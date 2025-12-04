Mark Zuckerberg vende lo yacht da 67 metri: va all’ereditiera Walmart

Molti miliardari amano le imbarcazioni e possono, dunque, permettersi i più lussuosi e costosi yacht presenti nelle acque mondiali. È il caso di Mark Zuckerberg, l’inventore di Facebook, proprietario di numerosi superyacht, tra cui il ‘Launchpad’ da 300 milioni di dollari. Come nave da supporto, aveva uno yacht da 67 metri (Kalm), che il miliardario ha deciso di mettere in vendita.

Da Facebook a Walmart

Non costa 300 milioni, ma di certo Kalm è un’imbarcazione che possono permettersi pochissime persone al mondo. Tra queste c’è Nancy Walton, una delle donne più ricche del pianeta, essendo l’ereditiera di Walmart, la principale catena di negozi di grande distribuzione degli Stati Uniti. È stata proprio lei ad acquistare lo yacht di Zuckerberg, nel corso delle scorse settimane.

Le caratteristiche

Consegnata quasi 11 anni fa, la nave dispone di 3 cabine per 6 ospiti e 20 membri dell’equipaggio. Vanta una camera di decompressione a bordo ed un eccellente centro immersioni, così come un eliporto. Kalm è attrezzata per trasportare attrezzatura da sci, un elicottero, giocattoli, tender, moto d’acqua e forse persino un sommergibile. Dispone anche di una struttura medica a bordo.

Alimentata da 4 motori diesel MTU, raggiunge una velocità massima di 22 nodi, con un’autonomia fino a 4.500 miglia nautiche, grazie ai suoi serbatoi di carburante da oltre 1 milione di litri, viaggiando a 15 nodi. I serbatoi d’acqua contengono circa 170.000 litri di acqua dolce. Quindi può restare in mare per tantissimi giorni, senza mai la necessità di fare rifornimento a terra.

