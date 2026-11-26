Il tuner tedesco Mansory, dimostrando ancora una volta di sapere come far parlare di sé, ha presentato la sua stravagante interpretazione della Porsche 911 Turbo S Cabrio. Considerata come una delle auto sportive più complete e performanti dell’attuale panorama automobilistico, la 911 Turbo è apprezza per la capacità fornire un armonico equilibrio tra potenza, comfort e sobrietà. Caratteristica quest’ultima che però è stata completamente cancellata nell’elaborazione di Mansory, che ha dotato l’elegante cabriolet della Casa di Stoccarda del suo “Softkit“, già visto a inizio 2026 sulla 911 Turbo S Coupé.

Fibra di carbonio in tinta marrone

Anche in questo caso il tuning di Mansory interviene in modo significativo sia sugli esterni che sull’abitacolo della vettura. Il posteriore di questa Porsche 911 Turbo S Cabrio, completamente rivisitato da Mansory, presenta un nuovo cofano motore che integra un grande alettone fisso in due parti, entrambi caratterizzati da una vistosa finitura in fibra di carbonio color marrone, abbinato a diffusore e terminali di scarico in nero opaco. Tra i dettagli più raffinati che caratterizzano la coda di questa 911 Turbo S Cabrio c’è senza dubbio il logo Mansory illuminato.

Aerodinamica estrema e carattere audace

La passione di Mansory per la fibra di carbonio in tinta marrone espressa sull’estetica di questa Porsche 911 Turbo S Cabrio non si limita al posteriore. Il “Softkit” prevede infatti l’aggiunta anche di passaruota allargati, nuove cornici per le prese d’aria, minigonne estese e specchietti retrovisori rivisitati, tutti accomunati cromaticamente dalla medesima finitura in carbonio. Lo stesso vale per l’anteriore della vettura, che presenta coperture per i tergicristalli, un nuovo cofano, profili personalizzati per i fari, piccole appendici aerodinamiche (canard) e un nuovo splitter dall’aspetto aggressivo. Per completare la personalizzazione del look esterno firmato Mansory sono disponibili quattro diversi modelli di cerchi forgiati per le ruote, nelle misure da 21 e 22 pollici.

Abitacolo che si fa notare

Per quanto riguarda gli interni, il tuning di Mansory li rende altrettanto appariscenti attraverso sedili rivestiti in pelle scamosciata nera con profili arancioni e inserti in tessuto tartan, anch’essi arricchiti da dettagli color arancio. Così come per gli esterni, anche l’abitacolo è ricco di inserti in fibra di carbonio color marrone che impreziosiscono plancia, volante, console centrale, pannelli delle portiere e cruscotto, a cui si aggiungono i tappetini in pelle e le cinture di sicurezza di colore arancione.

Disponibile col pacchetto EVO 900 che porta la potenza a 900 CV

Oltre al Softkit completo, Mansory permette ai clienti di acquistare i singoli componenti del pacchetto. Sul fronte meccanico, pur non menzionando interventi di potenziamento per questa Porsche 911 Turbo S Cabrio, il tuner tedesco propone per questo modello il pacchetto EVO 900, capace di incrementare la potenza del motore boxer biturbo da 3,8 litri portandola a 900 CV e 1.050 Nm di coppia massima.

Che cosa prevede il Softkit di Mansory per la Porsche 911 Turbo S Cabrio?

Il Softkit di Mansory trasforma profondamente l’estetica della Porsche 911 Turbo S Cabrio, introducendo un bodykit in fibra di carbonio color marrone. Il pacchetto comprende nuovi paraurti, passaruota allargati, minigonne, cofano motore rivisitato, splitter anteriore e un vistoso alettone posteriore fisso.

Quali sono le novità degli interni della Porsche 911 Turbo S Cabrio by Mansory?

L’abitacolo è stato personalizzato con sedili in pelle scamosciata nera, profili arancioni e inserti in tessuto tartan. Non mancano dettagli in fibra di carbonio color marrone su plancia, volante, console centrale e pannelli delle portiere, oltre a cinture di sicurezza arancioni e tappetini in pelle.

Quanti cavalli ha la Porsche 911 Turbo S Cabrio elaborata da Mansory?

Per questa elaborazione Mansory non ha dichiarato interventi specifici sul motore. Il tuner tedesco propone però il pacchetto prestazionale EVO 900, disponibile per il modello, che porta la potenza del motore boxer biturbo 3.8 a 900 CV e la coppia massima a 1.050 Nm.

È possibile acquistare separatamente i componenti del Softkit Mansory?

Sì, Mansory offre la possibilità di acquistare anche i singoli componenti del Softkit, senza necessariamente scegliere il pacchetto completo. In questo modo è possibile personalizzare la Porsche 911 Turbo S Cabrio intervenendo soltanto su alcuni elementi della carrozzeria o dell’estetica.

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