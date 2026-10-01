Mercedes-AMG, show italiano per GT Coupé 4 e CLA 45 a Misano

MISANO ADRIATICO, Italia (1° ottobre 2026) – Il Misano World Circuit ha ospitato il 30 settembre l’AMG Performance Day 2026, l’appuntamento che riunisce clienti e appassionati attorno ai valori, alla cultura e alla continua ricerca delle alte prestazioni di Mercedes-AMG. Oltre 200 partecipanti hanno vissuto una giornata immersiva tra attività dinamiche in pista, approfondimenti di prodotto e momenti di condivisione.

Oltre 200 partecipanti in pista al Misano World Circuit

L’AMG Performance Day 2026 ha riunito al Misano World Circuit oltre 200 clienti e appassionati per una giornata dedicata al mondo Mercedes-AMG: un appuntamento che affianca alla scoperta delle vetture il valore dell’incontro e della condivisione, creando un contatto diretto tra la community e gli specialisti del marchio di Affalterbach. La pista è stata il cuore dell’esperienza: affiancati dai piloti professionisti dell’AMG Experience, i partecipanti hanno alternato sessioni al volante delle proprie vetture a quelle delle più recenti novità Mercedes-AMG, approfondendo sul campo il legame che unisce il marchio al motorsport.

Anteprima italiana per GT Coupé 4 e CLA 45 4MATIC+

L’edizione di quest’anno ha assunto un significato speciale con l’anteprima italiana della nuova Mercedes-AMG GT Coupé 4 e della nuova Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+, due vetture che traducono la tradizione sportiva di Affalterbach in una nuova dimensione elettrica, accomunate dall’innovativa tecnologia dei motori a flusso assiale. La prima apparizione italiana dei due modelli ha rappresentato l’occasione per mostrare come Mercedes-AMG stia evolvendo ciò che il brand fa da sempre: spingere costantemente avanti i limiti, trasferendo anche nella nuova dimensione elettrica la stessa ambizione che ne ha definito la storia.

La tecnologia dei motori a flusso assiale

GT Coupé 4 e CLA 45 4MATIC+ sono i primi modelli a portare su strada la tecnologia dei motori a flusso assiale. Rispetto ai tradizionali motori elettrici a flusso radiale, questa soluzione consente di ottenere una densità di potenza e di coppia particolarmente elevata con dimensioni e peso contenuti. Il vantaggio non si misura però soltanto nel picco prestazionale: la gestione termica a liquido permette di erogare la potenza in modo ripetibile e costante, un requisito essenziale per tradurre l’elettrificazione in un’autentica esperienza di guida AMG.

Domande frequenti su AMG Performance Day 2026

Dove si è svolto l’AMG Performance Day 2026?

L’edizione 2026 dell’AMG Performance Day si è svolta il 30 settembre al Misano World Circuit, con oltre 200 clienti e appassionati del marchio Mercedes-AMG.

Quali vetture hanno debuttato in Italia all’AMG Performance Day?

All’evento hanno debuttato in anteprima italiana la nuova Mercedes-AMG GT Coupé 4 e la nuova Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+, entrambe equipaggiate con motori a flusso assiale.

Che cos’è un motore a flusso assiale?

È un tipo di motore elettrico che, rispetto ai tradizionali motori a flusso radiale, offre una densità di potenza e di coppia più elevata a parità di dimensioni e peso, con una gestione termica a liquido che garantisce potenza costante e ripetibile.

Che cos’è l’AMG Experience?

L’AMG Experience è il programma di piloti professionisti Mercedes-AMG che affianca i partecipanti agli eventi del brand nelle sessioni in pista, sia al volante delle proprie vetture sia delle novità del marchio.

Quante persone hanno partecipato all’AMG Performance Day 2026?

All’AMG Performance Day 2026 al Misano World Circuit hanno partecipato oltre 200 clienti e appassionati del marchio Mercedes-AMG.

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