Santo Ficili: “Maserati torna a casa”. A Modena riparte la produzione di GranTurismo e GranCabrio [FOTO]

Le celebrazioni per il ritorno "a casa" dei due modelli del Tridente

di Gaetano Scavuzzo7 Novembre, 2025

Maserati GranTurismo

Maserati sta vivendo una settimana di puro “orgoglio cittadino modenese” celebrando in questi giorni il ritorno della produzione della GranTurismo e della GranCabrio nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti, a Modena. Il momento nel quale i due modelli del Tridente tornano “a casa”, ovvero lì dove sono nate le generazione precedenti, è stato vissuto con grande passione da Santo Ficili, COO di Maserati, che insieme a Jean-Philippe Imparato, CEO di Maserati, è stato protagonista di numerosi momenti coinvolgenti, come raccontato su LinkedIn dallo stesso Ficili.

In fabbrica e a teatro sempre all’insegna dell’eccellenza

Le celebrazioni del ritorno a Modena dei due modelli del Tridente sono iniziate presso lo stabilimento di Viale Ciro Menotti, dove Ficili e Imparato hanno ringraziato i lavoratori di Maserati nell’impianto che è già pronto ad avviare la produzione di GranTurismo e GranCabrio. Successivamente, la Casa del Tridente è stata protagonista al Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena, dove ha presentato le due speciali one-off “Meccanica Lirica”, frutto del programma Maserati Fuoriserie, realizzate per l’occasione: GranTurismo in Rosso Velluto e GranCabrio in Oro Lirico.

Maserati - Ritorno a Modena

Impianto produttivo pronto a partire ed eventi in città fino a domenica

I riflettori sono poi tornati nella fabbrica modenese per il taglio del nastro della nuova linea di assemblaggio dove saranno costruite GranTurismo e GranCabrio, con protagonista anche le due vetture “Meccanica Lirica” tra gli artigiani e gli ingegneri che le hanno realizzate a Modena.

A completare il programma di eventi Maserati, che andrà avanti a Modena fino a domenica 9 novembre, ci saranno diverse iniziative in città con la partecipazione dei membri del Maserati Club Italia, tra cui una mostra di auto in Piazza Roma, una parata di Maserati classiche e contemporanee, oltre a sessioni di test drive e giri veloci in pista a Marzaglia.

