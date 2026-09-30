Range Rover Sport Electric: dinamismo allo stato puro

Gaydon, Regno Unito, 30 settembre 2026. Più dinamica, più reattiva e ordinabile per la prima volta con propulsione completamente elettrica: la nuova Range Rover Sport Electric inaugura un nuovo capitolo di lusso sportivo per il SUV ad alte prestazioni britannico, unendosi alla gamma Range Rover Sport accanto alle versioni ibride plug-in, benzina e diesel.

Messa a punto appositamente per premiare il guidatore, la Range Rover Sport Electric offre prestazioni ulteriormente affinate e la dinamica gratificante che ci si aspetta dalla Range Rover Sport, mantenendo la stessa forma inconfondibilmente muscolosa, la raffinatezza senza eguali e le capacità all-terrain della gamma.

Il debutto dinamico alle cave di marmo di Carrara

Per celebrare il momento cruciale nei suoi oltre 20 anni di storia, la Range Rover Sport Electric ha dimostrato le sue capacità dinamiche in una prova finale nelle cave di marmo di Carrara, a cielo aperto, a 914 metri di quota, in Italia. Per raggiungere la vetta del Monte Gioia, il SUV elettrico ha affrontato temperature estreme, pendenze fino a 45 gradi e superfici in continua evoluzione, dal marmo levigato a spessi strati di polvere finissima, un banco di prova ideale per le rinomate capacità all-terrain della Range Rover Sport. Si tratta dell’ultima tappa di un programma globale di sviluppo e collaudo che, per la prima volta, ha incluso anche la pista privata del Magarigawa Club vicino a Tokyo, in Giappone.

Motore e prestazioni: 550 CV e 850 Nm di coppia

Due motori elettrici da 260 kW ciascuno erogano fino a 550 CV e 850 Nm di coppia, il valore più elevato mai offerto da una Range Rover Sport, spingendo il nuovo BEV da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi in modalità Dynamic Launch, prestazioni pari a quelle della Range Rover Sport V8 P540 a motore termico. L’erogazione della coppia è il 50% più rapida rispetto alla Range Rover Electric, grazie a un sistema di propulsione elettrica perfettamente integrato nell’architettura MLA-Flex.

Tecnologie avanzate per il telaio e la dinamica di guida

La Range Rover Sport Electric ha una struttura della carrozzeria più rigida del 61% e un baricentro più basso di 73 mm rispetto ai modelli ibridi plug-in della gamma. A bordo, l’Intelligent Traction Management appositamente calibrato lavora insieme a trazione integrale virtuale, sospensioni pneumatiche Dynamic Air Suspension ed Electronic Active Roll Control (eARC), capace di applicare fino a 1.400 Nm di forza su ciascun asse per la massima compostezza. Completano la dotazione ammortizzatori a doppia valvola e il sistema Adaptive Dynamics, che monitora 100 parametri 500 volte al secondo per un maggiore controllo del rollio e del beccheggio in curva e in frenata. La sterzata integrale, di serie sui modelli da 550 CV e disponibile come optional su quelli da 450 CV, ha permesso al SUV di affrontare gli stretti tornanti della cava di Carrara senza dover ricorrere alla retromarcia.

Capacità all-terrain: guado, pendenze e trazione integrale virtuale

La trazione integrale virtuale e i sistemi di gestione della trazione della Range Rover Sport Electric esaltano le capacità all-terrain senza compromessi: il SUV elettrico può guadare fino a 900 mm di profondità e superare pendenze fino a 45 gradi. La Range Rover Sport Electric sarà costruita a Solihull, nel Regno Unito, sulle stesse linee di produzione delle versioni PHEV, benzina e diesel.

Batteria, autonomia e ricarica rapida

Il SUV elettrico è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 118,5 kWh, con un’elevata densità di potenza racchiusa in un involucro di alluminio ad alta resistenza. L’autonomia dichiarata secondo il ciclo WLTP arriva fino a 609 km, con una percorrenza nel mondo reale fino a 537 km. L’architettura elettrica a 800 V consente una ricarica rapida e flessibile: utilizzando colonnine pubbliche in corrente continua, la Range Rover Sport Electric può aggiungere fino a 220 km di autonomia in soli 10 minuti, oppure ricaricarsi dal 10 all’80% in circa 22 minuti. La gestione della ricarica è integrata nella nuova app Range Rover, che permette di localizzare e programmare le sessioni di ricarica, mentre un caricabatterie domestico Range Rover opzionale assicura che ogni viaggio inizi con una carica completa.

Per la sicurezza e la longevità della batteria, il nuovo laboratorio di collaudo delle batterie di JLR sottopone le celle a prove estreme di vibrazione e urto multiassiale, a temperature comprese tra -40°C e +90°C. Ogni Range Rover Sport Electric è inoltre dotata di un Battery Digital Twin, che consente aggiornamenti e manutenzione proattiva tramite la tecnologia Over-the-Air di JLR, e beneficia di una garanzia sulla batteria di otto anni o 160.000 km.

