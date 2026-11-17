Jarama (Madrid), 17 novembre 2026. L’Opel GSE 27FE scende in pista per la prima volta fianco a fianco con tutti gli altri costruttori, team e piloti del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E, nei test ufficiali pre-stagionali in programma da ieri a venerdì 20 novembre sul Circuito di Jarama, vicino a Madrid.

Opel GSE 27FE a Jarama: il primo test ufficiale con tutto il gruppo Formula E

Dopo mesi di preparazione intensiva tra galleria del vento, simulatore, banco prova e test privati, il team Opel GSE Formula E affronta per la prima volta una sessione congiunta con l’intero gruppo del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E. Per una settimana, la Opel GSE 27FE corre fianco a fianco con tutti gli altri costruttori sul Circuito di Jarama: si tratta degli unici test congiunti prima dell’apertura della stagione, in programma a Città del Messico il 16 gennaio. Per il Brand tedesco la settimana rappresenta anche un ritorno in un luogo speciale: è stato infatti proprio a Jarama, lo scorso marzo, che Opel aveva annunciato ufficialmente la propria partecipazione alla Formula E. «Finora abbiamo lavorato da soli su tutti gli aspetti. Ora stiamo scendendo in pista insieme agli altri team per la prima volta», ha dichiarato Jörg Schrott, direttore Opel Motorsport e Team Principal dell’Opel GSE Formula E Team. «Questa è una vera prova di stress. Il nostro team ci lavora da molto tempo e finalmente la nostra GSE 27FE compete con gli altri team. Vedere le spettacolari GEN4 guidare insieme è impressionante per tutti nel paddock. Per noi, ovviamente, è molto speciale: ora facciamo finalmente parte della famiglia Formula E». Per Schrott conta non solo la tecnologia, ma anche la coesione del gruppo di lavoro: «Nelle ultime settimane e mesi, molti individui sono diventati una vera squadra. Sono felice di lavorare con persone così straordinarie, sia professionalmente che personalmente. Non vedo l’ora di iniziare la stagione con questa squadra».

I numeri 12 e 4: le storie di Théo Pourchaire e Mitch Evans

In vista del test di Jarama sono stati definiti anche i numeri di gara dei due piloti Opel, ciascuno con una storia personale alle spalle. Théo Pourchaire correrà con il numero 12: il francese ha spiegato che il suo numero fortunato sarebbe in realtà il 21, ma «per la Formula E ho semplicemente girato tutto. Così il 21 diventa il 12. Per me è un bel segno: inizia un nuovo capitolo, ma la fortuna resta con me». Mitch Evans gareggerà invece con il numero 4, già usato dal neozelandese nelle primissime gare della sua carriera: «Tutto è iniziato con il numero 4», ha raccontato Evans. «Il fatto che ora lo abbia riavuto e stia competendo di nuovo con esso in Opel è una bella sensazione». Il test di Madrid segna anche l’incontro tra l’esperienza e l’entusiasmo della nuova generazione: Evans, reduce da dieci stagioni in Formula E, ha sottolineato l’importanza di accumulare chilometri in vista dell’avvio del campionato, mentre Pourchaire vive il suo debutto pre-stagionale: «Essere in pista con tutti contemporaneamente è qualcosa di completamente diverso dai test privati. All’improvviso hai tutta la concorrenza intorno a te, tutta con nuove tute e nuovi colori: è davvero impressionante».

Théo Pourchaire correrà con il numero 12 sulla Opel GSE 27FE

Dal test di Madrid alla stagione 2027: prossima tappa Città del Messico

Il programma di Jarama prevede sei sessioni distribuite su tre giornate (lunedì, mercoledì e venerdì), tre ore al mattino e tre ore al pomeriggio, per un totale di 18 ore di test secondo i piani del team. «Il nostro focus è cambiato passo dopo passo: prima affidabilità, poi prestazioni», ha spiegato Jörg Schrott. «A Madrid l’attenzione ora è sulle prestazioni in gara, sia con la vettura che sui processi del team. Si tratta di sviluppare la spinta e la robustezza competitiva necessarie per il Campionato del Mondo». Le sessioni di mercoledì e venerdì includono inoltre un elemento che nessuna squadra ha mai completato prima d’ora: la simulazione dei due nuovi formati di gara della Formula E, il classico E-Prix con sosta obbligatoria per la ricarica e il più breve E-PrixUnleashed, un debutto per l’intera griglia. «Puoi eseguire un nuovo formato sul simulatore tutte le volte che vuoi. Capirai meglio solo quando testerai in condizioni reali e avrai tutti i concorrenti intorno a te», ha osservato Mitch Evans. «Quando attaccare, quando risparmiare energia, qual è la strategia migliore? Vogliamo trovare risposte a queste domande qui, anche prima che i punti siano in palio tra qualche settimana». Jarama rappresenta l’ultimo appuntamento congiunto prima dell’inizio del campionato: subito dopo i test, vetture e attrezzature verranno trasferite a Città del Messico, dove, dopo il rinvio al prossimo anno della tappa di Jeddah (Arabia Saudita) originariamente prevista come debutto, la stagione 2027 prenderà il via il 16 gennaio sull’Autódromo Hermanos Rodríguez.

La Opel GSE 27FE in azione sul Circuito di Jarama durante i test pre-stagionali

Domande frequenti su Opel GSE 27FE e Formula E

Dove si svolgono i test Opel di Formula E a Madrid?

I test si svolgono sul Circuito di Jarama, vicino a Madrid, da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2026, con sei sessioni distribuite su tre giornate per un totale di 18 ore in pista.

Quali numeri di gara avranno i piloti Opel in Formula E?

Théo Pourchaire correrà con il numero 12, mentre Mitch Evans userà il numero 4, già utilizzato dal neozelandese nelle prime gare della sua carriera in Formula E.

Quando debutta Opel nel Campionato del Mondo ABB FIA Formula E?

La stagione 2027 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E prenderà il via il 16 gennaio a Città del Messico, sull’Autódromo Hermanos Rodríguez, dopo il rinvio al prossimo anno della tappa di apertura originariamente prevista a Jeddah.

Cosa sono l’E-Prix e l’E-PrixUnleashed testati a Jarama?

Sono i due nuovi formati di gara della Formula E: il classico E-Prix con sosta obbligatoria per la ricarica e il più breve E-PrixUnleashed, entrambi simulati per la prima volta da tutta la griglia proprio durante i test di Jarama.

Dove e quando Opel ha annunciato il suo ingresso in Formula E?

Opel ha annunciato ufficialmente la propria partecipazione al Campionato del Mondo ABB FIA Formula E proprio a Jarama, nel marzo 2026, lo stesso circuito scelto per i test pre-stagionali di novembre.

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