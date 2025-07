Maserati a Goodwood: anteprima mondiale e carico d’adrenalina sull’Hillclimb [TEASER]

Maserati è pronta a far parlare di sé al Goodwood Festival of Speed 2025, in programma dal 10 al 13 luglio, dove la Casa del Tridente presenterà un nuovo modello in anteprima mondiale. Si tratta di una novità che al momento rimane misteriosa e che la Casa modenese, rilasciando una prima immagine teaser che ne mostra un dettaglio esterno, definisce come “una nuova e autentica espressione di energia e performance secondo il suo tipico Maserati way”.

Oltre alla nuova creazione Maserati, a Goodwood, nel West Sussex, nel sud dell’Inghilterra, il Tridente sarà protagonista anche con GranCabrio, GT2 Stradale e MCXtrema che saranno impegnate anche nel percorso di circa due chilometri della Hillclimb sulla collina britannica.

GT2 Stradale, GranCabrio e MCXtrema in azione

La Maserati GT2 Stradale, versione omologata per la strada della GT2 da corsa, sarà tra le vetture esposte al Supercar Paddock di Goodwood. La vettura, equipaggiata con l’iconico motore V6 Nettuno da 640 CV, si presenterà in Inghilterra con una speciale livrea lucida Blu Corse, cerchi in lega da 20 pollici e dettagli in fibra di carbonio opaco.

Ad affiancarla ci sarà la nuova Maserati GranCabrio da 490 CV, capace di uno scatto 0-100 km/h in 4 secondi e di raggiungere i 300 km/h di velocità massima, con carrozzeria Verde Giada, pinze freno nere, cerchi diamantati Glossy Black e design Crio, mentre gli interni sono in pelle pieno fiore traforata color Ice con logo Maserati Tridente ricamato sul poggiatesta.

Lo schieramento del Tridente al Festival of Speed sarà completato dalla Maserati MCXtrema in tinta Blue Xtrema. La super sportiva, omologata solo per la pista e prodotta in 62 esemplari a livello mondiale, monta il motore V6 3.0 litri biturbo da 740 CV, massima espressione della potenza del propulsore Nettuno che rende la MCXtrema un’autentica belva da corsa.