Design esterno e identità sonora

Una griglia frontale aerodinamicamente ottimizzata e il design dedicato dei cerchi in lega sono i segni distintivi esterni della Range Rover Sport Electric: la loro configurazione contribuisce ad aumentare l’autonomia fino a 16 km in più a velocità autostradali. Gli ingegneri Range Rover hanno curato anche la progettazione sonora del modello per esaltarne il carattere di guida: la firma acustica sovrappone toni semplici che sfumano i confini tra musica e ingegneria, invitando i conducenti a esplorare le diverse modalità di guida.

Allestimenti e personalizzazione Range Rover Bespoke

Gli ordini per la Range Rover Sport Electric sono aperti da oggi su www.rangerover.com/it-it, nelle specifiche Dynamic SE, Dynamic HSE, Autobiography e First Edition. Un Black Pack opzionale e il Satin Wrap aggiungono un ulteriore tocco di esclusività, mentre l’esclusiva First Edition è rifinita in Zadar Grey con Satin Wrap, tetto a contrasto nero e cerchi in lega da 22 pollici. I clienti della versione Autobiography possono inoltre accedere al servizio di personalizzazione Range Rover Bespoke, che offre una gamma di tinte quasi illimitata, combinazioni di allestimento, finiture pregiate e personalizzazioni incluso il ricamo, per creare un esemplare unico nel suo genere.

Le parole di Martin Limpert e Matt Becker

Martin Limpert, Managing Director di Range Rover, ha dichiarato: “La Range Rover Sport è l’espressione più dinamica di Range Rover. Con la Range Rover Sport Electric stiamo portando quello spirito di coinvolgimento viscerale e desiderio nell’era elettrica. È prima di tutto una Range Rover Sport. Il sistema di propulsione elettrica perfettamente integrato ci ha permesso di sbloccare nuovi livelli di reattività e precisione, con un assetto del telaio messo a punto appositamente, un’erogazione della coppia incentrata sulle prestazioni e firme acustiche distintive che assicurano ai nostri clienti il miglior coinvolgimento di guida in un SUV di lusso sportivo”.

Matt Becker, Vehicle Engineering Director di JLR, ha aggiunto: “La Range Rover Sport Electric rappresenta un’evoluzione nel carattere dinamico della Range Rover Sport, con un’attenzione ancora maggiore sul coinvolgimento del conducente e sulla risposta sportiva. L’architettura più rigida e il baricentro più basso, combinati con un controllo preciso della coppia e tecnologie avanzate del telaio, creano un veicolo con risposte più nitide, maggiore agilità e maggiore sicurezza. Sembra più piccola, più piantata a terra e più reattiva di quanto si possa immaginare. Tutto questo senza sacrificare la raffinatezza, il comfort o le capacità”.

Le cifre di autonomia ed efficienza sono il risultato di test ufficiali del produttore in conformità con la legislazione UE, con batteria completamente carica, e hanno solo scopo di confronto: le cifre nel mondo reale possono variare in base a stile di guida, condizioni ambientali, carico e altri fattori.

Domande frequenti su Range Rover Sport Electric

Che prestazioni ha la Range Rover Sport Electric?

La Range Rover Sport Electric sviluppa fino a 550 CV e 850 Nm di coppia grazie a due motori elettrici da 260 kW, scattando da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi in modalità Dynamic Launch.

Quanta autonomia ha la Range Rover Sport Electric?

L’autonomia dichiarata secondo il ciclo WLTP arriva fino a 609 km, con una percorrenza nel mondo reale fino a 537 km, grazie alla batteria agli ioni di litio da 118,5 kWh.

Quanto tempo serve per ricaricare la Range Rover Sport Electric?

Grazie all’architettura a 800 V, su una colonnina rapida in corrente continua la Range Rover Sport Electric può aggiungere 220 km di autonomia in 10 minuti, oppure ricaricarsi dal 10 all’80% in circa 22 minuti.

In quali allestimenti è disponibile la Range Rover Sport Electric?

Il nuovo SUV elettrico è disponibile nelle specifiche Dynamic SE, Dynamic HSE, Autobiography e First Edition, con la possibilità di personalizzazione Range Rover Bespoke sulla versione Autobiography.

Dove viene prodotta la Range Rover Sport Electric?

Il SUV viene costruito nello stabilimento di Solihull, nel Regno Unito, sulle stesse linee di produzione delle versioni ibrida plug-in, benzina e diesel della Range Rover Sport.

Da quando è possibile ordinare la Range Rover Sport Electric?

Gli ordini sono aperti dal 30 settembre 2026 sul sito ufficiale www.rangerover.com/it-it.

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