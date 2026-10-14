Parigi 2026 | Filosa (Stellantis): Maserati è italiana, Alfa più europea. E per Mirafiori…

Il CEO del Gruppo Stellantis, Antonio Filosa, insieme al COO per l’Enlarged Europe, Emanuele Cappellano, ha approfittato del Salone di Parigi per incontrare i media e affrontare alcune delle questioni più importanti che stanno interessando il settore dell’automotive europeo: in particolare il rapporto con i nuovi costruttori cinesi, ormai sempre più preponderanti, ma anche la situazione nei vari stabilimenti italiani del gruppo, che ovviamente mantengono un’importanza fondamentale. Il tutto senza dimenticare il destino dei singoli marchi, da Alfa Romeo a Maserati.

Si parlava prima della questione di Mirafiori: ci sono in ballo investimenti e nuovi sviluppi tecnologici, ma ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere. Come state trattando la questione e quali sono i prerequisiti per garantire il futuro di questo impianto?

Antonio Filosa: Per Mirafiori e parlando di eventuali possibili sviluppi su quel plant, noi abbiamo bisogno – e stiamo parlando con l’amministrazione italiana – di condizioni di competitività diverse. Quindi noi abbiamo bisogno di un costo dell’energia che sia competitivo e abbiamo anche bisogno di un certo tipo di condizione logistica differente da quella del sito. A noi piace molto Mirafiori, no? Ci piace molto la 500 che stiamo facendo e ci piace molto poter lavorare su ampie soluzioni per quello stabilimento. Però abbiamo bisogno che le autorità ci possano aiutare in quelli che sono i prerequisiti necessari per essere industrialmente competitivi. Se lei vede il costo dell’energia in Italia, è più del doppio di quello in Spagna. E l’energia è un driver di costo importante nella nostra struttura, per quello che noi chiamiamo transformation cost, ovvero il costo di trasformare le materie prime in vettura finale. E purtroppo è un elemento chiaro, che tutti sanno, di non competitività dell’Italia contro altre soluzioni. Ce la stiamo mettendo tutta e alla fine i numeri a Mirafiori sono il doppio rispetto ai numeri della produzione dell’anno precedente e abbiamo bisogno di aiuto per fare di più con la produzione che abbiamo e poi per verificare se è possibile studiare soluzioni in aggiunta. Su Cassino, dipende molto da Maserati. Avremo un piano Maserati a dicembre e lì ne parleremo insieme.

Solo per precisare: il lavoro in più su Mirafiori nascerebbe se si dovessero creare le condizioni giuste, come ad esempio l’energia a un prezzo più vantaggioso?

Antonio Filosa: Abbiamo bisogno di avere rassicurazioni su quelle che sono le condizioni di competitività che possono fare Mirafiori industrialmente competitivo col resto dell’Europa. Il piano Italia lo stiamo facendo. Quindi i prodotti da allocare nel piano Italia li abbiamo allocati tutti ai plant obiettivo. Il punto ancora aperto è Cassino, ma lo chiudiamo per dicembre con il piano strategico Maserati. Per tutto il resto abbiamo fatto quello che avevamo deciso di fare come product allocation e abbiamo fatto anche di più, perché alla fine abbiamo annunciato recentemente 1 miliardo di investimenti addizionali ad Atessa, quindi veicoli commerciali. Abbiamo anche annunciato una nuova Alfa Romeo, come dicevo prima, a Melfi. Quindi il piano Italia come product allocation è in attuazione. Cassino bisogna risolverlo, come lei diceva, e abbiamo fatto cose in più. A dicembre faremo chiarezza su Cassino. E su Mirafiori l’obiettivo del piano Italia era mettere la 500 Ibrida insieme alla 500 Elettrica, ed è là. Poi se lei mi dice: “Si può fare di più a Mirafiori?”, si può fare di più in molti plant. Però alla fine la condizione fondamentale è quanto competitivo è quel plant. Ciascun plant in Italia perde competitività contro plant fuori dall’Italia su due cose: lavoro, su cui è difficile onestamente agire, ma soprattutto sull’energia, dove pensiamo che si possa agire. E si può agire con varie iniziative, alcune delle quali sono state ampiamente discusse recentemente con il Governo italiano, che ci aiuta molto ed è di grande supporto: il dialogo è molto positivo. E anche con le amministrazioni locali, che pure sono di grande ascolto, di grande aiuto e di grande supporto. Quindi speriamo adesso di smobilizzare quelle pendenze e di definire un nuovo livello di competitività per i plant italiani.

