Gaetano Thorel: “La Fiat Topolino Vilebrequin è un’auto da sogno”

La Fiat Topolino Vilebrequin è l’ultima versione del quadriciclo elettrico del marchio italiano ed è stata presentata la scorsa settimana a Forte dei Marmi. In quell’occasione, abbiamo parlato con Gaetano Thorel, responsabile Fiat per l’Europa, per farci raccontare come è nata questa collaborazione: “Due marchi con valori comuni, per realizzare una macchina da sogno”.

”Sostenibilità e qualità”

Il dirigente del marchio del Gruppo Stellantis parla di “sostenibilità e qualità” come valori comuni tra le due aziende, come detto anche dal CEO Olivier Francois nel corso della presentazione. “La Topolino è un oggetto che si presta a questo – ha proseguito Thorel – La versione Dolcevita la conoscete già, questa versione Vilebrequin è unica, artigianale, fatta in pochissimi esemplari a mano. Sono 200 tra Italia e Francia, con tutte le caratteristiche di una vera Vilebrequin, a partire dalla tartaruga, disposta un po’ ovunque. È una macchina da sogno”.

Tra gli elementi distintivi di questa versione, c’è la livrea bianco e blu all’esterno e, come dicevamo, la tartaruga, simbolo di Vilebrequin. Anche l’interno dell’abitacolo propone caratteristiche uniche, sempre legate all’azienda di costumi francesi: dal logo su sedili e battitacco, passando per i tappetini in teak ispirati al mondo nautico, così come la doccetta integrata.

”Si può prendere con 70 euro al mese”

Il prezzo della Topolino Vilebrequin, come detto nei giorni scorsi, è di 13.490 euro da listino, “ma normalmente queste automobili si utilizzano, quindi mediamente con 70 euro al mese si può prendere – conclude Thorel – Si compra online o in concessionaria, come si preferisce. Ce ne sono molto poche, perché è una macchina fatta a mano, una ad una da artigiani torinesi”.

