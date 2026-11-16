Tesla Cybercab: arriva ai privati, ma serve un abbonamento. E non solo

La promessa di Elon Musk è stata mantenuta: la Tesla Cybercab è disponibile anche per i clienti privati, non solo come robotaxi per il trasporto di persone. Il marchio americano, infatti, ha ufficialmente aperto gli ordini per questo modello, anche se la procedura avviene esclusivamente su invito di Tesla e non è possibile acquistarlo tramite il normale sito ufficiale o andando in una concessionaria. Il prezzo è di 29.900 euro, più l’aggiunta delle tasse.

L’abbonamento è obbligatorio

Tuttavia, non sarà sufficiente versare questa cifra per poter circolare con il veicolo a guida autonoma, ma è obbligatorio anche acquistare un abbonamento, denominato ‘Autonomy Subscription’, per una cifra di 299 dollari al mese. Senza quest’ultimo, il Cybercab non si muove, perché il software di Tesla non avvia la vettura. Questo canone mensile, tuttavia, non serve solamente a poter utilizzare l’auto, ma copre anche alcuni servizi, come la sostituzione degli pneumatici, la manutenzione ordinaria, i controlli e l’assistenza stradale.

La circolazione è limitata

Dopo aver speso oltre 30.000 dollari per l’acquisto ed aver sottoscritto l’abbonamento, tuttavia, il proprietario di una Tesla Cybercab è ancora molto limitato. Infatti, la vettura può circolare esclusivamente nelle aree coperte dal servizio Robotaxi, cioè Austin, Dallas, Houston, Fort Worth e San Antonio in Texas, e Miami, Orlando e Tampa in Florida. Se ci si sposta all’esterno di queste aree, il software della casa americana blocca la vettura e la ferma.

Inoltre, Tesla può ridurre l’area operativa o limitare e/o inibire la funzionalità dell’auto, in caso di maltempo o di indagini in corso. E, infine, è spiegato espressamente nel contratto l’utilizzo esclusivamente personale della vettura. Infatti, almeno per il momento, non è possibile inserirla nella rete dei Robotaxi e, dunque, non può essere utilizzata come taxi a guida autonoma, come invece sembrava fosse possibile dalle parole di Musk dei mesi scorsi.

Consegne entro fine 2026

Insomma, una serie di ampie limitazioni che potrebbero dissuadere molti possibili clienti ad acquistare il Cybercab. Comunque, chi ha ricevuto l’invito e vuole acquistare l’auto a guida autonoma, priva di volante e di pedali, deve versare una caparra di 1.000 dollari (non rimborsabile) per poterla prenotare. Per poi saldare il costo della vettura nelle settimane successive, oltre a sottoscrivere il citato abbonamento obbligatorio. Le prime consegne sono previste entro la fine di quest’anno, a partire da dicembre 2026.

Le caratteristiche

Gli esterni di Cybercab richiamano il design del Cybertruck, a partire dalla singola barra luminosa a LED a tutta larghezza che domina il frontale conferendo al veicolo un aspetto futuristico. Altri elementi stilistici tipici di Tesla sono le linee nette che disegnano il cofano scolpito e la sezione muscolosa della parte posteriore della fiancata, simili alla Model Y. Una novità inedita rispetto agli attuali modelli è rappresentata dalle porte “a farfalla” ispirate alle supercar.

Essendo un veicolo totalmente automatizzato Cybercab è stato concepito senza volante e senza pedali. Gli interni sono estremamente minimalisti, con due posti a sedere e un grande schermo centrale d’infotainment, che riprende l’impostazione già vista su Model 3 e Model Y. Questo modello viene prodotto nella Gigafactory di Austin in Texas.

Quanto costa la Tesla Cybercab per i clienti privati?

Tesla ha aperto gli ordini per i clienti privati a un prezzo di 29.900 euro, a cui vanno aggiunte le tasse. L’acquisto è possibile esclusivamente su invito della casa americana e richiede una caparra non rimborsabile di 1.000 dollari.

Perché è necessario sottoscrivere un abbonamento?

Oltre al prezzo d’acquisto, è obbligatorio attivare Autonomy Subscription, un abbonamento da 299 dollari al mese. Senza questo servizio il software Tesla non permette alla vettura di muoversi. Il canone comprende anche manutenzione ordinaria, sostituzione degli pneumatici, controlli e assistenza stradale.

Dove può circolare la Tesla Cybercab?

La circolazione è limitata alle aree coperte dal servizio Robotaxi in Texas e Florida. Tra le città indicate ci sono Austin, Dallas, Houston, Fort Worth, San Antonio, Miami, Orlando e Tampa. Fuori da queste zone il software blocca il veicolo.

Quali sono le caratteristiche e quando arriveranno le prime consegne?

Cybercab è un’auto completamente automatizzata, priva di volante e pedali, con due posti, schermo centrale e porte ad apertura a farfalla. Viene prodotta nella Gigafactory di Austin e le prime consegne sono previste entro dicembre 2026. L’utilizzo, almeno inizialmente, è esclusivamente personale e non è consentito inserirla nella rete Robotaxi.

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