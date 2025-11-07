Santo Ficili: “Maserati torna a casa”. A Modena riparte la produzione di GranTurismo e GranCabrio [FOTO]

Maserati sta vivendo una settimana di puro “orgoglio cittadino modenese” celebrando in questi giorni il ritorno della produzione della GranTurismo e della GranCabrio nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti, a Modena. Il momento nel quale i due modelli del Tridente tornano “a casa”, ovvero lì dove sono nate le generazione precedenti, è stato vissuto con grande passione da Santo Ficili, COO di Maserati, che insieme a Jean-Philippe Imparato, CEO di Maserati, è stato protagonista di numerosi momenti coinvolgenti, come raccontato su LinkedIn dallo stesso Ficili.

In fabbrica e a teatro sempre all’insegna dell’eccellenza

Le celebrazioni del ritorno a Modena dei due modelli del Tridente sono iniziate presso lo stabilimento di Viale Ciro Menotti, dove Ficili e Imparato hanno ringraziato i lavoratori di Maserati nell’impianto che è già pronto ad avviare la produzione di GranTurismo e GranCabrio. Successivamente, la Casa del Tridente è stata protagonista al Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena, dove ha presentato le due speciali one-off “Meccanica Lirica”, frutto del programma Maserati Fuoriserie, realizzate per l’occasione: GranTurismo in Rosso Velluto e GranCabrio in Oro Lirico.

Impianto produttivo pronto a partire ed eventi in città fino a domenica

I riflettori sono poi tornati nella fabbrica modenese per il taglio del nastro della nuova linea di assemblaggio dove saranno costruite GranTurismo e GranCabrio, con protagonista anche le due vetture “Meccanica Lirica” tra gli artigiani e gli ingegneri che le hanno realizzate a Modena.

A completare il programma di eventi Maserati, che andrà avanti a Modena fino a domenica 9 novembre, ci saranno diverse iniziative in città con la partecipazione dei membri del Maserati Club Italia, tra cui una mostra di auto in Piazza Roma, una parata di Maserati classiche e contemporanee, oltre a sessioni di test drive e giri veloci in pista a Marzaglia.

