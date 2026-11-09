Maserati Island: l’isola privata del Tridente a Dubai

Maserati e SAMANA COLLECTA, il nuovo brand immobiliare ultra-premium di SAMANA Developers, svelano Maserati Island, la prima destinazione residenziale firmata Maserati: un’esclusiva isola privata nell’arcipelago The World Islands, a pochi passi dalle coste di Dubai.

Indice

Maserati Island, la prima destinazione residenziale del Tridente

Reinterpretando una delle destinazioni più esclusive al mondo, Maserati Island si declina in un vibrante complesso residenziale concepito per essere vissuto tutto l’anno attraverso l’identità del Tridente, profondamente radicata nella tradizione del Gran Turismo italiano e contraddistinta da eleganza, design, maestria artigianale e ospitalità italiana.

Il progetto si sviluppa attraverso un piano architettonico e paesaggistico con ampi spazi verdi ispirati allo stile italiano, che fanno da cornice a un complesso di 840 residenze firmate Maserati, affiancate da sette ville sospese sull’acqua e due ville immerse nella vegetazione. La prima fase di commercializzazione comprende 232 residenze con piscina privata, disponibili dai monolocali alle soluzioni con una, due, tre o quattro camere da letto, tutte progettate per offrire una vista ininterrotta sul mare. Le residenze di Maserati Island saranno pronte a partire dal 2030.

Lo stile Made in Italy negli interni firmati Carlo Colombo

Ispirati all’identità stilistica di Maserati, gli interni delle residenze e le lounge comuni, arricchiti dagli elementi di arredo della collezione Giorgetti Maserati Edition nata dall’incontro creativo delle due eccellenze italiane nel 2025, reinterpretano il linguaggio del Tridente attraverso forme scultoree, proporzioni armoniose, materiali pregiati e dettagli ricercati, in un progetto di interior design firmato dall’architetto Carlo Colombo dello studio A++.

Pellami raffinati, legni dalle lavorazioni sartoriali e silhouette dinamiche si combinano in un equilibrio di luci, texture, colori e atmosfere, dando vita ad ambienti capaci di riflettere l’emotional modernity del Tridente, in un’esperienza multisensoriale che esprime l’autenticità dello stile di vita italiano.

Servizi esclusivi ispirati alla Riviera italiana

Concepita come destinazione residenziale da vivere tutto l’anno, Maserati Island coniuga la riservatezza di un rifugio esclusivo con le comodità della vita urbana. Il cuore gastronomico e sociale dell’isola comprende diverse proposte di ristorazione, tra cui un esclusivo ristorante italiano sospeso nell’acqua, affiancato da un beach club. Gli spazi dedicati al benessere includono spiagge private, una laguna centrale, piscine del resort, spa olistiche, aree fitness interne ed esterne e un porto turistico dedicato agli sport acquatici.

Non mancano lounge per il co-working, spazi commerciali selezionati e servizi di concierge personalizzati, oltre a un servizio yacht dedicato che collega Maserati Island a Dubai, trasformando gli spostamenti quotidiani in un’esperienza di navigazione lungo la costa.

Le dichiarazioni di Imran Farooq e Santo Ficili

«La partnership con Maserati per il debutto di Maserati Island rappresenta una tappa fondamentale non soltanto per SAMANA COLLECTA, ma per l’intero panorama immobiliare di lusso di Dubai», ha dichiarato Imran Farooq, CEO di SAMANA Developers. «Unendo la leggendaria tradizione di Maserati nell’artigianalità italiana e nell’eleganza senza tempo alla nostra esperienza nella pianificazione di progetti immobiliari su larga scala, stiamo creando qualcosa di assolutamente inedito nella regione».

«Con Maserati Island compiamo un nuovo, importante passo nel percorso avviato con Casa Maserati, trasformando la nostra visione del lusso italiano in un’esperienza abitativa esclusiva», dichiara Santo Ficili, Alfa Romeo CEO & Maserati CEO. «La collaborazione con SAMANA COLLECTA ci permette di portare l’identità e i valori del Tridente in una delle destinazioni più prestigiose al mondo».

Domande frequenti su Maserati Island

Che cos’è Maserati Island?

È la prima destinazione residenziale firmata Maserati, realizzata in collaborazione con SAMANA COLLECTA su un’isola privata dell’arcipelago The World Islands, a Dubai.

Quante residenze comprende il progetto?

Il complesso prevede 840 residenze firmate Maserati, sette ville sospese sull’acqua e due ville immerse nella vegetazione. La prima fase di commercializzazione comprende 232 residenze con piscina privata.

Chi ha firmato il progetto di interior design?

Gli interni sono firmati dall’architetto Carlo Colombo dello studio A++, con elementi di arredo della collezione Giorgetti Maserati Edition.

Quando saranno pronte le residenze?

Le residenze di Maserati Island saranno pronte a partire dal 2030.

Chi è SAMANA COLLECTA?

È il brand immobiliare ultra-premium di SAMANA Developers, uno dei dieci principali sviluppatori immobiliari di Dubai, con 54 progetti avviati e oltre 1.300 unità già consegnate.

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