Mercedes-Benz ad Auto e Moto d’Epoca: 140 anni di automobile con le berline

Nell’anno in cui festeggia i 140 anni dalla nascita dell’automobile, Mercedes-Benz affida alle sue berline il ruolo di ambasciatrici ad Auto e Moto d’Epoca, in programma a Bologna dal 22 al 25 ottobre. Sotto i riflettori la nuova Classe S, affiancata dalla 300 D “Adenauer” (W 189).

Le berline protagoniste dello stand

Una selezione di modelli incarna l’essenza della berlina e racconta, tra passato e futuro, la storia dell’automobile. La nuova Classe S segna un nuovo punto di riferimento per le berline di lusso ed è affiancata dalla 300 D “Adenauer” (W 189), il modello iconico che nel 1951 ha dato origine alla serie da cui deriva l’attuale Classe S.

Nell’area espositiva del Salone trovano posto anche la nuova Classe C elettrica, che condivide lo spazio con la 190 E 2.5-16 Evolution II, la “Baby Benz” più “cattiva” di sempre.

La Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II

140 anni dal brevetto di Carl Benz

140 anni fa Carl Benz depositava il brevetto della prima automobile della storia: una storia che prosegue oggi, tra tradizione e innovazione, nei padiglioni di Auto e Moto d’Epoca, appuntamento di riferimento per gli appassionati del Classic in Italia.

«È bello festeggiare questo importante anniversario con veri e propri appassionati dell’automobile, nelle sue infinite sfaccettature», ha dichiarato Mirco Scarchilli, Head of Retail Experience & Press Relations di Mercedes-Benz Italia. «Insieme ai nostri amici del Mercedes-Benz Registro Italia abbiamo scelto di esporre una selezione di modelli che potessero rievocare momenti iconici della nostra storia, in un ideale passaggio di testimone che viaggia, senza soluzione di continuità, tra passato e futuro, tradizione e innovazione.»

Domande frequenti su Mercedes-Benz ad Auto e Moto d’Epoca

Quando si svolge Auto e Moto d’Epoca 2026?

A Bologna dal 22 al 25 ottobre 2026.

Quale anniversario celebra Mercedes-Benz?

I 140 anni dalla nascita dell’automobile, con il brevetto depositato da Carl Benz.

Quali modelli espone Mercedes-Benz?

La nuova Classe S, la 300 D “Adenauer” (W 189), la nuova Classe C elettrica e la 190 E 2.5-16 Evolution II.

Che cos’è la 300 D “Adenauer”?

È il modello che nel 1951 ha dato origine alla serie da cui deriva l’attuale Classe S.

Con chi collabora Mercedes-Benz Italia?

Con il Mercedes-Benz Registro Italia, per la selezione dei modelli esposti.

Perché le berline sono protagoniste?

Perché rappresentano da sempre l’eccellenza dell’industria automobilistica e raccontano la storia dell’automobile.

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