Kia Seltos 2027: FOTO SPIA della nuova generazione che può arrivare in Europa

La Kia Seltos sta preparando lo sviluppo della seconda generazione del modello, il cui debutto sul mercato dovrebbe avvenire nel corso del 2027. Il prototipo del rinnovato SUV è stato avvistato durante i collaudi sulle strade ad alte quota sulle Alpi con una serie di novità al design anticipate dalle foto spia che ci mostrano come si aggiornerà esteticamente la Seltos, che si avvicinerà al look alla Sportage, e che per la priva volta potrebbe essere commercializzata in Europa.

Forme più squadrate

La nuova Kia Seltos, che sul mercato europeo potrebbe sostituire la Stonic, è dotata di cerchi in lega già in versione di serie e adotta un design con forme più squadrate e angolari, che contribuiscono ad un aspetto più atletico e muscoloso rispetto al modello precedente. Inoltre la vetture sembra disporre di careggiata più ampia, con il design delle luci anteriori a enfatizzare ulteriormente la larghezza del muso.

L’estetica robusta dalla nuova Seltos è completata da tratti futuristici derivati dalla gamma di SUV elettrici di Kia. Resta da vedere se i modelli EV della Casa sudcoreana influenzeranno anche il rinnovamento degli interni che in ogni caso saranno in linea con l’abitacolo di un crossover di segmento B, dunque senza eccessi in termini di materiali e soluzioni premium.

Rumors sui motori

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Kia Seltos dovrebbe debuttare proponendo una motorizzazione ibrida da 1.6 litri, con la possibilità che sul mercato europeo possa essere disponibile un sistema e-AWD con la trazione integrale resa possibile da un motore elettrico montato al posteriore. Sul mercato statunitense, la nuova Seltos potrebbe invece mantenere in gamma l’attuale motore benzina quattro cilindri aspirato di 2.0 litri.

Rate this post