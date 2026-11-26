Dopo la World Premiere dello scorso 29 luglio, la nuova Mercedes-Benz GLA elettrica debutta sul mercato italiano: da venerdì 27 novembre sarà possibile scoprire dal vivo la terza generazione del SUV compatto della Stella negli showroom aderenti, che per l’occasione resteranno aperti anche sabato 28 e domenica 29 novembre, un intero week-end dedicato alla scoperta di tutte le novità del modello. Contestualmente al debutto delle versioni 100% elettriche si aprono anche gli ordini delle varianti ibride, attese in concessionaria nel primo trimestre del 2027.

Indice

Il debutto negli showroom italiani e i prezzi

Con la terza generazione di GLA, Mercedes-Benz rinnova profondamente uno dei suoi bestseller, con un nuovo linguaggio stilistico, dimensioni più generose e un patrimonio tecnologico d’avanguardia. Nuova GLA amplia così la famiglia di modelli sviluppati sulla piattaforma MMA, di cui fanno già parte GLB, CLA e CLA Shooting Brake.

La nuova Mercedes-Benz GLA elettrica è disponibile con prezzi a partire da 46.972 euro per la GLA 200 da 165 kW (224 CV). Completano la gamma al lancio la GLA 250+ da 200 kW (272 CV), a partire da 52.706 euro, e la GLA 350 4MATIC da 260 kW (354 CV), a partire da 56.036 euro. Ad aprire il debutto saranno le motorizzazioni 100% elettriche; contestualmente al loro arrivo in concessionaria sarà possibile ordinare anche le versioni ibride, il cui arrivo è previsto nel corso del primo trimestre del 2027.

Design e abitabilità

La nuova GLA si distingue per un’identità stilistica completamente rinnovata, con proporzioni più sportive e una presenza su strada ancora più incisiva. Per la prima volta nel segmento delle compatte Mercedes-Benz, la versione elettrica introduce l’iconica mascherina, disponibile anche con illuminazione animata, che riprende il nuovo linguaggio stilistico dei modelli di segmento superiore.

Una silhouette più bassa, una carreggiata posteriore più ampia, spalle muscolose e ruote a filo carrozzeria ne sottolineano il carattere dinamico. Il passo, aumentato di 61 mm, contribuisce a una maggiore abitabilità, con più spazio per tutti i passeggeri. Cresce anche la capacità del bagagliaio, che raggiunge i 410 litri (+70 litri), cui si aggiunge, sulle versioni elettriche, un vano di carico anteriore da 107 litri.

Motorizzazioni, autonomia e ricarica

Al lancio, la gamma elettrica si articola in tre motorizzazioni: GLA 200, equipaggiata con una batteria da 58 kWh, e GLA 250+ e GLA 350 4MATIC, entrambe con una batteria da 85 kWh. Grazie all’architettura a 800 volt, la nuova GLA offre, a seconda della versione, valori di riferimento in termini di autonomia e velocità di ricarica, con un’autonomia massima di 657 km nel ciclo WLTP, una potenza di ricarica che raggiunge i 320 kW e la possibilità di recuperare fino a 270 km di autonomia in soli dieci minuti.

Tecnologia e interni

Completamente ridisegnato, l’abitacolo combina materiali ricercati, maggiore comfort e un’esperienza digitale ancora più intuitiva. Tra gli elementi distintivi figurano il tetto panoramico di serie e l’MBUX Superscreen come optional, che integra tre display sotto un’unica superficie in vetro.

Il nuovo sistema operativo Mercedes-Benz MB.OS apre la strada a un’interazione sempre più naturale e personalizzata con la vettura, grazie all’MBUX Virtual Assistant basato sull’intelligenza artificiale. Completano l’esperienza di bordo la navigazione intelligente di Google Maps e i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione MB.DRIVE. Per scoprire Nuova GLA e individuare la concessionaria Mercedes-Benz più vicina, è possibile visitare il sito ufficiale Mercedes-Benz Italia.

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Domande frequenti su Mercedes-Benz GLA

Quando debutta la nuova Mercedes-Benz GLA negli showroom italiani?

Da venerdì 27 novembre, con apertura straordinaria delle concessionarie aderenti anche sabato 28 e domenica 29 novembre per un intero week-end dedicato alla scoperta del nuovo SUV compatto.

Quanto costa la nuova GLA elettrica?

I prezzi partono da 46.972 euro per la GLA 200 (165 kW/224 CV), da 52.706 euro per la GLA 250+ (200 kW/272 CV) e da 56.036 euro per la GLA 350 4MATIC (260 kW/354 CV).

Quando arrivano le versioni ibride?

Gli ordini delle versioni ibride si aprono contestualmente al debutto della GLA elettrica, con arrivo in concessionaria previsto nel corso del primo trimestre del 2027.

Qual è l’autonomia massima della nuova GLA elettrica?

Grazie all’architettura a 800 volt, l’autonomia massima nel ciclo WLTP raggiunge i 657 km, con una potenza di ricarica fino a 320 kW e la possibilità di recuperare fino a 270 km di autonomia in dieci minuti.

Su quale piattaforma è costruita la nuova GLA?

La nuova GLA è costruita sulla piattaforma MMA, la stessa che accoglie anche GLB, CLA e CLA Shooting Brake.

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