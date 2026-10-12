smart #2 Brabus: è già tempo della versione sportiva per l’elettrica

La smart #2 è stata appena presentata al Salone di Parigi 2026 ed il marchio tedesco-cinese guarda già avanti, alla versione più sportiva. Sui canali social ufficiali dell’azienda, infatti, sono comparsi i primi teaser della variante Brabus, di cui non si sanno ancora dati o prestazioni e nemmeno una data ufficiale di presentazione. Ma, dopo la pubblicazione di questi primi scatti, presumiamo non mancherà molto. La vedremo probabilmente nelle prossime settimane.

Il rosso in primo piano

Il rosso è l’elemento caratteristico di questa variante, che avrà qualche elemento più sportivo, ma sarà simile alla versione standard. La firma luminosa è quella della #2 tradizionale, però con anello rosso per dare un’impronta più cattiva. Lo stesso colore viene ripreso anche nel logo sul cofano e nel posteriore della vettura, nel piccolo spoiler sotto il paraurti anteriore e nei montanti del parabrezza. Probabilmente sarà presente anche in altri elementi.

Non ci sono immagini degli interni, almeno per il momento, però anche nell’abitacolo tradizionalmente viene ripreso il colore rosso, per queste varianti Brabus. Inoltre, sono attesi dei dettagli in stile racing, per dare un’impronta sportiva, come la pedaliera in alluminio e delle grafiche dedicate su quadro strumenti e sistema di infotainment. Anche per quanto riguarda l’assetto ci saranno delle tarature specifiche, rispetto al modello standard.

Più potenza

La smart #2 tradizionale propone un motore elettrico da 82 cavalli e la versione Brabus avrà quasi certamente una cavalleria maggiore, in modo da incrementare le prestazioni e rendere la vettura più scattante e pronta, alla spinta sull’acceleratore. Probabilmente anche un po’ a discapito dell’autonomia (290 km WTLP sono stati annunciati per la versione classica), a meno che smart non proponga anche una batteria di maggiore capacità, rispetto agli attuali 35,8 kWh.

Una storia lunga oltre 20 anni

La collaborazione tra smart e Brabus è ormai una storia lunga oltre 20 anni. Comincia ufficialmente nel 2002, con una joint venture al 50% ed il primo modello speciale, per poi debuttare sul mercato l’anno successivo, con le prime smart fortwo targate Brabus, nelle versione coupé e cabrio. Il 2010 vede il debutto del programma Brabus tailor made, pensato per ampliare le possibilità di personalizzazione delle vetture e, nel 2017, viene presentata una serie speciale celebrativa, con soli 40 esemplari, per celebrare i 15 anni di collaborazione tra i due marchi.

Il marchio tedesco entra nell’era elettrica e cambia completamente, con l’arrivo dei modelli di nuova generazione, in cui le vetture sono di diversi segmenti ed a zero emissioni. Però il binomio prosegue, inizialmente sulla #1, per poi arrivare negli anni successivi la versione sportiva anche della #3 e della #5, quest’ultima con ben 645 cavalli di potenza ed uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. Ora smart è tornata un po’ alle origini, con la presentazione della citycar sull’idea della vettura originale che ha avuto tanto successo. E anche la versione Brabus è in arrivo.

Quando sarà presentata la smart #2 Brabus?

Al momento non è stata comunicata una data ufficiale. Il marchio ha pubblicato i primi teaser sui propri canali social dopo la presentazione della smart #2 al Salone di Parigi 2026. Le immagini fanno pensare a un debutto non troppo lontano, ma non ci sono conferme sulle tempistiche.

Quali sono gli elementi distintivi della smart #2 Brabus?

Il rosso caratterizza diversi dettagli esterni, tra cui l’anello della firma luminosa, il logo sul cofano, gli elementi posteriori, lo spoiler sotto il paraurti anteriore e i montanti del parabrezza. Sono attesi anche particolari sportivi nell’abitacolo e tarature specifiche dell’assetto.

Quanta potenza avrà la smart #2 Brabus?

I dati ufficiali non sono ancora disponibili. La smart #2 standard dichiara 82 CV e la variante Brabus dovrebbe offrire una potenza superiore. Restano da conoscere anche le prestazioni e la capacità della batteria.

Qual è la storia della collaborazione tra smart e Brabus?

La collaborazione inizia ufficialmente nel 2002 con una joint venture al 50%. Nel 2003 arrivano le prime fortwo Brabus Coupé e Cabrio. In seguito il rapporto si estende alle smart elettriche, comprese le versioni sportive #1, #3 e #5.

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