I primi giorni di scuola. Dopo aver annunciato il debutto ed aver presentato la monoposto, per Opel è il tempo di andare pista. Sul tracciato di Jarama, nei pressi di Madrid, il marchio del fulmine ha effettuato i primi giri in Formula E, con la GSE 27FE. Sono solamente i test prestagionali, visto che la stagione partirà in Messico a gennaio, ma è un momento significativo della storia della casa tedesca. Che potrà dare dei vantaggi anche per i modelli per la strada.

“Siamo in una fase in cui passiamo dallo sviluppo alla modalità gara, sia come squadra sia con la vettura. Da un punto di vista interno ci sentiamo fiduciosi, ma allo stesso tempo siamo molto realisti – sono le parole di Jorg Schott, team principal della nuova squadra, parlando di questo primo appuntamento in pista sul circuito madrileno – La Formula E è una delle categorie più competitive del motorsport, con avversari estremamente esperti e preparati. Quando sei una squadra nuova, devi necessariamente imparare. Per questo è importante migliorare anche il funzionamento operativo del team”.

Una nuova avventura in pista

Sono giorni, dunque, molto importanti per Opel. Se il marchio ha una storia importante nel motorsport, questa è una nuova avventura. Completamente diversa da quelle precedenti e partendo praticamente da zero, anche se la casa è già stata protagonista in altre serie elettriche. “Costruire da zero un nuovo team corse non è certamente un compito semplice – spiega Schott – È molto più che assumere specialisti per determinati settori o aree di competenza”.

Non si tratta solamente di esperienza o parte tecnica, ma anche di coesione: “Il nostro obiettivo è creare un’unica squadra, con un approccio condiviso e un forte spirito di gruppo. Abbiamo dedicato molta attenzione a questo aspetto. Abbiamo parlato più volte con ogni singolo membro del team per capire di che cosa avesse bisogno, quale fosse la sua situazione e come potessimo costruire un metodo di lavoro comune che permettesse a tutti di esprimersi al meglio. Personalmente, credo che la dimensione umana sia importantissima”.

Un lavoro iniziato da qualche mese: “Abbiamo attraversato un periodo estremamente intenso. Da maggio abbiamo completato oltre 9.000 chilometri di test, distribuiti su 15 giornate. Sono soddisfatto di poter dire che il nostro pacchetto tecnico ha dimostrato fin dall’inizio una buona affidabilità. Questo era importante, perché ci ha permesso di sfruttare al massimo le giornate di prova”. Ora c’è il primo confronto in pista: “Una bella occasione, anche se non darei troppo peso al singolo tempo sul giro, quello conterà dalle qualifiche in Messico”.

L’esperienza e la gioventù

Per iniziare questo cammino in Formula E, Opel si è affidata a due piloti completamente diversi: da una parte l’esperienza di Mitch Evans, dall’altra la gioventù di Theo Pourchaire. “Fin dall’inizio volevamo creare una combinazione tra un pilota di comprovata esperienza, come Mitch, e un giovane talento molto promettente, come Theo – spiega Schott – Ed è esattamente quello che abbiamo ottenuto. Abbiamo parlato con 40 o 50 persone e tutte ci hanno detto di essere soddisfatte dei nostri piloti: io credo sia una squadra molto forte, ma non mancheranno le difficoltà”.

Il neozelandese ha vinto ben 16 gare nella sua carriera ed è attualmente il pilota più vincente in questa categoria: “Avere la responsabilità di rappresentare questo marchio è un vero onore – le sue parole – Sono stato scelto per guidare questa vettura e sono molto felice di vedere che cosa riusciremo a ottenere insieme. Sto ancora imparando i nomi di tutti e cercando di prendere confidenza con ogni aspetto della squadra, ma finora la transizione è stata davvero molto fluida. È una sfida che volevo affrontare personalmente, dopo 10 anni in Jaguar”.

Il pilota francese, invece, è al debutto in questa serie, dopo aver vinto in Formula 2 ed in Formula 4, con qualche esperienza anche nei test in Formula 1. “Per me è una categoria completamente nuova – ha detto – Sto ancora imparando moltissimo, giorno dopo giorno e persino sessione dopo sessione. Sono fortunato ad avere intorno a me una squadra fantastica e sono felice di lavorare con Mitch, sto imparando molto da lui. È una bella sfida per me, il livello tecnologico è molto elevato, bisogna perfettamente come funziona la propria vettura e quali interventi effettuare sul volante”.

Le monoposto completamente nuove

Se per Opel è il debutto assoluto, anche la Formula E sta vivendo un nuovo inizio. Il 2027 segna l’arrivo delle monoposto GEN4, segnando il più grande salto prestazionale nella storia di questa serie, con potenze superiori agli 800 cavalli. “Imparare a conoscere questa nuova generazione di vetture è una sfida importante – spiega Evans – Si tratta di un grande passo avanti, non soltanto in termini di prestazioni, ma anche dal punto di vista tecnico e del software. Penso, per esempio, al differenziale attivo e, dal punto di vista tecnico, la vettura è molto più complessa”.

