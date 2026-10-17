Mercedes-AMG GT SUV: il SUV elettrico sportivo da 1.170 CV

Mercedes celebra i suoi 140 anni di storia, in questo 2026, ed ha voluto festeggiare questo importante compleanno con un evento in grande stile a Stoccarda, in cui ha presentato il suo ultimo modello: la AMG GT SUV. Un modello a ruote alte e ad altissime prestazioni, come dimostrano i 1.170 cavalli di potenza massima. Per celebrare anche l’elettrificazione, visto che si tratta di un veicolo esclusivamente 100% elettrico, basato sull’architettura AMG.EA.

“Con la nuova Mercedes-AMG GT SUV portiamo le innovazioni rivoluzionarie della nostra architettura AMG.EA in un SUV full-size – sono le parole di Jorg Burzer, responsabile tecnologia, sviluppo e acquisti del gruppo tedesco – Grazie a tre pionieristici motori a flusso assiale e a una batteria ad alta tensione rivoluzionaria, fissiamo un nuovo riferimento nel segmento dei SUV elettrici. Dimostriamo che oggi le prestazioni elettriche non richiedono più compromessi in termini di potenza continuativa, autonomia o velocità di ricarica”.

Dinamismo e puro spirito AMG

La sportività si nota ad un primo sguardo. Anche se si tratta di un SUV e non di una berlina o una coupé, con gli elementi tipici del marchio di Affalterbach. Questo modello si distingue per un frontale verticale, con il parabrezza inclinato, ed una carreggiata larga, con spalle e passaruota pronunciate, finestrini in stile GT senza cornice, per arrivare ad una coda con tetto sportivo e ribassato e spoiler posteriore. Anche la firma luminosa è distintiva, così come è presente una griglia specifica AMG illuminata a richiesta, come può esserlo la Stella centrale.

“La nuova Mercedes-AMG GT SUV incarna il massimo dinamismo – ha commentato Bastian Baudy, Chief Designer Officer del gruppo – L’aspetto possente, con spalle muscolose, carreggiata larga e silhouette ribassata, rende riconoscibili a prima vista le sue prestazioni eccezionali: AMG allo stato puro”. Inoltre, gli elementi Aerokinetics attivi migliorano la stabilità, In particolare, lo spoiler, a partire da 150 chilometri orari, modifica automaticamente la propria posizione per ridurre la resistenza o aumentare la stabilità, secondo la situazione.

Le dimensioni sono piuttosto importanti, come da consuetudine per un SUV full-size. La Mercedes-AMG GT SUV è lunga 5,08 metri, è larga 2 metri, è alta 1,65 metri ed ha un passo di 3,04 metri, per garantire ampia abitabilità per i cinque passeggeri per cui è omologata. Anche il bagagliaio ha una capacità di ottimo livello: da 607 a 1.740 litri, in modo da poter caricare un ampio numero di bagagli. E c’è anche un frunk anteriore da 78 litri, utile per i cavi di ricarica.

Un abitacolo pensato per il conducente

L’abitacolo è costruito attorno al conducente, in stile AMG. Chi è al volante, infatti, siede in posizione bassa e integrata nella vettura, per una postura sportiva a differenza di quella tipica di un SUV tradizionale. I sedili sono anch’essi sportivi, con un ampio sostegno laterale, e sono disponibili anche nella versione AMG Performance, con poggiatesta integrati. Targato con il marchio di Affalterbach anche il volante, sagomato e dotato di pulsanti integrati, oltre ai paddle per gestire il recupero di energia. Non manca un ambiente in stile premium, tipico di Mercedes, con rivestimenti di alta qualità, cuciture a rombi e l’impianto audio Burmester a richiesta.

A proposito di tecnologia, il cockpit è orientato verso chi guida e presenta comandi intuitivi, con il display centrale multimediale da 14 pollici inclinato verso il conducente ed il quadro strumenti da 10,2 pollici, visivamente integrati in un’unica unità. Per il passeggero anteriore, inoltre, è disponibile un display separato da 14 pollici. Essendo un SUV, non manca lo spazio all’interno dell’abitacolo, con ampio agio per i tre passeggeri posteriori, grazie al citato passo di oltre 3 metri. Con la presenza anche del mobiletto per bocchette dell’aria e prese di ricarica.

