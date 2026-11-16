Mercedes-Benz Italia promuove il dialogo artistico tra Italia e Germania

Vicenza, 16 novembre 2026 – Mercedes-Benz Italia e il Gruppo Trivellato, storico partner della Stella nel Vicentino, sostengono la mostra “Italia Germania. Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer”, in programma dal 14 novembre 2026 al 2 maggio 2027 presso la Basilica Palladiana di Vicenza. La collaborazione si estende anche alla Mercedes-Benz Art Collection, una delle principali collezioni aziendali in Europa, che ha contribuito alla mostra con l’opera “Läufer mit sitzender Figur III” (Corridore con figura seduta III), realizzata da Willi Baumeister tra il 1934 e il 1935.

Ad accogliere i visitatori, in una sezione indipendente, una preziosa selezione di tre opere commissionate ad Andy Warhol per Mercedes-Benz ed esposte accanto alla Patent-Motorwagen, la prima automobile della storia, che proprio nel 2026 compie 140 anni.

Un dialogo artistico tra Italia e Germania alla Basilica Palladiana

Dal 14 novembre 2026 al 2 maggio 2027, la Basilica Palladiana di Vicenza ospiterà la mostra “Italia Germania. Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer”. Questa esposizione apre un importante dialogo artistico e culturale tra Italia e Germania, utilizzando l’arte come strumento per costruire un’identità europea condivisa. Mercedes-Benz Italia, insieme al Gruppo Trivellato, sostiene questo importante progetto artistico, in perfetta sintonia con la missione della Mercedes-Benz Art Collection, che opera per favorire il dialogo interculturale creando occasioni di incontro e scambio attraverso l’arte.

“Läufer mit sitzender Figur III” di Willi Baumeister (1934-1935), opera della Mercedes-Benz Art Collection in mostra a Vicenza

Le dichiarazioni di Mercedes-Benz Italia e della Art Collection

«Sostenere questo progetto significa riaffermare una convinzione che ci accompagna da sempre: il progresso nasce dall’incontro tra cultura, eccellenza industriale, responsabilità e capacità di guardare oltre l’orizzonte. È lo stesso spirito che, da oltre 140 anni, guida Mercedes-Benz nell’evoluzione dell’automobile, trasformando intuizioni pionieristiche in innovazioni capaci di migliorare la vita delle persone e di immaginare una mobilità sempre più sostenibile, intelligente e centrata sull’essere umano. L’automobile, infatti, non rappresenta soltanto una conquista tecnologica. È uno strumento di libertà, connessione e sviluppo, capace di avvicinare persone, comunità e culture. Per questo crediamo che innovazione e cultura debbano procedere insieme, alimentando conoscenza, apertura e crescita condivisa», ha dichiarato Luca Secondini, Direttore Marketing di Mercedes-Benz Italia.

«Siamo lieti di sostenere il committment culturale di Mercedes-Benz Italia con prestiti provenienti dalla collezione d’arte aziendale. In questo modo portiamo avanti il nostro impegno a rendere l’arte accessibile a un pubblico ampio e a promuovere lo scambio. Grazie alla sua attenzione per le reti italo-tedesche, il progetto espositivo stesso dimostra quanto il dialogo culturale sia importante e arricchente», ha dichiarato Dr. Anne Vieth, Head of the Mercedes-Benz Art Collection & Corporate Art Department.

Domande frequenti su Mercedes-Benz e la mostra Italia Germania a Vicenza

Quando e dove si tiene la mostra sostenuta da Mercedes-Benz Italia?

La mostra “Italia Germania. Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer” è in programma dal 14 novembre 2026 al 2 maggio 2027 presso la Basilica Palladiana di Vicenza.

Chi sostiene la mostra insieme a Mercedes-Benz Italia?

La mostra è sostenuta da Mercedes-Benz Italia insieme al Gruppo Trivellato, storico partner della Stella nel Vicentino.

Quale opera della Mercedes-Benz Art Collection è esposta a Vicenza?

La Mercedes-Benz Art Collection ha contribuito alla mostra con l’opera “Läufer mit sitzender Figur III” (Corridore con figura seduta III), realizzata da Willi Baumeister tra il 1934 e il 1935.

Cosa espone Mercedes-Benz accanto alla Patent-Motorwagen?

In una sezione indipendente della mostra sono esposte tre opere commissionate ad Andy Warhol per Mercedes-Benz, collocate accanto alla Patent-Motorwagen, la prima automobile della storia, che nel 2026 compie 140 anni.

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