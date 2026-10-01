Mazda6e 2027, più autonomia e nuovi allestimenti

ROMA, Italia (1° ottobre 2026) – Mazda presenta la nuova Mazda6e 2027, aggiornata con un nuovo propulsore, una gamma più ampia di allestimenti e finiture interne, sospensioni perfezionate e sistemi ADAS evoluti. Presentata nel 2025, Mazda6e è la berlina cinque porte completamente elettrica che coniuga design distintivo, tecnologia e piacere di guida: dopo aver conquistato il titolo di World Car Design of the Year 2026, il modello si evolve per il Model Year 2027 con aggiornamenti che ne arricchiscono i contenuti e ne accrescono la versatilità.

Nuovo propulsore: batteria da 78 kWh e fino a 703 km di autonomia

La principale novità di Mazda6e 2027 è il nuovo propulsore, sviluppato per combinare e migliorare i punti di forza delle due precedenti configurazioni. La batteria al litio-ferro-fosfato da 78 kWh supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 200 kW e offre un’autonomia WLTP fino a 560 km nel ciclo combinato e fino a 703 km nel ciclo urbano. Una soluzione che agevola le lunghe percorrenze, riduce i tempi di ricarica e rende l’auto ancora più pratica nell’uso quotidiano. Il powertrain eroga una potenza di 190 kW (258 CV), con un consumo energetico combinato dichiarato di 16,1 kWh/100 km ed emissioni di CO2 pari a 0 g/km (classe A).

Homura Plus, il nuovo allestimento dal carattere sportivo

La gamma Mazda6e si amplia con il nuovo allestimento Homura Plus, che sottolinea l’anima sportiva del modello senza rinunciare all’eleganza del design. Le modanature inferiori in nero lucido sui paraurti anteriore e posteriore e sulle minigonne laterali rendono la vettura ancora più distintiva. Nell’abitacolo, i rivestimenti in pelle nappa nera e tessuto scamosciato intrecciato, impreziositi da cuciture rosse, creano un ambiente ricercato. Gli inserti decorativi con motivo a rete su plancia e portiere, il cielo nero e la tendina parasole elettrica completano un insieme raffinato e dal carattere deciso.

Takumi Plus, nuova tonalità Warm Beige per gli interni

Anche la versione Takumi Plus amplia le possibilità di personalizzazione: i clienti possono scegliere tra due combinazioni in pelle nappa e tessuto scamosciato intrecciato. Alla finitura Tan, già disponibile, si aggiunge la nuova tonalità beige, che dona all’abitacolo un’atmosfera ancora più luminosa e ricercata. L’allestimento Takumi conferma invece gli interni in Maztex nero (l’alternativa Mazda alla pelle, facile da pulire e progettata per il comfort), mentre la precedente finitura Maztex beige non sarà più disponibile.

Dinamica di guida e sistemi ADAS perfezionati

Su strada, Mazda6e beneficia di una serie di affinamenti studiati per rendere la guida ancora più piacevole: la risposta in accelerazione e l’intensità della frenata rigenerativa sono state incrementate, mentre gli interventi sulle sospensioni assicurano un equilibrio ancora più efficace tra comfort e stabilità. Si evolvono anche i sistemi avanzati di assistenza alla guida: il Cruising & Traffic Support (CTS) è ora operativo fino a 160 km/h, mentre il Lane Keep Assist interviene sullo sterzo in modo più fluido e naturale.

Navigazione evoluta per la ricerca delle stazioni di ricarica

Gli aggiornamenti al sistema di navigazione migliorano ulteriormente la praticità d’uso, grazie a nuove opzioni di filtro e ricerca dedicate alle stazioni di ricarica: individuare il punto di ricarica più adatto e pianificare gli spostamenti più lunghi diventa così ancora più semplice. Con il nuovo propulsore, una gamma più ampia e affinamenti mirati, Mazda6e 2027 consolida i punti di forza del modello e propone un’esperienza di guida ancora più completa e coinvolgente.

Prezzi e offerta di lancio in Italia

In occasione del lancio della nuova Mazda6e 2027, Mazda propone un’offerta dedicata all’allestimento Takumi, disponibile a un prezzo promozionale di 40.950 euro con il finanziamento Mazda Advantage, a fronte di un prezzo di listino di 43.650 euro: un vantaggio di 2.700 euro, con 36 rate mensili da 299 euro. L’offerta è valida presso la rete ufficiale Mazda fino al 31 dicembre 2026, secondo i termini e le condizioni del finanziamento.

Domande frequenti su Mazda6e 2027

Qual è l’autonomia della nuova Mazda6e 2027?

Mazda6e 2027 offre un’autonomia WLTP fino a 560 km nel ciclo combinato e fino a 703 km nel ciclo urbano, grazie alla nuova batteria al litio-ferro-fosfato da 78 kWh.

Quanto velocemente si ricarica la Mazda6e 2027?

La nuova batteria da 78 kWh supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 200 kW, riducendo i tempi di ricarica rispetto alla generazione precedente.

Che cos’è l’allestimento Homura Plus?

Homura Plus è il nuovo allestimento di Mazda6e 2027 dal carattere sportivo, con modanature nero lucido, rivestimenti in pelle nappa nera e tessuto scamosciato con cuciture rosse.

Quanto costa la Mazda6e 2027 in Italia?

La versione Takumi di Mazda6e 2027 è proposta al lancio a un prezzo promozionale di 40.950 euro con il finanziamento Mazda Advantage, a fronte di un listino di 43.650 euro, offerta valida fino al 31 dicembre 2026.

Quali novità ci sono per l’allestimento Takumi Plus?

Takumi Plus introduce una nuova tonalità beige per gli interni in pelle nappa e tessuto scamosciato intrecciato, che si affianca alla finitura Tan già disponibile.

Quali sistemi di assistenza alla guida sono stati aggiornati?

Il Cruising & Traffic Support è ora operativo fino a 160 km/h e il Lane Keep Assist interviene sullo sterzo in modo più fluido, mentre la navigazione offre nuovi filtri di ricerca per le stazioni di ricarica.

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