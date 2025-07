Lotus è pronta a stupire al Goodwood Festival of Speed 2025

Lotus sarà protagonista al Goodwood Festival of Speed 2025 evento che quest’anno si terrà da giovedì 10 a domenica 13 luglio 2025. La casa inglese stupirà tutti con un’esperienza immersiva che guarderà al passato celebrando la sua storia ma al contempo guardando al futuro. Ci saranno infatti anteprime esclusive ma anche un tributo ai suoi 75 anni in Formula 1.

La rivoluzionaria concept car Lotus Theory 1 sarà protagonista assoluta

Grande spazio verrà dato a Lotus Theory 1, concept car inedita che segna l’inizio di una nuova era per il marchio, unendo design futuristico e tecnologie d’avanguardia. In occasione dei 75 anni della Formula 1, verranno esposte due icone storiche: la Type 33 di Jim Clark e la 97T di Ayrton Senna. I fan potranno incontrare Clive Chapman e Chris Dinnage per racconti esclusivi. Lotus presenterà anche l’Emira Cup, vettura da pista per esordienti e gentleman driver. Le attuali Evija, Emeya, Eletre ed Emira saranno protagoniste delle prove in salita. Allo stand, incontri quotidiani con ospiti e Q&A moderati da Natasha Bird, con focus su motorsport e inclusività.

Ben Payne, Vice President of Design del Lotus Group, ha dichiarato: “Theory 1 rappresenta il prossimo capitolo di Lotus e siamo felicissimi di mostrarla al pubblico di Goodwood. Questa concept incarna l’essenza di 77 anni di innovazione, ossia spingere sempre più in là i confini della guida ad alte prestazioni. Con Theory 1 vogliamo dimostrare che il futuro della mobilità non richiede compromessi: le tecnologie digitali e analogiche possono convivere armoniosamente. Il risultato è un’esperienza di guida immersiva, in cui emozione pura, funzionalità e connettività si fondono per offrire qualcosa di davvero unico a chi è al volante.”

Clive Chapman, Direttore Generale di Classic Team Lotus, ha dichiarato: “Il 2025 segna il 40° anniversario della prima vittoria di Ayrton Senna in Formula 1 a Estoril con il Team Lotus, un momento fondamentale per la carriera del pilota e della squadra. Celebriamo anche i 60 anni di un’annata straordinaria per Jim Clark, che nel 1965 vinse il Mondiale F1, la 500 Miglia di Indianapolis, la Tasman Series e il Campionato di Formula 2. Il talento, la sensibilità tecnica e la passione di entrambi hanno permesso al Team Lotus di raggiungere risultati eccezionali. Sono certo che i fan a Goodwood apprezzeranno rivedere queste auto leggendarie e ascoltare i nostri ricordi.”