L’accelerazione è un aspetto su cui è stato fatto un notevole passo avanti: “Si parla di meno di 1,8 secondi per passare da 0 a 100 km/h, anche se, a dire la verità, non conosco il dato esatto – le parole di Schott – So però che sono state effettuate alcune analisi, non da parte nostra ma da un altro costruttore, prendendo come riferimento il circuito di Formula 1 di Monaco, dove corriamo anche noi. Nel tratto in uscita dal tunnel, fino alla zona di frenata successiva, la differenza rispetto alla Formula 1 è di appena un chilometro orario. Un dato impressionante”.

Ed anche Pourchaire punta proprio su questo aspetto, nei suoi primi giri con queste nuove monoposto: “È pazzesca, quasi disumana. La prima partenza che ho effettuato, durante una simulazione allo start in uscita dalla pit lane, è stata incredibile. Ricordo che durante la prima prova, nel corso delle giornate di sviluppo della vettura, ho quasi rischiato di farmi male. Non so se in futuro riusciremo ad andare ancora più veloci, ma queste nuove monoposto hanno fatto un enorme passo avanti. Dal punto di vista delle prestazioni, oggi sono davvero impressionanti”.

Dalla pista alla strada

L’approdo di Opel in Formula E non è legato esclusivamente a quanto accade in pista, dove ovviamente la casa tedesca vuole essere competitiva al più presto possibile, ma sarà utile anche per le vetture di serie. “Il passaggio alla mobilità elettrica, anche dal punto di vista del mercato, non si fermerà – spiega Schott – Credo sia importante mostrare anche nelle competizioni che cosa può rappresentare la mobilità elettrica nelle corse e quale spettacolo possa offrire agli spettatori. E questa nuova generazione di vetture aumenterà lo spettacolo”.

Il campionato elettrico è anche un laboratorio di tecnologia per i modelli a zero emissioni: “Si impara moltissimo. La nostra vettura dispone di una potenza in uscita di 600 kW, ma può recuperare fino a 700 kW. Ovunque viviate, se ad esempio viaggiate da Madrid a Siviglia, una parte significativa dell’energia necessaria viene recuperata dalle nostre vetture attraverso la rigenerazione. In pratica, su un viaggio di 200 chilometri, circa 100 chilometri potrebbero essere coperti grazie all’energia recuperata, senza doverla pagare nuovamente attraverso la ricarica. Un risparmio importante”.

Ma sono anche altri i campi, in cui è possibile prendere spunto: “Abbiamo la trazione integrale permanente e possiamo intervenire sui differenziali anteriori e posteriori. Possiamo praticamente indirizzare il comportamento dell’intera vettura. Possiamo gestire la trazione tra l’asse anteriore e quello posteriore e configurare la macchina in moltissimi modi differenti”. Insomma, “la Formula E è un acceleratore tecnologico per un’azienda e per un marchio”.

Quando debutta Opel in Formula E?

Opel ha iniziato il proprio percorso in Formula E con i primi test in pista sul circuito di Jarama, nei pressi di Madrid. La stagione prenderà ufficialmente il via a gennaio in Messico. Per il marchio tedesco si tratta di una nuova avventura nel motorsport, affrontata costruendo una squadra praticamente da zero.

Chi sono i piloti scelti da Opel per la Formula E?

La squadra ha scelto Mitch Evans e Theo Pourchaire. Il primo porta in dote una grande esperienza, con 16 vittorie in Formula E, mentre il francese rappresenta il talento giovane, dopo i successi in Formula 2 e Formula 4. L’obiettivo è combinare esperienza e capacità di crescita.

Quali sono le caratteristiche delle nuove monoposto GEN4?

Le monoposto GEN4, in arrivo nel 2027, rappresentano il più grande salto prestazionale nella storia della Formula E. La potenza supera gli 800 CV e l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede meno di 1,8 secondi. Tra le novità tecniche figurano anche il differenziale attivo e una maggiore complessità del software.

In che modo la Formula E potrà influenzare le auto Opel di serie?

Secondo Jorg Schott, la Formula E rappresenta un acceleratore tecnologico per il marchio. Le competizioni permettono di sviluppare soluzioni legate al recupero dell’energia, alla gestione della trazione integrale e al controllo dei differenziali anteriori e posteriori. La monoposto Opel dispone di 600 kW di potenza in uscita e può recuperare fino a 700 kW, un’esperienza che potrà contribuire allo sviluppo delle future vetture elettriche stradali.

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