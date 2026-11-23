Roma, 23 novembre 2026 – Mazda Italia lancia il Mazda Black Friday: fino al 7 dicembre 2026 extra sconti fino a 2.000 euro, IVA inclusa, su tutta la gamma, cumulabili con le promozioni in corso e senza obbligo di permuta o finanziamento. Sulle Mazda CX-60 e CX-80 a stock con finanziamento Mazda Advantage i vantaggi arrivano fino a 11.000 euro.

Come funziona il Mazda Black Friday

L’iniziativa è rivolta a clienti privati, titolari di partita IVA e clienti Mazda Rent ed è valida presso i concessionari aderenti sui nove modelli della gamma: Mazda2 Hybrid, Mazda3, CX-30, CX-5, CX-60, CX-80, MX-5 e le elettriche Mazda6e e CX-6e. L’extra sconto Black Friday non richiede né la sottoscrizione di un finanziamento né la permuta di un usato, ma restano valide le condizioni specifiche delle singole promozioni di base, che possono prevedere permuta o finanziamento.

Per beneficiare dell’iniziativa l’immatricolazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2026; per i contratti Mazda Rent il termine è il 31 gennaio 2027. L’offerta Mazda Advantage richiede invece la sottoscrizione del finanziamento, con contratto entro il 7 dicembre 2026 e immatricolazione entro il 31 dicembre 2026. Le campagne Mazda Advantage dedicate a CX-30 e CX-5 prevedono inoltre un TAN promozionale del 2,99%.

Gli extra sconti modello per modello

Mazda2 Hybrid – 750 euro. La campagna di base parte da 18.950 euro con permuta e finanziamento Mazda Advantage (6.550 euro di vantaggi). Con l’extra sconto il vantaggio arriva fino a 7.300 euro e il prezzo promozionale scende a 18.200 euro.

Mazda3 – 750 euro. Extra sconto cumulabile con le campagne in corso e senza obbligo di permuta o finanziamento; il vantaggio complessivo può raggiungere i 4.000 euro.

Mazda CX-30 – 1.100 euro. La campagna dedicata al Model Year 2027 parte da 24.950 euro con finanziamento Mazda Advantage e TAN del 2,99%. Sommando l’extra sconto il beneficio arriva fino a 5.000 euro e il prezzo promozionale scende a 23.850 euro.

Mazda CX-5 – 1.500 euro. Disponibile anche senza permuta o finanziamento; abbinato a Mazda Advantage il vantaggio complessivo può raggiungere i 5.000 euro. La CX-5 Centre Line è proposta a 37.200 euro con finanziamento e TAN 2,99%, e con l’extra sconto il prezzo scende a 35.700 euro.

Mazda MX-5 – 1.000 euro. Per Soft Top e RF l’extra sconto si aggiunge alle offerte attive: la campagna di base parte da 31.500 euro per la Soft Top Model Year 2027 e da 34.000 euro per la RF, con 1.900 euro di vantaggi Mazda per ciascuna versione con finanziamento Mazda Advantage.

Mazda6e – 1.000 euro. La berlina 100% elettrica Model Year 2027 parte da 40.950 euro con permuta e finanziamento Mazda Advantage, per 2.700 euro di vantaggi, a cui si aggiunge l’extra sconto.

Mazda CX-6e – 1.000 euro. Il crossover 100% elettrico parte da 44.500 euro con permuta e finanziamento Mazda Advantage, per 2.250 euro di vantaggi, oltre all’extra sconto Black Friday.

CX-60 e CX-80: fino a 11.000 euro e buoni carburante Q8

Mazda CX-60 e Mazda CX-80 ricevono l’extra sconto più alto, 2.000 euro, cumulabile con le promozioni in corso e senza obbligo di permuta o finanziamento. Sulle vetture a stock il finanziamento Mazda Advantage prevede fino a 9.000 euro di vantaggi, che diventano 11.000 euro complessivi includendo l’extra sconto.

Per chi acquista una CX-60 o una CX-80 entro il 7 dicembre 2026 è prevista anche l’iniziativa con Q8: 1.000 euro in Buoni Carburante, secondo le condizioni dell’iniziativa. Per aziende e partite IVA la CX-60 249 CV AWD Homura è disponibile con la formula Mazda Rent a partire da 449 euro al mese, IVA esclusa, con i buoni carburante Q8 inclusi. Il valore dei buoni può corrispondere indicativamente a circa 8.400 km sulla base dei consumi dichiarati della motorizzazione diesel; la stima varia con il prezzo del carburante e lo stile di guida.

Tutte le condizioni sono consultabili nella sezione Offerte del sito ufficiale Mazda. Questa e altre offerte sono consultabili su Cercamiauto.it.

Domande frequenti su Mazda Black Friday

Fino a quando è valido il Mazda Black Friday?

L’iniziativa è valida fino al 7 dicembre 2026 presso i concessionari aderenti, con immatricolazione entro il 31 dicembre 2026.

Quanto vale l’extra sconto?

Fino a 2.000 euro, IVA inclusa, a seconda del modello: 750 euro su Mazda2 Hybrid e Mazda3, 1.100 su CX-30, 1.500 su CX-5, 2.000 su CX-60 e CX-80, 1.000 su MX-5, Mazda6e e CX-6e.

Serve la permuta o un finanziamento?

No, l’extra sconto Black Friday è disponibile senza obbligo di permuta o finanziamento, ma restano valide le condizioni delle singole promozioni di base.

Chi può aderire?

Clienti privati, titolari di partita IVA e clienti Mazda Rent.

Quanto si risparmia al massimo su CX-60 e CX-80?

Sulle vetture a stock con finanziamento Mazda Advantage il beneficio complessivo arriva fino a 11.000 euro, extra sconto incluso.

Entro quando va immatricolata l’auto?

Entro il 31 dicembre 2026; per i contratti Mazda Rent entro il 31 gennaio 2027.

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