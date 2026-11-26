Amsterdam, 25 novembre 2026 – Maserati presenterà la propria strategia di prodotto il 10 dicembre 2026 a Modena, in occasione del Maserati Day. La presentazione inizierà alle 14:00 e sarà trasmessa in diretta tramite webcast, come comunicato da Stellantis.

Maserati Day: data, luogo e orario

Il Maserati Day si terrà il 10 dicembre 2026 a Modena, città in cui il Tridente ha la propria sede storica. La presentazione della strategia di prodotto del marchio è in programma alle 14:00. Il comunicato ufficiale, diffuso da Stellantis il 25 novembre 2026, non anticipa al momento i contenuti dell’appuntamento: i dettagli sulla strategia saranno illustrati nel corso dell’evento.

Come seguire la presentazione in diretta

L’evento sarà trasmesso in diretta webcast. Il webcast e i materiali dell’evento saranno disponibili nella sezione Investors del sito web di Stellantis, nella pagina dedicata al Maserati Day 2026. Chi non potrà collegarsi in diretta troverà quindi nella stessa sezione i materiali pubblicati in occasione della presentazione.

Perché il Maserati Day è un appuntamento da seguire

La presentazione della strategia di prodotto è il momento in cui Maserati illustrerà le linee guida della propria gamma. Per questo il Maserati Day, fissato a una data precisa e con diretta dedicata, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del Tridente e dagli osservatori del settore. Tutti i dettagli saranno resi noti solo il 10 dicembre: motorionline.com seguirà l’evento e aggiornerà i lettori con le informazioni ufficiali.

Domande frequenti su Maserati Day 2026

Quando si terrà il Maserati Day?

Il Maserati Day si terrà il 10 dicembre 2026 a Modena, con inizio della presentazione alle 14:00.

Dove si svolgerà la presentazione della strategia di prodotto Maserati?

La presentazione della strategia di prodotto di Maserati si svolgerà a Modena, in occasione del Maserati Day.

A che ora inizia il Maserati Day?

La presentazione della strategia di prodotto Maserati inizierà alle 14:00 del 10 dicembre 2026.

Il Maserati Day sarà trasmesso in diretta?

Sì, la presentazione sarà trasmessa in diretta tramite webcast. Il webcast e i materiali dell’evento saranno disponibili nella sezione Investors del sito web di Stellantis.

Dove trovo i materiali del Maserati Day 2026?

I materiali dell’evento saranno disponibili nella sezione Investors del sito web di Stellantis, nella pagina dedicata al Maserati Day 2026.

Quali novità presenterà Maserati il 10 dicembre?

Il comunicato di Stellantis indica che Maserati presenterà la propria strategia di prodotto, ma non anticipa dettagli su modelli o tempistiche: le informazioni saranno rese note durante l’evento.

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