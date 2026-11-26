È da qualche settimana che ci sono notizie positive sul fronte carburanti. La discesa dei prezzi di benzina e diesel è costante, seppur molto lenta, ed anche a livello internazionale le quotazioni del petrolio fanno pensare ad un trend invariato anche nei prossimi giorni. Un’inversione di tendenza, rispetto a quanto avvenuto dallo scorso febbraio e dall’avvio delle ostilità in Iran. Che potrebbe prossimamente i costi ai distributori a dei livelli un po’ più accettabili.

I prezzi di giovedì 26 novembre 2026

Entrando nel dettaglio, sempre seguendo il rilevamento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio nazionale della benzina su rete stradale, in modalità self, è oggi di 1,930 euro al litro, con una discesa di 5 millesimi rispetto a ieri. Anche il diesel sta seguendo lo stesso trend, nonostante sia terminato due giorni fa l’ultimo sconto sulle accise e non è stato rinnovato dal Governo: il prezzo su rete stradale è di 2,192 €/l (-2 millesimi rispetto a ieri ed in calo anche rispetto ai giorni precedenti).

Più alti, ma anch’essi in discesa, i costi sulla rete autostradale: la verde vede una quotazione odierna di 1,961 euro al litro (-4) ed il gasolio di 2,240 euro/litro (-2). Certo, rispetto a quanto era il prezzo un anno fa, attorno a 1,4/1,5 euro al litro, la differenza è ancora molto sensibile, però la discesa, in particolare per la benzina, è stata di circa 20 centesimi nell’ultimo paio di mesi. Considerando che è stato adottato il price cap dalle compagnie, ma più nessuno sconto governativo. Si sta nuovamente stabilizzando la situazione per GPL e metano, dopo i rialzi delle ultime settimane, oggi rispettivamente a 0,844 euro/litro e 2,157 €/kg.

Il prezzo del petrolio e l’OPEC+

La tendenza al ribasso dei prezzi dei carburanti è legata alle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi che, nell’ultimo periodo, hanno avuto un sensibile calo. La situazione in Iran, pur restando sempre molto instabile, è un po’ meno calda, soprattutto dopo la netta sconfitta di Trump nelle elezioni ‘mid-term’ americane. E, nel frattempo, stanno riprendendo le esportazioni del greggio dal Golfo, seppur non ancora sui livelli precedenti al via del conflitto.

La soglia dei 100 dollari al barile, raggiunta e superata più volte nel corso del 2026, è attualmente abbastanza lontana, vista una quotazione odierna del Wti (con consegna a gennaio) a 84 dollari al barile, nonostante un lievissimo rialzo rispetto a ieri. Il Brent, con consegna sempre a gennaio, è scambiato a 94,81 dollari al barile, con un avanzamento dello 0,21%.

Su questo tema, però, sarà molto importante la giornata di domenica prossima, 29 novembre. In quella data, infatti, è programmata la nuova riunione dell’OPEC+, quando i ministri dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio si riuniranno per decidere la linea produttiva per il prossimo anno, tra ipotesi di rinnovo degli attuali obiettivi e tensioni sulle capacità produttive. Sarà una riunione decisiva per definire le quote di produzione per il 2027 e, di conseguenza, su possibili effetti sui prezzi dei carburanti e dell’energia.

Quanto costa la benzina in Italia il 26 novembre 2026?

Secondo il rilevamento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio nazionale della benzina sulla rete stradale, in modalità self, è di 1,930 euro al litro. Si tratta di una diminuzione di 5 millesimi rispetto al giorno precedente. In autostrada, invece, la media è di 1,961 euro al litro, con un calo di 4 millesimi.

Qual è il prezzo del diesel dopo la fine dello sconto sulle accise?

Il gasolio continua a scendere anche dopo la conclusione dell’ultimo sconto sulle accise, terminato il 24 novembre e non rinnovato dal Governo. Il prezzo medio sulla rete stradale è di 2,192 euro al litro, in calo di 2 millesimi rispetto a ieri. In autostrada raggiunge invece 2,240 euro al litro.

Quanto costano GPL e metano?

Anche i prezzi di GPL e metano stanno attraversando una fase di stabilizzazione. Il 26 novembre 2026 il GPL viene rilevato a 0,844 euro al litro, mentre il metano costa mediamente 2,157 euro al chilogrammo.

Che cosa potrebbe influenzare i prezzi dei carburanti nelle prossime settimane?

Un appuntamento importante è la riunione dell’OPEC+, in programma domenica 29 novembre. I ministri dovranno discutere la linea produttiva per il 2027, valutando il possibile rinnovo degli obiettivi attuali e le tensioni sulle capacità produttive. Le decisioni sulle quote di produzione potrebbero avere conseguenze sulle quotazioni del petrolio e, di conseguenza, sui prezzi dei carburanti e dell’energia.

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