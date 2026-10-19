Mercedes-Benz lancia PLM.AI: sviluppo prodotti più rapido

La piattaforma AI-native collega sviluppo, produzione, vendite e after-sales: tempi fino al 30% più rapidi, con CONTACT Software e Siemens

di Redazione19 Ottobre, 2026

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz introduce PLM.AI: sviluppo prodotto fino al 30% più rapido, circa 17 mesi in meno per i nuovi veicoli e fino al 50% di efficienza nell’engineering.

Mercedes-Benz digitalizza lo sviluppo globale dei prodotti con PLM.AI, una nuova infrastruttura digitale integrata e AI-native pensata per portare le innovazioni alla maturità per la produzione in serie fino al 30% più rapidamente. Il sistema, annunciato il 19 ottobre, collega sviluppo, approvvigionamento, produzione, vendite e after-sales lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.

Con PLM.AI (Product Lifecycle Management) la Casa della Stella costruisce una base di conoscenza intelligente end-to-end. In futuro nuovi prodotti e tecnologie potranno così arrivare in produzione in modo più rapido, efficiente e sostenibile.

Fino al 30% di tempi in meno

  • Sviluppo veicoli: Mercedes-Benz riduce di circa 17 mesi i tempi di sviluppo dei nuovi veicoli, con un’accelerazione che può arrivare fino al 30%.
  • Engineering: nei singoli processi sono attesi incrementi di efficienza fino al 50%.
L’infografica Mercedes-Benz sui vantaggi di PLM.AI nello sviluppo prodotto
L’infografica Mercedes-Benz sui vantaggi di PLM.AI nello sviluppo prodotto

Secondo l’azienda, la riduzione dei tempi non deriva da compromessi, ma dalla possibilità per i team di prendere decisioni migliori e più tempestive, mettendo in contatto le persone giuste con le informazioni corrette al momento opportuno. Si riduce così la complessità, si accelera l’innovazione e le nuove tecnologie raggiungono più in fretta i clienti.

Qualità e sicurezza restano invariate

Mercedes-Benz precisa che gli standard che contraddistinguono ogni vettura restano invariati: l’impegno per qualità e sicurezza rimane elevato come sempre. Una Mercedes-Benz sviluppata con PLM.AI, spiega la Casa, continuerà a essere inconfondibilmente tale, con la stessa maestria artigianale, l’eccellenza ingegneristica e la desiderabilità di sempre, ma disponibile in tempi più rapidi.

I partner: CONTACT Software e Siemens

Per il programma di trasformazione Mercedes-Benz collabora con due partner tecnologici. CONTACT Software fornisce l’open core system della piattaforma, mentre Siemens amplia la partnership di lunga data con la Casa nei campi del physical design e della validazione digitale.

Jörg Burzer, Membro del Board of Management di Mercedes-Benz Group AG e Chief Technology Officer, Development e Procurement, sottolinea che PLM.AI è l’infrastruttura digitale integrata per il futuro dello sviluppo prodotto: renderà l’azienda più veloce, più connessa e più capace di apprendere, creando una base che collega sviluppo, produzione e customer experience in una nuova dimensione.

Domande frequenti su Mercedes-Benz PLM.AI



Che cos’è PLM.AI?

È la nuova infrastruttura digitale AI-native di Mercedes-Benz per il Product Lifecycle Management, che collega sviluppo, approvvigionamento, produzione, vendite e after-sales.

Quanto accelera lo sviluppo dei veicoli?

Fino al 30%: Mercedes-Benz parla di una riduzione di circa 17 mesi dei tempi di sviluppo dei nuovi veicoli.

Quali guadagni sono attesi nell’engineering?

Incrementi di efficienza fino al 50% nei singoli processi di engineering.

Cambiano gli standard di qualità e sicurezza?

No: Mercedes-Benz afferma che restano invariati e che l’impegno per qualità e sicurezza rimane elevato come sempre.

Chi sono i partner tecnologici?

CONTACT Software, che fornisce l’open core system, e Siemens, per physical design e validazione digitale.

Chi ha presentato il progetto?

Jörg Burzer, Membro del Board of Management di Mercedes-Benz Group AG e Chief Technology Officer, Development e Procurement.

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