alle più belle ville di lusso. Oggi il mercato però richiede quasi l’opposto: meno confini, più spazi aperti e, soprattutto, più contatto con il mare. Ecco, da questa evoluzione nasce il nuovo Prestige F6.7, la nuova ammiraglia della linea F-Line del brand francese. Voi mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.

Le caratteristiche

Il nuovo Prestige F6.7 nasce su una nuova piattaforma da 20 metri e 45 centimetri di lunghezza fuori tutto, che rende disponibile ben 170 metri quadri di superficie vivibile, di cui più della metà dedicata agli ambienti esterni. Per rendere tutto questo più efficace, il piano di calpestio è stato sviluppato su diversi livelli, permettendo in alcune aree, una vicinanza più sinergica con il mare. La piattaforma bagno a movimentazione elettroidraulica può essere accompagnata da diversi allestimenti: un beach club con panca vista mare, con storage per sea bob e toys, o, come in questo caso, un grande prendisole con moltissimo spazio per lo stivaggio e accesso secondario alla sala macchine. Ora, quel portellone là era un po’ pesante, mentre invece l’accesso alla sala macchine sarebbe stato forse più comodo fosse stato laterale invece che qui centrale.

Guardandola nel suo complesso, la sovrastruttura è stata contenuta nella sua lunghezza. Questo per lasciare più spazio alle zone esterne, come la dinette prodiera, caratterizzata da un grande prendisole centrale a movimentazione modulare asimmetrica, dove con questi schienali removibili ci si può mettere davvero dove si vuole e in navigazione tranquilli non volano perché pesano 14 kg. O il pozzetto allestito con tavolo fisso e una lunga seduta vista mare. E qui c’è l’accesso alla crew cabin con la sua luce. Questo è un volume che si può anche utilizzare in diversi modi, insomma dipende dalle necessità reali dell’armatore. Questo gradino ha due funzioni essenziali. La prima è quella di avvicinare quest’area al mare quando si è in rada, e la seconda, forse ancora più importante, è proprio quella di abbassare quelli che sarebbero impedimenti visivi dal salone verso un panorama magnifico. La matita di Camillo Garroni è riuscita ancora una volta a ottimizzare al massimo le volumetrie. Senza tralasciare però l’ormai classico gusto italiano. Tutto questo senza sottovalutare gli spazi tecnici.

Guardate quanto sono larghi questi passavanti! Grandi finestrature decorano l’ambiente della vista circostante e su un unico livello di piano di calpestio il living poppiero, con sedute vis-à-vis e TV pop-up, è diviso dalla postazione di pilotaggio per mezzo della cucina a murata. Per la prima volta su una F-Line, a centro barca. Frigo stile americano a doppia anta a tutta altezza, cantinetta vini integrata all’isola centrale che non solo è conviviale nella vita normale di bordo ma contenitiva in fase di navigazione. La possibilità di allestimento è diversa con gli stipi qui a sinistra che possono essere convertiti in un piccolo dinner corner con tavolino, e seduta a murata. Ovviamente non manca la possibilità di avere un grande tavolo da pranzo interno da posizionare là tra i due sofà. Le essenze sono proposte in due varianti: Rovere Sabbia o Noce Fumé, che caratterizzano sia gli arredi del main deck sia quelli della zona notte sotto coperta.

La master cabin si trova su un piano mediano a prua e si sviluppa in un vero e proprio quartiere armatoriale: una dependance privata, intima e separata dal resto dell’imbarcazione. Venti metri quadri tutti su un unico livello di calpestio. Letto matrimoniale king size, disposto trasversalmente con vista mare e TV pop-up. Molto spazio per lo stivaggio e ben 2 guardaroba di cui uno walk-in, con la possibilità di avere un’ulteriore cassettiera qui al posto della seduta. La toilette è en-suite, ampia e rifinita con gusto. Di altrettanto pregio è la cabina VIP a centro barca, a tutto baglio, anch’essa con toilette en-suite. Anche qui spazi e comfort sono davvero premium. La postazione rispetto alla cabina armatoriale è sul livello più basso, il che aumenta la percezione di stabilità in questa zona, e la divisione con la zona crew per mezzo dei serbatoi di carburante, oltre questa paratia, garantisce un’ottima privacy.

Il layout si completa con una cabina ospiti sulla murata di dritta con 2 letti singoli unibili, contrapposta al day head sulla murata di sinistra, e a un ulteriore vano configurabile come in questo caso, con 2 letti a castello, oppure come area ufficio o ancora a lavanderia. Forse avrei preferito i due ambienti invertiti, perché dalla zona giorno il bagno sarebbe stato più immediato da raggiungere. E su una barca pensata per vivere all’aperto, il flybridge diventa uno degli spazi chiave. Anche qui tutto si sviluppa su un unico livello di calpestio, dalla terrazza panoramica da arredare a piacimento, con elementi freestanding, fino alla seconda postazione di comando. Elementi fissi del layout di quest’area sono le lunghe sedute sulla murata di dritta e un elegante tavolo da pranzo contrapposto a una cucina esterna completamente attrezzata. Il fly può essere allestito senza sovrastruttura per mantenere linee più filanti, oppure, come in questo caso, protetto dall’hard-top con la possibilità di avere un’apertura centrale a movimentazione elettrica.