Emanuele Cappellano: Antonio, se posso integrare, solo un’informazione su Mirafiori, perché molto spesso si parla di produzione dell’altro modello, ma quello di cui si parla poco è il numero di persone che abbiamo oggi a Mirafiori. Noi impieghiamo 13.000 persone a Mirafiori. Abbiamo una buona parte della nostra ingegneria a Mirafiori, abbiamo un Dismantling Center, un centro dell’economia circolare che sta crescendo e sta assorbendo molto impiego. Abbiamo il Battery Technology Center che sta assorbendo molto impiego. Abbiamo le trasmissioni, con l’e-DCT che sta continuando a crescere e con cui stiamo viaggiando a full capacity a Mirafiori. Abbiamo celebrato 1 milione di e-DCT prodotti il mese scorso. È un hub che continua a crescere ed evolvere, quindi vedremo poi la questione sulla produzione, ma oggi Mirafiori è una realtà rilevante e centrale per Stellantis e per l’Italia. Quindi, tra virgolette, dal nostro punto di vista è fuori discussione il futuro di Mirafiori, per noi è centrale.

Due domande molto rapide. In questi mesi c’è stato il timore che Alfa Romeo e Maserati potessero essere prodotte al di fuori dell’Italia. Vorrei capire se c’è un rischio simile. La seconda riguarda Melfi: si leggono molte cronache locali dove gli operai non sono contenti di quello che sta succedendo o delle nuove assegnazioni. Che risposta darete su questo fronte?

Antonio Filosa: Nessuna fabbrica in nessun giorno è una fabbrica 100% perfetta. Ogni giorno ciascuna fabbrica presenta attività da fare, miglioramenti da implementare. Non esiste la fabbrica perfetta, in nessun automaker. Esistono però fabbriche molto buone come quella di Melfi. Tuttavia, Melfi ha avuto un problema: è stata ferma per molto tempo, penso che abbia perso circa il 70-80% dei livelli di produzione rispetto ai suoi massimi. Quando una fabbrica produce poco, ovviamente le persone che sono in linea non hanno quel costante e diretto rapporto col lavoro e quindi è possibile fare errori quando sono chiamate a tornare a produrre. Quando la produzione è bassa, ci possono essere anche numerose opportunità di miglioramento della qualità o delle condizioni di lavoro. Detto questo, adesso Melfi ha ricevuto la Jeep Compass, che abbiamo lanciato recentemente, la Lancia Gamma, la nuova DS, quindi è una fabbrica che ha ripreso a funzionare e ha portato con sé i fornitori che sono nel parco. Ho visitato Melfi quando stavamo ultimando i prototipi in produzione della Jeep Compass, e ho visto molto entusiasmo. Parlando con gli operai, parlando con i supervisori di produzione, parlando con il plant manager, io ho visto molto entusiasmo e molto ottimismo per il futuro. E il futuro vuol dire questo, vuol dire anche Alfa Romeo. Quando si parla di Maserati, non faccio anticipazioni perché ne parlerò a dicembre. Ma Maserati è un brand italiano, ha due fabbriche, una a Modena e una a Cassino, che purtroppo hanno livelli di produzione più bassi di quelli che dovrebbero avere, perché manca il prodotto in questo momento. Ma Maserati è un brand italiano. Alfa Romeo è già un brand un po’ più aperto ad essere europeo, anche globale. Alla fine io penso che Alfa Romeo si venda in 70 Paesi al mondo. E oggi è prodotta in Italia, ma non solo. Quindi non è sempre corretto metterli assieme quando si parla di produzione, quando si parla di industrial footprint. Le posso dire che il plant sta migliorando, il plant migliora ogni giorno, così come tutti gli altri plant che abbiamo. Noi abbiamo fatto incoraggianti passi avanti in qualità in Europa, quindi anche a Melfi. È una delle region che sta migliorando di più, e questo è molto positivo. E adesso andiamo avanti: non ho questa visione che Melfi non sia preparata per alcune produzioni. Al contrario, penso che lo sia.

