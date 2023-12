Maserati GranCabrio Folgore: il prototipo avvistato in Italia [FOTO SPIA]

Maserati GranCabrio Folgore è il nome della versione completamente elettrica della futura generazione del celebre modello della casa del Tridente che sarà svelato nel 2024. oggi vi segnaliamo che il prototipo leggermente camuffato della vettura è stato avvistato in Italia da Gabetz Spy Unit come si nota dalle foto pubblicate sui social da Walter Vayr. Dalle immagini si capisce chiaramente che si tratta della versione completamente elettrica della vettura il cui debutto dovrebbe avvenire nel corso del primo trimestre del prossimo anno.

Nuove foto spia per la Maserati GranCabrio Folgore in attesa del debutto

La nuova Maserati GranCabrio Folgore sarà molto simile alla nuova GranTurismo Folgore svelata ufficialmente ad inizio anno. La principale differenza tra le due auto è ovviamente rappresentata dalla presenza di una capote in tessuto azionabile elettricamente che inevitabilmente comporta anche una variazione nella linea di cintura della vettura rispetto alla GranTurismo. Per quanto riguarda invece il motore sarà lo stesso. La vettura avrà due motori elettrici dietro e uno davanti, per una potenza complessiva di 760 CV, che le daranno prestazioni da supercar: 320 km/h di velocità massima e 2,7 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Il torque vectoring sarà ottimizzato per aumentare la trazione in ogni situazione di guida.

Anche questa auto sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori in Piemonte. Maserati GranCabrio Folgore è una delle novità più attese per quanto riguarda il 2024 della casa automobilistica del Tridente che vuole essere sempre più protagonista nel mercato delle auto di lusso grazie ad una gamma rinnovata di auto di altissimo livello a cui presto si aggiungeranno ulteriori versioni elettriche dei suoi più famosi modelli.

