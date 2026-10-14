Maserati MC12 e GT2 Stradale Fuoriserie a Villa La Massa

Maserati partecipa alla quarta edizione di Villa La Massa Excellence 2026, il concorso d’eleganza in programma dal 16 al 18 ottobre nella storica dimora sull’Arno, alle porte di Firenze, con due vetture unite dalla vocazione sportiva: la leggendaria MC12 e una speciale Maserati GT2 Stradale realizzata attraverso il programma Maserati Fuoriserie. Il comunicato è stato diffuso da Modena il 14 ottobre 2026.

Maserati GT2 Stradale Fuoriserie in Blu Victory

Villa La Massa Excellence 2026: il Tridente tra le ville fiorentine

La quarta edizione di Villa La Massa Excellence si svolge dal 16 al 18 ottobre 2026 in una dimora storica affacciata sull’Arno, a pochi chilometri da Firenze. Il Tridente partecipa con due vetture appartenenti a epoche diverse: da una parte la MC12, simbolo di una delle stagioni agonistiche più gloriose della storia recente del Marchio, dall’altra una Maserati GT2 Stradale Fuoriserie costruita per un collezionista e ispirata proprio alla vettura da gara. L’evento recupera lo spirito originario dei grandi concorsi d’eleganza, portando sotto i riflettori capolavori a quattro ruote immersi in un’atmosfera di raffinatezza e passione automobilistica.

GT2 Stradale Fuoriserie: Blu Victory e Tridente Bianco Pastello

La Maserati GT2 Stradale esposta a Villa La Massa sfoggia una livrea in Blu Victory metallizzato, una tinta Fuoriserie nata per celebrare i titoli conquistati dalla MC12 nel Campionato Mondiale GT1. Sul tetto in carbonio opaco campeggia un grande Tridente Bianco Pastello, la stessa tonalità della scritta Maserati sull’ala posteriore. Il richiamo alle corse prosegue nella tabella porta-numero Bianco Pastello, arricchita dal Tricolore italiano, dalla scritta Italy e dal numero 33 in Rosso, oltre che dai cerchi monodado nero anodizzato abbinati agli emblemi in Bianco Pastello.

Interni in Alcantara blu e la firma di Andrea Bertolini

L’impronta racing caratterizza anche l’abitacolo della GT2 Stradale Fuoriserie, dove spiccano interni in Alcantara blu, il Tridente sui poggiatesta con cucitura nera e ulteriori rivestimenti in Alcantara nera con cuciture blu. Su richiesta dell’appassionato cliente, la firma di Andrea Bertolini, Maserati Reference Driver & Racing Advisor, è stata apposta sul vano motore. Bertolini è tra i grandi protagonisti dell’epopea della MC12, culminata nel 2010 con la conquista del FIA GT1 World Championship.

Maserati MC12

MC12: 22 vittorie e 14 titoli tra il 2004 e il 2010

La configurazione della GT2 Stradale si ispira a una delle pagine più significative della storia sportiva del Tridente. Nel 2004 la MC12 segnò il ritorno di Maserati nelle competizioni GT internazionali dopo 37 anni di assenza. Tra il 2004 e il 2010 conquistò 22 vittorie e 14 titoli, tra cui due Coppe Costruttori, cinque Campionati Piloti e sei Campionati a Squadre. A questi si aggiungono tre vittorie alla 24 Ore di Spa, nel 2005, 2006 e 2008, e due secondi posti, nel 2007 e 2009, un record nella storia della classica belga.

Maserati Fuoriserie e BOTTEGAFUORISERIE: l’auto costruita attorno al cliente

Maserati Fuoriserie è il programma di personalizzazione dedicato alla creazione di automobili costruite attorno alle richieste del cliente. Ogni progetto nasce dal dialogo con il team creativo Maserati, attraverso un percorso di co-creazione che permette di intervenire su carrozzeria, interni, finiture e dotazioni. Il programma è parte integrante di BOTTEGAFUORISERIE, il progetto di eccellenza in cui tradizione, innovazione e artigianalità trovano la loro massima espressione. In questo caso la personalizzazione valorizza un legame con le competizioni che appartiene alla genesi stessa del modello.

Maserati GT2 Stradale Fuoriserie, livrea ispirata alla MC12

Maserati GT2 Stradale: V6 Nettuno da 640 CV

La GT2 Stradale è la versione omologata per la strada della Maserati GT2, la vettura da corsa che ha riportato il Tridente a competere e vincere nei campionati a ruote coperte. È prodotta nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti a Modena e porta su strada il know-how maturato nel motorsport. Il V6 Nettuno da 640 CV le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e di superare i 320 km/h; la riduzione di peso, l’aerodinamica sviluppata in pista e le soluzioni tecniche derivate dal motorsport ne fanno la Maserati stradale più orientata alle prestazioni mai prodotta.

Il programma: Car Show, Contest e Mugello Track Experience

Sabato 17 ottobre le due vetture saranno protagoniste del Car Show e del Contest, con la sfilata nei giardini della Villa e le successive premiazioni. Domenica 18 ottobre la Maserati GT2 Stradale prenderà parte alla Mugello Track Experience, raggiungendo il Circuito del Mugello per la parata conclusiva: dopo il palcoscenico di un concorso d’eleganza, la supersportiva ritroverà il terreno della pista.

Maserati GT2 Stradale Fuoriserie, dettaglio

Domande frequenti su Maserati GT2 Stradale Fuoriserie e MC12

Quando si svolge Villa La Massa Excellence 2026?

La quarta edizione di Villa La Massa Excellence 2026 si tiene dal 16 al 18 ottobre 2026 nella storica dimora affacciata sull’Arno, alle porte di Firenze. Il Car Show e il Contest con le premiazioni sono previsti sabato 17 ottobre.

Quali Maserati partecipano a Villa La Massa Excellence 2026?

Maserati partecipa con la leggendaria MC12 e con una Maserati GT2 Stradale Fuoriserie realizzata per un collezionista, che reinterpreta colori e simboli della stagione racing della MC12.

Che cos’è il programma Maserati Fuoriserie?

Maserati Fuoriserie è il programma di personalizzazione con cui il cliente co-crea la propria vettura insieme al team creativo Maserati, intervenendo su carrozzeria, interni, finiture e dotazioni. Fa parte del progetto BOTTEGAFUORISERIE.

Di che colore è la GT2 Stradale esposta a Villa La Massa?

La GT2 Stradale è in Blu Victory metallizzato, tinta Fuoriserie nata per celebrare i titoli della MC12 nel Mondiale GT1, con un grande Tridente Bianco Pastello sul tetto in carbonio opaco e il numero 33 in Rosso sulla tabella porta-numero.

Quali sono le prestazioni della Maserati GT2 Stradale?

La Maserati GT2 Stradale monta il V6 Nettuno da 640 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e supera i 320 km/h. È la Maserati stradale più orientata alle prestazioni mai prodotta.

Quanti titoli ha vinto la Maserati MC12?

Tra il 2004 e il 2010 la Maserati MC12 ha ottenuto 22 vittorie e 14 titoli, tra cui due Coppe Costruttori, cinque Campionati Piloti e sei Campionati a Squadre, oltre a tre vittorie alla 24 Ore di Spa.

Cosa farà la GT2 Stradale domenica 18 ottobre?

Domenica 18 ottobre la Maserati GT2 Stradale prenderà parte alla Mugello Track Experience, raggiungendo il Circuito del Mugello per la parata conclusiva dell’evento.

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