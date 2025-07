Mercato auto usate 2024: un novembre sostanzialmente stabile

Il mercato delle auto usate in Italia è rimasto sostanzialmente stabile a novembre 2024, con un lieve calo dello 0,3%. Tuttavia, il risultato resta positivo nel corso dell’intero anno, con una crescita del 7,2%, rispetto a quanto registrato nel 2023. Resta il diesel la motorizzazione leader, così come la Lombardia tra le regioni italiane.

I dati di novembre 2024

Entrando più nel dettaglio, lo scorso mese di novembre ha visto 462.210 trasferimenti di proprietà, appunto sostanzialmente stabili, rispetto all’anno precedente. In tutto il 2024, sono stati registrati 4.945.228 passaggi complessivi, rispetto ai 4.613.552 di gennaio-novembre 2023. C’è, invece, un calo del 3,6%, rispetto al 2019.

Il diesel mantiene la leadership fra le motorizzazioni, ma continua a ridurre il suo peso, scendendo al 42,8% di quota dal 45,1% dei primi 10 mesi dell’anno. Secondo posto per le vetture benzina, con una quota in leggero calo del 38,7%, mentre le ibride occupano il terzo posto, ma sono molto distanti, appena al 7,7%. Il metano si posiziona al 2,1% in novembre e al 2,2% in gennaio-novembre, mentre BEV e plug-in salgono rispettivamente a 0,9% e 1,2% del totale.

Lombardia al vertice

L’analisi per regione conferma al primo posto la Lombardia al 16,1%, in crescita di 0,2 punti e al secondo il Lazio al 9,5% (-0,2 p.p. rispetto allo stesso mese 2023), in terza posizione si colloca la Campania, stabile al 9,3%. In novembre, la quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni di anzianità scende dal 48,4% dei 10 mesi precedenti al 47,4%, mentre sale la quota di vetture fino a 4 anni di anzianità e raggiunge il 23,3% a novembre, +1,6 punti sullo stesso mese 2023.

