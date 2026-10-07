Martorell vince l’Automotive Lean Production Award 2026

Lo stabilimento SEAT & CUPRA di Martorell ha vinto l’Automotive Lean Production Award 2026 nella categoria OEM. Il riconoscimento premia il percorso dell’impianto verso la mobilità elettrica, sostenuto da una solida cultura orientata all’efficienza e al miglioramento continuo, e arriva dopo l’avvio della produzione dei primi modelli elettrici realizzati nello stabilimento, tra cui CUPRA Raval.

Un benchmark per eccellenza operativa e trasformazione industriale

Il premio riconosce Martorell come realtà industriale di riferimento nel settore automotive e come benchmark per eccellenza operativa e trasformazione industriale. Un traguardo che, sottolinea il comunicato, nasce anche dall’impegno e dalla dedizione di tutta la forza lavoro SEAT & CUPRA.

La consegna avverrà in occasione dell’Automotive Lean Production Congress, in programma a Lipsia il 24 e 25 novembre 2026. In qualità di vincitore della categoria OEM, Martorell ospiterà inoltre l’edizione 2027 dell’evento.

Il riconoscimento a una trasformazione storica

La giuria ha riconosciuto la portata della trasformazione industriale di Martorell, rafforzando il ruolo dello stabilimento come polo di eccellenza dell’industria automobilistica e centro nevralgico della strategia di elettrificazione del Gruppo Volkswagen. Nell’ambito di Future: Fast Forward, il progetto da 10 miliardi di euro guidato da SEAT & CUPRA, dal Gruppo Volkswagen e dai suoi partner, Martorell è stato al centro del percorso di trasformazione verso la mobilità elettrica.

L’avvio del progetto Electric Urban Car Family, guidato da SEAT & CUPRA per conto del Brand Group Core, insieme all’inizio della produzione di CUPRA Raval, ha segnato il culmine di questa trasformazione.

Il nuovo impianto per le batterie, realizzato in 33 mesi

Tra i traguardi fondamentali indicati dalla giuria c’è la realizzazione del nuovo stabilimento per l’assemblaggio dei sistemi di batterie. Costruito in soli 33 mesi, dall’approvazione del progetto all’inizio della produzione in serie, il nuovo impianto svolge un ruolo centrale nell’industrializzazione della Electric Urban Car Family.

Secondo la giuria, il risultato è stato possibile grazie a una stretta collaborazione tra le diverse funzioni aziendali, allo sviluppo delle competenze della forza lavoro e alla condivisione delle conoscenze con gli altri stabilimenti di batterie del Gruppo Volkswagen. Lo stesso livello di preparazione ha contribuito al successo dell’introduzione dei nuovi modelli elettrici, nonostante la portata e la complessità del progetto.

Persone e cultura Lean: 18 metodi e nuove tecnologie

Oltre ai risultati industriali, il premio riconosce il ruolo delle persone e della trasformazione culturale alla base del successo di Martorell. La giuria ha sottolineato il coinvolgimento attivo dei dipendenti SEAT & CUPRA durante tutto il percorso, con programmi di formazione completi e nuovi modi di lavorare per preparare l’intera organizzazione alla mobilità elettrica.

Riconosciuto anche l’approccio pragmatico alla filosofia Lean, che si traduce in un sistema produttivo semplificato e strutturato intorno a 18 metodi chiaramente definiti, pensati per rendere le competenze Lean accessibili a tutta l’organizzazione. Lo stabilimento punta a semplificare i processi investendo in nuove tecnologie: automazione mirata, intelligenza artificiale, applicazioni digitali a basso costo, semplici soluzioni meccaniche e interventi di miglioramento ergonomico, con l’obiettivo di favorire l’apprendimento continuo.

Il commento di José Arreche

Per José Arreche, direttore degli stabilimenti SEAT & CUPRA, il premio è merito delle persone che lavorano a Martorell, il cui talento, impegno e determinazione hanno reso possibili le più grandi trasformazioni della storia dello stabilimento. L’avvio della produzione di CUPRA Raval, aggiunge, è motivo di grande orgoglio e rafforza il ruolo di Martorell come polo di eccellenza dell’industria automobilistica, pronto ad affrontare il futuro della mobilità.

Domande frequenti sul premio a Martorell

Quale premio ha vinto lo stabilimento di Martorell?

L’Automotive Lean Production Award 2026 nella categoria OEM, che riconosce lo stabilimento SEAT & CUPRA come realtà industriale di riferimento e benchmark per eccellenza operativa e trasformazione industriale.

Quando sarà consegnato il premio?

Durante l’Automotive Lean Production Congress, in programma a Lipsia il 24 e 25 novembre 2026.

Dove si terrà il congresso nel 2027?

A Martorell: in qualità di vincitore della categoria OEM, lo stabilimento ospiterà l’edizione 2027 dell’evento.

Che ruolo ha avuto CUPRA Raval?

L’avvio della produzione di CUPRA Raval, insieme a quello del progetto Electric Urban Car Family, ha segnato per la giuria il culmine della trasformazione di Martorell verso la mobilità elettrica.

In quanto tempo è stato realizzato il nuovo impianto per le batterie?

In soli 33 mesi, dall’approvazione del progetto all’inizio della produzione in serie.

Quanti metodi Lean utilizza Martorell?

Il sistema produttivo si basa su 18 metodi chiaramente definiti, pensati per rendere le competenze Lean accessibili a tutta l’organizzazione.

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