Fino a 1.700 cavalli di potenza

L’interesse è attirato, però, soprattutto dal cuore della Mercedes-AMG GT SUV, solamente 100% elettrico. Sono tre le versioni disponibili per questo modello. Si parte dalla versione d’ingresso 53, con due potenti motori sincroni, uno sull’asse anteriore e uno su quello posteriore, che sviluppano complessivamente 544 CV di potenza. Mentre le versioni 55 e 63 sono spinte da tre motori a flusso assiale, con potenza rispettiva di 816 e 1.169 cavalli. La variante top di gamma ha una coppia di ben 2.000 Nm e permette uno scatto 0-100 fulmineo in 2,7 secondi e 270 km/h di velocità massima. Ma anche le altre due versioni consentono prestazioni di altissimo livello.

Non solo potenza, ma anche sistemi intelligenti per la dinamica di guida, aumentando così un’esperienza multisensoriale. Il nuovo SUV sportivo offre una guida precisa e dinamica, supportata da un sistema di propulsione potente, dalle nuove sospensioni AMG Active Ride Control+ con stabilizzazione attiva di beccheggio e rollio, dallo sterzo attivo dell’asse posteriore e dalla trazione integrale AMG Performance 4Matic+ completamente variabile. Infine, AMG Race Engineer permette di personalizzare risposta, comportamento in curva e slittamento ed il programma AMGFORCE Sport+ intensifica la componente emozionale.

La batteria ispirata alla Formula 1

Le unità propulsive sono accoppiate alla batteria AMG High Performance Electric Battery, con tecnologia 800 volt ed una tecnologia ispirata alla Formula 1, con una doppia capacità: 106 e 128 kWh. Le celle cilindriche raffreddate direttamente, l’elevata densità di potenza e la gestione termica intelligente fanno in modo di mantenere le prestazioni elevate siano sempre disponibili quando servono. È progettata per supportare cinque standard di ricarica rapida a livello mondiale: dall’Europa alla Cina, dal Giappone alla Corea, fino agli USA.

Con la batteria da 106 kWh, la Mercedes-AMG GT SUV raggiunge una potenza di ricarica in corrente continua fino a 600 kW e può recuperare fino a 380 km di autonomia WLTP in dieci minuti. La batteria da 128 kWh consente una potenza DC di 710 kW e il recupero di fino a 450 km WLTP in dieci minuti; la ricarica dal 10 all’80% richiede fino a 12 minuti. A una colonnina da 400 kW servono 14 minuti con la batteria da 106 kWh o 16 minuti con quella da 128 kWh.

Prezzi da oltre 110.000 euro

Come dicevamo, i clienti possono scegliere fra tre versioni: di questo modello Mercedes-AMG GT 63 SUV, Mercedes-AMG GT 55 SUV e Mercedes-AMG GT 53 SUV. La versione d’accesso sarà ordinabile dal 20 ottobre, con un listino prezzi (per la Germania) da 113.050 euro. Le versioni AMG GT 63 e 55 SUV arriveranno un po’ più tardi, nella primavera 2027.

Quali sono le caratteristiche principali della nuova Mercedes-AMG GT SUV?

La Mercedes-AMG GT SUV è un modello completamente elettrico presentato nel 2026 per celebrare i 140 anni di storia Mercedes. Basata sull’architettura AMG.EA, raggiunge una potenza massima di 1.169 CV nella versione più prestazionale. È lunga 5,08 metri, può ospitare cinque passeggeri e offre un bagagliaio da 607 a 1.740 litri, oltre a un vano anteriore da 78 litri.

Quali motorizzazioni sono disponibili?

La gamma comprende tre versioni. La GT 53 SUV dispone di due motori elettrici e sviluppa 544 CV. Le GT 55 e GT 63 SUV utilizzano invece tre motori a flusso assiale, rispettivamente da 816 e 1.169 CV. La GT 63 accelera da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e raggiunge 270 km/h.

Quanto è veloce la ricarica della Mercedes-AMG GT SUV?

La batteria è disponibile con capacità di 106 o 128 kWh e tecnologia a 800 volt. La ricarica in corrente continua raggiunge rispettivamente 600 e 710 kW. Con la batteria più grande si possono recuperare fino a 450 km di autonomia WLTP in dieci minuti, mentre la ricarica dal 10 all’80% richiede fino a 12 minuti.

Quanto costa e quando arriva sul mercato?

La Mercedes-AMG GT 53 SUV sarà ordinabile dal 20 ottobre, con prezzi per il mercato tedesco a partire da 113.050 euro. Le versioni GT 55 e GT 63 SUV sono invece previste nella primavera del 2027.

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