Sulla joint venture con Leapmotor, pensate che possa avere successo in Asia o nei Paesi fuori dall’Europa e soprattutto come si concilia la localizzazione di queste auto, ad esempio in Europa? Aiuterete Leapmotor a sviluppare componenti con base in Europa, localizzando i supplier? C’è qualche piano per la Polonia o un altro sito?

Antonio Filosa: Penso che l’accordo con Leapmotor si tradurrà in un brand venduto globalmente, in tutti i continenti, con alcune differenze strategiche a seconda dei mercati, ma sostanzialmente saremo presenti un po’ dappertutto. A cominciare logicamente dall’Europa. L’Europa è il primo mercato di espansione che stiamo esplorando in grande dettaglio per capire come entrare con il brand. L’idea nostra è una strategia dove noi useremo le auto fatte in Cina per il momento, ed entro la fine dell’anno saremo in grado di annunciare un piano su quello che sarà fatto a livello locale in termini di manufacturing. Quello che cerchiamo per Leapmotor è che l’azienda possa avere successo in Asia. Abbiamo intenzione di essere molto reattivi nel sud-est asiatico. C’è l’intenzione che l’azienda possa averlo anche in America del Sud e in altre regioni. E ci sono le logiche di produzione: poiché pensiamo che ci sia ancora del tempo prima che queste platform si radichino nei territori, queste partnership saranno effettuate in Europa dentro l’accordo Made in Europe. Vuol dire che questi partner, insieme a noi, se vengono in Europa verranno a produrre in Europa. E lo faranno sviluppando insieme le soluzioni, privilegiando molto il design e molta ingegneria europea. E noi aiuteremo loro, e ci aiuteremo, a sviluppare componenti importanti, la supply base in Europa. Quindi noi localizzeremo la nostra joint venture con Leapmotor. Lo stiamo facendo già. Noi localizzeremo una volta che sarà effettiva la joint venture partendo da lì. E il nostro protocollo di partnership sarà assolutamente allineato col protocollo europeo. Per quanto riguarda poi quello che possiamo fare insieme, possiamo fare tante cose. E l’idea di localizzare la produzione, magari in un sito come Tychy, ha molto senso se riusciamo a far quadrare i conti sia dal punto di vista della flessibilità del sito sia dei costi che vogliamo mantenere bassi.

Vorrei capire se la situazione dei concessionari negli Stati Uniti, dove le vendite sono scese e la redditività è colata a picco del 40%, influenzerà le decisioni e le vendite di Stellantis in Europa, e se dovrete spostare la vostra attenzione lì, magari togliendo fondi all’Europa.

Antonio Filosa: Io non so su quali fondi europei ci stiamo basando in questo momento per dire che c’è una ridistribuzione dei capitali, ma posso dirle questo. Negli Stati Uniti noi avevamo un problema di inventory (inventario, ndr). L’abbiamo avuto anche in Europa l’anno scorso in qualche modo, non di queste proporzioni. Le vendite in calo e l’invecchiamento dell’inventario sui dealer americani sono un problema serio, e ci stiamo lavorando molto attivamente per ridurlo e ridare ossigeno ai dealer. La mia posizione, e l’ho detto anche ai miei team, è che dobbiamo stare attenti a quello che produciamo. Dobbiamo essere agili. L’azienda in questo momento sta puntando molto sull’abbassamento dell’inventario e sui tagli dei costi per ritornare alla marginalità e riprendere a vendere. Stiamo parlando di una reazione molto rapida, l’abbiamo fatta e l’effetto si vedrà già in questo quarto trimestre. Quindi, non è questione di spostare soldi, ma è questione di agire sul problema specifico. In Europa, Stellantis è molto profittevole e continuiamo a investire. Non vedo una minaccia per l’Europa derivante dai problemi americani; vedo un’opportunità di imparare e agire velocemente dove ci sono problemi, e noi l’abbiamo fatto. L’Europa ha le sue sfide, certo, come le sfide legate ai costi di produzione, le sfide sull’elettrico, i target di CO2 del 2025. Per questo lavoriamo sulla flessibilità e sulla multi-energy. L’Europa deve fare l’Europa, l’America fa l’America. E l’azienda globale supporta le regioni, ma senza penalizzarne una a favore dell’altra.

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