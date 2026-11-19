Spazzole, panni in microfibra, tamponi, lucidatrice e attrezzature a iniezione ed estrazione: MA-FRA Tools è la nuova linea trasversale con cui il gruppo MA-FRA riunisce i migliori accessori nati dall’esperienza di Labocosmetica, Maniac Line e Mafra, dedicata a chi pratica il car care e il detailing per passione o per professione.

Nel detailing ogni fase richiede precisione: dal lavaggio alla preparazione delle superfici, dalla correzione dei difetti alla lucidatura, fino alla pulizia approfondita degli interni, la scelta degli strumenti conta quanto quella dei prodotti e della tecnica di lavoro.

Indice

L’esperienza di tre brand in un’unica linea

MA-FRA Tools sarà una linea trasversale a tutti i brand del gruppo, che riunirà accessori approvati da Labocosmetica, Maniac Line e Mafra. Chi lavora con i trattamenti Labocosmetica, chi segue una routine Maniac Line e chi utilizza i prodotti Mafra potrà così attingere a un corredo di strumenti comune, da integrare nelle diverse procedure di lavoro: dalla manutenzione periodica ai trattamenti di detailing più approfonditi, seguendo le indicazioni di ciascun accessorio e del prodotto abbinato.

Dal lavaggio alla rifinitura

Il detailing inizia con una pulizia accurata: rimuovere lo sporco, raggiungere le zone nascoste e preparare correttamente le superfici sono passaggi essenziali per le lavorazioni successive. La gamma MA-FRA Tools comprenderà spazzole, accessori per il lavaggio e panni in microfibra destinati alle diverse esigenze di pulizia degli esterni e degli interni: le spazzole aiuteranno a intervenire su cerchi, interstizi e punti difficili da raggiungere, gli strumenti per il lavaggio accompagneranno la pulizia della carrozzeria, mentre i panni in microfibra saranno dedicati all’asciugatura, alla pulizia dei vetri, alla rimozione dei residui di prodotto e alla rifinitura.

Tamponi ed Easy Tech 2.0 per correzione e lucidatura

La nuova linea comprenderà anche tamponi e la lucidatrice Easy Tech 2.0, estendendo la proposta alle lavorazioni centrali del detailing: la correzione dei difetti e la lucidatura della carrozzeria. Correggere e rifinire una superficie richiede una combinazione adeguata di macchina, tampone e prodotto abrasivo, scelta in base alle condizioni della vernice, al tipo di difetto e al risultato ricercato. Easy Tech 2.0 troverà spazio in questo percorso, affiancando i tamponi e i prodotti dedicati nei cicli di correzione e lucidatura.

Clean Force Compact per la pulizia a iniezione ed estrazione

La cura dell’abitacolo comprenderà anche Clean Force Compact, la macchina compatta a iniezione ed estrazione dedicata alla pulizia profonda di sedili, tappetini, moquette e superfici tessili. Il sistema combina spruzzo e aspirazione: distribuisce la soluzione detergente nelle fibre e aspira sporco, residui e liquidi, contribuendo a ridurre i tempi di asciugatura. Compatta e facilmente trasportabile, Clean Force Compact affiancherà spazzole, panni in microfibra e strumenti ad aria compressa nelle diverse fasi del detailing degli interni.

Clean Force Compact, la macchina compatta a iniezione ed estrazione

Gli accessori già disponibili

Alcune soluzioni raccontano già l’approccio di MA-FRA Tools: partire da una necessità concreta e sviluppare uno strumento dedicato. Wheel Brusher è pensata per la pulizia delle zone interne dei cerchi, con fusto sottile e corpo flessibile che facilitano l’accesso al canale e agli spazi tra le razze, mentre la tecnologia 3D Fiber Matrix accompagna l’azione del detergente attraverso fibre con funzioni complementari.

Extend Wash Brush aiuta a raggiungere le superfici alte, lontane o meno comode della carrozzeria: l’asta in alluminio, estendibile fino a 110 cm con curvatura a 15°, amplia il raggio d’azione, mentre il pad in microfibra si sgancia per essere utilizzato come guanto, passando da mop a guanto in un attimo. È già acquistabile a 25,08 euro.

Extend Wash Brush, da mop a guanto in un attimo

Mini Rotorjet utilizza invece un flusso d’aria a vortice per smuovere polvere e piccoli residui nelle bocchette, nelle guide dei sedili e negli interstizi dell’abitacolo, risultando utile nella preparazione degli interni alle successive operazioni di pulizia. Insieme a Clean Force Compact, alla lucidatrice Easy Tech 2.0, ai tamponi e ai panni in microfibra, questi accessori daranno forma a una gamma dedicata alle diverse fasi del detailing, dalla pulizia alla finitura.

Una linea per professionisti e appassionati

MA-FRA Tools si rivolgerà sia a chi pratica il detailing per passione sia a chi lo svolge come professione. Per l’appassionato sarà un riferimento per costruire e ampliare la propria dotazione, dal primo corredo per il lavaggio agli strumenti per la lucidatura e la pulizia approfondita degli interni; per il professionista offrirà accessori e attrezzature da integrare nelle procedure di pulizia, preparazione, correzione e finitura. L’esperienza di Labocosmetica, Maniac Line e Mafra confluisce così in un’unica linea dedicata agli strumenti del detailing, dal lavaggio alla lucidatura fino alla cura del più piccolo dettaglio. Maggiori informazioni sono disponibili sul blog ufficiale di Mafra.

Domande frequenti su MA-FRA Tools

Cos’è MA-FRA Tools?

È la nuova linea trasversale di accessori per il car care e il detailing del gruppo Mafra, che riunisce i migliori strumenti nati dall’esperienza di Labocosmetica, Maniac Line e Mafra: spazzole, panni in microfibra, tamponi, la lucidatrice Easy Tech 2.0 e attrezzature a iniezione ed estrazione.

Cos’è Clean Force Compact?

È la macchina compatta a iniezione ed estrazione della linea MA-FRA Tools, dedicata alla pulizia profonda di sedili, tappetini, moquette e superfici tessili dell’abitacolo.

Quanto costa l’Extend Wash Brush e dove si acquista?

Costa 25,08 euro ed è acquistabile online sullo shop ufficiale Mafra; ha un’asta in alluminio estendibile fino a 110 cm e un pad in microfibra sganciabile da usare come guanto.

A chi si rivolge la linea MA-FRA Tools?

Sia agli appassionati che vogliono costruire o ampliare la propria dotazione per il car care, sia ai professionisti del detailing che necessitano di accessori e attrezzature da integrare nelle procedure di pulizia, preparazione, correzione e finitura.

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