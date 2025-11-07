Maserati: Simonetta Cerruti nominata nuovo Chief Commercial Officer globale
Succede a Maurizio Zuares che passa in Stellantis Enlarged Europe
Maserati
Maserati annuncia la nomina di Simonetta Cerruti come nuovo Chief Commercial Officer (CCO) globale. Cerruti, che assume il nuovo incarico con effetto immediato, succede a Maurizio Zuares, che è stato nominato Chief Commercial Operations Officer del Gruppo Stellantis per la regione Enlarged Europe.
Ampia esperienza maturata in FCA e Stellantis
Chiamata a contribuire alla crescita di Maserati e al rafforzamento del brand nel mercato del lusso, Cerruti vanta oltre vent’anni di esperienza maturata in Fiat Chrysler Automobiles e successivamente in Stellantis, acquisendo una profonda competenza nel settore automobilistico e nelle attività commerciale. Nel suo percorso professionale Cerruti ha lavorato in marchi come FIAT, Jeep, MOPAR, Alfa Romeo e Lancia ricoprendo ruoli chiave nell’area commerciale, anche a livello internazionale. Negli ultimi anni ha ricoperto la carica di Head of Alfa Romeo and Lancia per la regione Enlarged Europe di Stellantis.
Le parole di Cerruti e Ficili
Cerruti commenta così il nuovo incarico: “È un onore entrare a far parte di Maserati, un marchio sinonimo di eccellenza e di lusso italiano nel mondo. Sono entusiasta di collaborare con un team guidato dalla passione e dall’amore per un marchio iconico per rafforzare ulteriormente la presenza e la reputazione globale di Maserati, affrontando le sfide e le opportunità di un settore così dinamico”.
Santo Ficili, CEO di Maserati, ha dichiarato: “Sono molto lieto di dare il benvenuto a Simonetta in Maserati come nostro nuovo Chief Commercial Officer. La sua grande esperienza, la sua capacità di leadership, i successi nel campo commerciale e la conoscenza nel settore saranno fondamentali per guidare la crescita e il posizionamento globale di Maserati mentre affrontiamo il prossimo capitolo del nostro percorso. Desidero inoltre esprimere la mia più profonda gratitudine a Maurizio Zuares, complimentandomi con lui per il nuovo ruolo in Stellantis Enlarge Europe”.