La prova

Normalmente c’è una regola: i fly si provano dal fly. Certo è che oggi qua a Beaulieu-sur-Mer il meteo non è proprio dei migliori. Sta quasi per piovere, quindi ho preferito anticipare il problema e provare questa postazione di pilotaggio, quella sul main deck. Tre schermi nuovi di Garmin da 17 pollici da cui vedo tutto, anche la poppa qua dalla telecamera posteriore. Ed è proprio da questa che vedo quando cominciamo a staccare la scia. Beh, direi più o meno adesso 11 nodi e mezzo, facciamo più 12. Sto consumando in totale per miglio nautico 7,67 litri. Oggi a poppa abbiamo la massima motorizzazione possibile installabile a bordo di questo modello, ovvero i 2 Volvo Penta D13 1350, che sviluppano ognuno 1.000 cavalli, insomma 2.000 cavalli di potenza totali, quando invece la motorizzazione un po’ più contenuta ne sviluppa 1.800, sempre i D13 ma da 1200, ovvero 900 cavalli di potenza ognuno. I dati che vi sto per dire mi hanno stupito quando l’ho provata prima di accendere le telecamere, perché dando un pochino più di gas, portando i motori a 1.650 giri l’uno per una velocità di 16 nodi, il consumo naturalmente si è abbassato. Sto parlando di 8,3 litri per miglio nautico, ma vedrete che andando avanti il consumo non supererà quasi mai i 10 litri per miglio nautico. Insomma, si va sempre più veloce, ma i consumi più o meno restano sempre contenuti.

Diamo un po’ più di gas, la portiamo a 20 nodi. 1.950 sono i giri per minuto, il consumo resta intorno agli 8,8 litri necessari per percorrere un miglio nautico. 32 tonnellate e mezzo è il dislocamento a vuoto del nuovo Prestige F6.7. Ovvio che full optional arriva a pesare di più, arriva a toccare, pensate, le 40 tonnellate. Allora ecco lì che mi chiedo come avranno gestito i pesi a bordo. Lo scopriamo virando e vedendo quanto si abbatte. Siamo a 25 nodi, sto consumando sempre 9,7 litri per miglio nautico, 2.100 sono i giri per minuto, e vediamo come si comporta. Do tutta barra e la sensazione è quella di uno sbandamento, ma controllato. Questo anche grazie agli ingegneri di Volvo Penta che hanno impostato l’azione dei pod a 26 gradi, limitandola però in fase di manovra a velocità sostenute solo a 8. Questo in conduzione impone delle virate molto ampie ma anche decisamente sicure. Diamo un po’ più di gas e superiamo i 30 nodi. 30,7, 2.350 giri per minuto e un consumo che supera di poco i 10 litri per miglio nautico, in particolare 10,4. Nonostante l’assenza degli interceptor, il pitch della prua della barca continua a non subire grandi variazioni. Però questo montante centrale nel parabrezza mi limita un po’ la visibilità.

Sono molto contento che Eolo e Nettuno si siano messi insieme per regalarci una giornata che è un po’ uggiosa ovviamente, ma ci regala la possibilità di capire veramente com’è questa carena. E devo dire che nonostante il mare è un po’ movimentato, si sta comportando davvero bene. Adesso è arrivato il momento che più preferisco. Perché il cantiere dichiara che con questa motorizzazione, 2.000 cavalli di Volvo Penta con gli IPS, il nuovo Prestige F6.7 può arrivare a toccare i 32 nodi. Io come sempre oggi ho due obiettivi: uno, raggiungerli; due, superarli. Superiamo i 2.400 giri minuto, 2.450 con precisione, 11,3 sono i litri consumati per miglio nautico. Vedete che alla fine la differenza tra le varie andature non è poi così tanta. E la velocità toccata? Beh, signore e signori, la velocità massima che abbiamo raggiunto oggi è di 33 nodi. È un ottimo obiettivo, direi. Ovviamente le alte velocità non sono l’obiettivo primario di questo tipo di imbarcazione, ma piuttosto regalare al proprio armatore la possibilità di viversi il mare nel maggior comfort possibile, navigando miglia e miglia avendo sempre voglia di percorrerne qualcuna in più.

Quali sono le dimensioni e le caratteristiche principali del Prestige F6.7?

Il Prestige F6.7 è la nuova ammiraglia della linea F-Line. Misura 20,45 metri di lunghezza fuori tutto e offre 170 metri quadrati di superficie vivibile, con oltre metà degli spazi dedicata agli ambienti esterni. Il layout comprende flybridge, beach club configurabile, ampie zone prendisole e ambienti interni distribuiti su diversi livelli.

Quali motori equipaggia e quanto può raggiungere?

La motorizzazione più potente prevede due Volvo Penta D13 1350 da 1.000 CV ciascuno, per una potenza complessiva di 2.000 CV. In alternativa sono disponibili due D13 1200 da 900 CV ciascuno. Durante la prova in mare è stata raggiunta una velocità massima di 33 nodi, superiore ai 32 dichiarati dal cantiere.

Quanto consuma il Prestige F6.7 durante la navigazione?

Nel corso del test i consumi sono rimasti relativamente contenuti rispetto alle diverse velocità. A 16 nodi sono stati rilevati 8,3 litri per miglio nautico, a 20 nodi 8,8 litri e a 25 nodi 9,7 litri. Alla velocità massima di 33 nodi il consumo è salito a 11,3 litri per miglio nautico.

Come sono organizzati gli spazi interni?

La zona notte comprende una cabina armatoriale di 20 metri quadrati, una cabina VIP a tutto baglio e una cabina ospiti con due letti singoli unibili. È presente anche un ulteriore ambiente configurabile con letti a castello, ufficio o lavanderia.

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