Maserati Project GT4: debutta a Goodwood, oltre 700 CV

Maserati sceglie il Goodwood Festival of Speed 2026 come palcoscenico per due annunci di rilievo: l’anteprima mondiale della Project GT4, nuova vettura da competizione sviluppata da Maserati Corse su base GranTurismo, e la prima apparizione dal vivo della nuova gamma del Tridente, che comprende la Nuova GranTurismo, la Nuova GranCabrio e la Nuova Grecale. L’evento si svolge a Goodwood, nel West Sussex, a partire dal 9 luglio 2026.

La nuova gamma: GranTurismo, GranCabrio e Grecale dal vivo per la prima volta

Tutte e tre le vetture aggiornate sono esposte in versione Trofeo, impreziosite da livree del Programma Fuoriserie: Orange Devil per la Nuova Grecale, Blu Emozione per la Nuova GranCabrio e Green Jupiter matte per la Nuova GranTurismo. Il rinnovamento stilistico si inserisce in un percorso avviato dal Centro Stile Maserati con la MCXtrema, caratterizzato da un frontale più orizzontale e aggressivo, poi declinato su GT2 Stradale e MCPURA, e ora applicato alle due granturismo e al D-SUV.

La Nuova GranTurismo e la Nuova GranCabrio si presentano con esterni rinnovati e interni ulteriormente raffinati. I dati tecnici principali dichiarati dal costruttore:

Motore: 3.0L V6 Nettuno con tecnologia a precamera di combustione di derivazione Formula 1

con tecnologia a precamera di combustione di derivazione Formula 1 Potenza massima: fino a 590 CV

Coppia massima: 650 Nm

Velocità massima (GranTurismo Trofeo): oltre 320 km/h

Scarico sportivo standard sulla versione Trofeo

Trazione integrale e sospensioni pneumatiche con assetto e altezza regolabili di serie su tutte le versioni

La Nuova Grecale punta invece su abitabilità al pari del segmento superiore, materiali di pregio e un motore V6 Turbo descritto come quello con la più alta potenza specifica della categoria, con tecnologia di derivazione Formula 1.

Anteprima mondiale della Maserati Project GT4

La Maserati Project GT4 è la novità assoluta del Festival. Sviluppata a Modena, nella Motor Valley, su architettura della Nuova GranTurismo, la vettura è destinata alle competizioni della categoria GT4, in forte crescita a livello internazionale. Maserati Corse fissa l’obiettivo di portarla in pista nel 2028.

Dal punto di vista tecnico, la Project GT4 monta il V6 Nettuno da 3,0 litri con tecnologia a precamera, lo stesso propulsore della GranTurismo stradale, che in configurazioni specifiche ha già superato i 700 CV. La vettura adotta trazione posteriore, sospensioni derivate dalla GT Trofeo con ammortizzatori regolabili e barre antirollio. Rispetto alla versione stradale, la massa è stata ridotta di circa 400 kg. L’abitacolo include roll cage, sedile e serbatoio omologati, impianto frenante specifico con raffreddamento dedicato e cerchi da 18 pollici conformi al regolamento GT4.

A Goodwood debutta anche la livrea esclusiva “100 Trident”, tributo al centenario del marchio e dei 100 anni di Maserati nelle competizioni: un grande Tridente attraversa la vettura dal tetto alla coda, affiancato da cento piccoli tridenti blu tono su tono, una fascia frontale bianca e i colori blu e giallo di Modena. Il progetto si avvale del know-how di Maserati Corse e del capo collaudatore Andrea Bertolini.

MCPURA Cielo, GT2 Stradale e MCXtrema protagoniste della Hillclimb

Nel Supercar Paddock trovano spazio anche tre supersportive del Tridente, impegnate nella celebre Goodwood Hillclimb, il percorso cronometrato con un dislivello di quasi 100 metri. La MCXtrema, omologata per il solo utilizzo in pista e prodotta in 62 esemplari a livello mondiale, partecipa alla Timed Shootout a partire dal venerdì: il suo motore V6 3,0 litri biturbo derivato dal Nettuno eroga 740 CV. Al suo fianco sfilano la GT2 Stradale, versione omologata per la strada della GT2 da competizione, e la MCPURA Cielo. La MCXtrema si presenta con una livrea esclusiva nei colori blu e giallo di Modena.

Le parole del CEO

«In un anno particolarmente significativo, in cui celebriamo i 100 anni del Tridente e i 100 anni di Maserati nelle competizioni, Goodwood Festival of Speed rappresenta il palcoscenico ideale per celebrare importanti traguardi e condividere con clienti, appassionati e stakeholder la visione di Maserati e i nostri valori. Per noi è motivo di orgoglio portare qui a Goodwood lo spirito del Gran Turismo all’italiana: Nuova GranTurismo, Nuova GranCabrio e Nuova Grecale, infatti, rafforzano ulteriormente la nostra capacità di coniugare comfort e performance, mentre il Project GT4 testimonia il ruolo strategico di Maserati Corse come laboratorio di innovazione e sviluppo tecnologico per il Brand. Tutto questo nasce in Italia, a partire da Modena, cuore pulsante di Maserati, dove tradizione, competenze ingegneristiche, design e passione continuano a dare forma alle nostre vetture. È un risultato reso possibile grazie all’impegno delle persone Maserati, al contributo dei nostri partner e alla forza della rete di concessionari nel mondo, che condividono ogni giorno la responsabilità di rappresentare e valorizzare il Tridente.» ha dichiarato Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e Maserati.

Domande frequenti

Cos’è la Maserati Project GT4 e quando sarà in pista?

La Maserati Project GT4 è una vettura da competizione sviluppata da Maserati Corse sull’architettura della Nuova GranTurismo, destinata alla categoria GT4. L’obiettivo dichiarato da Maserati è portarla in pista nel 2028 con un progetto competitivo orientato alla vittoria.

Qual è il motore della Maserati Project GT4?

La Project GT4 monta il motore V6 Nettuno da 3,0 litri con tecnologia a precamera di combustione di derivazione Formula 1, lo stesso propulsore della GranTurismo stradale. In configurazioni specifiche ha già superato i 700 CV. La vettura adotta trazione posteriore e pesa circa 400 kg in meno rispetto alla versione stradale.

Quali Maserati sono presenti al Goodwood Festival of Speed 2026?

Maserati è presente al Goodwood Festival of Speed 2026 con la Nuova GranTurismo, la Nuova GranCabrio e la Nuova Grecale in versione Trofeo (prima apparizione dal vivo), la Project GT4 in anteprima mondiale, e le supersportive MCPURA Cielo, GT2 Stradale e MCXtrema impegnate nella Goodwood Hillclimb e nella Timed Shootout.

Quanti CV ha la Maserati MCXtrema?

La Maserati MCXtrema è equipaggiata con un motore V6 3,0 litri biturbo derivato dal Nettuno che eroga 740 CV. È omologata per il solo utilizzo in pista ed è stata prodotta in 62 esemplari a livello mondiale.

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