Volkswagen ID. Cross 37 kWh: ordini aperti da 28.950 euro

Volkswagen apre gli ordini in Italia della nuova ID. Cross con batteria da 37 kWh netti, ampliando la gamma del SUV elettrico compatto con una versione pensata per la mobilità urbana e gli spostamenti quotidiani, a un prezzo d’ingresso più accessibile: si parte da 28.950 euro per la Trend 116 CV.

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ID. Cross 37 kWh, ordini aperti in Italia

La nuova variante con batteria da 37 kWh netti affianca la versione da 52 kWh introdotta nell’anteprima mondiale di metà luglio, rispondendo alle esigenze degli spostamenti urbani e del pendolarismo quotidiano con costi di acquisto e gestione più contenuti. La velocità massima di 160 km/h e l’efficienza ne consentono comunque un impiego confortevole anche in autostrada.

La variante da 37 kWh è disponibile con potenze di 85 kW (116 CV) nell’allestimento Trend e 99 kW (135 CV) negli allestimenti Life e Style, affiancando quella da 52 kWh e 211 CV già in gamma.

La gamma italiana: due batterie, tre potenze

La gamma italiana della ID. Cross si articola su due tagli di batteria, tre livelli di potenza e gli allestimenti Trend, Life e Style. La batteria da 37 kWh è abbinata al motore da 116 CV per la Trend, proposta a 28.950 euro di listino, e a quello da 135 CV per la Life e la Style, disponibili rispettivamente da 32.450 e 35.400 euro di listino. Le versioni con batteria da 52 kWh e motore da 211 CV sono offerte negli allestimenti Life, a 37.450 euro, e Style, a 40.400 euro di listino.

Dotazioni di serie: Trend, Life e Style

Trend, allestimento d’ingresso già completo e disponibile solo con motore da 116 CV, offre di serie Digital Cockpit da 10,25 pollici, infotainment touchscreen da 12,9 pollici, App-Connect Wireless, climatizzatore automatico Climatronic, volante multifunzione in pelle, Keyless Go e Mirror Pack, oltre a cruise control, fari LED con Light Assist, Front Assist, Lane Assist, Park Pilot e Side Assist. Completano la dotazione ruote da 17 pollici e ricarica bidirezionale Vehicle-to-Load (V2L) fino a 3,6 kW.

Life, fulcro dell’offerta e versione attesa più richiesta con batteria da 37 kWh, aggiunge cerchi in lega Edinburgh da 18 pollici, illuminazione ambiente bianca, Climatronic automatico a due zone, comandi vocali, Cruise Control adattivo, Front Cross Traffic Assist, videocamera per retromarcia e ricarica induttiva per smartphone. Style, al vertice della gamma, aggiunge fari IQ.Light Matrix LED, indicatori di direzione dinamici, vetri posteriori oscurati, illuminazione ambiente a 30 tonalità con ID.Light, sedili anteriori Comfort riscaldati in tessuto riciclato Seaqual® e volante riscaldato in pelle.

Autonomia, ricarica e prestazioni

La variante da 37 kWh offre un’autonomia WLTP fino a 324 km, con ricarica rapida in corrente continua dal 10 all’80% in circa 23 minuti. Tra gli optional, il navigatore Innovision Pro è disponibile su tutti gli allestimenti e il tetto panoramico su Life e Style; per Life è previsto l’Assistance Pack IQ.Drive, mentre per Style l’Assistance Pack IQ.Drive Plus aggiunge Park Assist Pro con Remote Control, Area View a 360° e Car2X.

Domande frequenti su Volkswagen ID. Cross 37 kWh

Quanto costa la ID. Cross con batteria da 37 kWh?

I prezzi partono da 28.950 euro per la Trend 116 CV, fino a 32.450 euro per la Life e 35.400 euro per la Style, entrambe da 135 CV.

Quanta autonomia ha la ID. Cross 37 kWh?

L’autonomia WLTP arriva fino a 324 km, con ricarica rapida DC dal 10 all’80% in circa 23 minuti.

Che differenza c’è tra Trend, Life e Style?

Trend è l’allestimento d’ingresso con dotazioni di sicurezza e comfort di base, Life aggiunge cerchi da 18″, climatizzatore bizona e Cruise Control adattivo, Style introduce fari IQ.Light Matrix LED, sedili riscaldati e illuminazione ambiente personalizzabile.

La versione da 37 kWh sostituisce quella da 52 kWh?

No, la versione da 37 kWh affianca quella da 52 kWh e 211 CV già in gamma, offrendo un’alternativa più accessibile per la mobilità urbana.

Dove si possono vedere tutte le offerte e condizioni?

Ulteriori dettagli, condizioni e note legali delle offerte commerciali sono disponibili sul sito ufficiale di Volkswagen Italia.

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