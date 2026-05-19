Maserati celebra il lusso italiano al Business of Luxury Summit 2026

Building resilience into luxury brands è il tema dell’edizione 2026 e Maserati si inserisce come voce autorevole al centro del dibattito

di Andrea Senatore19 Maggio, 2026

Maserati

Maserati celebra il lusso italiano al Business of Luxury Summit 2026

Maserati è stata tra le protagoniste del Business of Luxury Summit 2026, appuntamento internazionale dedicato all’evoluzione del lusso contemporaneo. L’evento, promosso dal Financial Times, si è svolto dal 17 al 19 maggio a Borgo Egnazia, nel comune di Fasano, in Puglia, riunendo alcuni dei principali protagonisti del settore luxury.

Dal 17 al 19 maggio a Borgo Egnazia, Maserati porta la propria visione di lusso contemporaneo

Il tema scelto per questa edizione, “Building resilience into luxury brands”, ha messo al centro una domanda molto attuale: come può un marchio del lusso restare riconoscibile, desiderabile e solido in un mercato che cambia rapidamente? Maserati ha risposto portando la propria visione, costruita su design, performance, artigianalità e cultura italiana.

A raccontarla è stato Cristiano Fiorio, Maserati Chief Marketing Officer e General Manager Bottega Fuoriserie, intervenuto in una conversazione dedicata ai valori del Tridente e alla sua evoluzione. Una presenza particolarmente significativa nell’anno in cui il celebre logo Maserati celebra i suoi 100 anni.

Maserati celebra il lusso italiano al Business of Luxury Summit 2026

Per il marchio modenese, il lusso non coincide solo con esclusività e prestigio. È anche esperienza, relazione con il cliente e capacità di trasformare l’auto in qualcosa di personale. Da qui nasce il concetto di Italian Gran Turismo: un equilibrio tra eleganza e prestazione, potenza e controllo, stile e ingegneria. Questa filosofia è stata raccontata a Borgo Egnazia anche attraverso tre vetture simbolo: GranCabrio, MCPura Cielo e GT2 Stradale. Modelli diversi, ma legati dalla stessa idea di lusso italiano ad alte prestazioni.

La GranCabrio ha mostrato una novità assoluta per Maserati: la prima capote completamente personalizzata tramite il programma Maserati Fuoriserie. Realizzata in blu Maserati e svelata in occasione del Rolex Monte-Carlo Masters 2026, celebra il centenario del Tridente e amplia le possibilità creative offerte ai clienti.

Accanto a lei, la MCPura Cielo nella tonalità Night Interaction ha rappresentato la nuova ricerca stilistica del brand, mentre la GT2 Stradale ha portato a Borgo Egnazia il lato più racing del marchio, trasferito in una dimensione stradale. A completare la presenza Maserati, una flotta di SUV Grecale è stata utilizzata come courtesy car per gli ospiti dell’evento.

Cristiano Fiorio, Maserati Chief Marketing Officer e General Manager Bottega Fuoriserie, ha dichiarato: “Essere protagonisti del Business of Luxury Summit, proprio nell’anno in cui il Tridente celebra i suoi 100 anni, significa raccontare la nostra visione e il nostro DNA. Maserati nasce dall’incontro tra cultura, tecnologia ed esperienza umana, con radici profonde nel Made in Italy, nella Motor Valley e a Modena, dove artigianalità, ingegneria e creatività convivono ogni giorno”.

Maserati celebra il lusso italiano al Business of Luxury Summit 2026

“Oggi il lusso non è più solo esclusività, ma relazione, significato e identità. Con Italian Gran Turismo e Bottega Fuoriserie rafforziamo Maserati come icona del lusso italiano ad alte prestazioni, valorizzando personalizzazione, heritage e cultura racing. Per noi il Gran Turismo è prima di tutto una mentalità, ancora prima che un’auto.”

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