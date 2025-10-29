Mercedes-Benz: nel terzo trimestre 2025 risultati in linea con le previsioni annuali

Mercedes-Benz Group ha comunicato nelle scorse ore i risultati finanziari del terzo trimestre del 2025, confermando quelle che erano le previsioni annuali. L’EBIT rettificato si è attestato a 2,099 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,537 miliardi del terzo trimestre 2024, principalmente per la diminuzione dei volumi di vendita, l’aumento dei costi legati ai dazi e l’impatto negativo dei tassi di cambio. Le rettifiche sull’EBIT, pari a 1,349 miliardi, sono state legate soprattutto ai programmi di riorganizzazione del personale in Germania e alle iniziative di ottimizzazione internazionale. Tutte e tre le business unit hanno registrato margini EBIT conformi alle aspettative.

Mercedes-Benz: i risultati del terzo trimestre 2025

Mercedes-Benz ha registrato un solido flusso di cassa libero del business industriale pari a 1,4 miliardi di euro nel terzo trimestre (T3 2024: 2,4 miliardi) e 5,6 miliardi nei primi nove mesi dell’anno (T1-T3 2024: 6,3 miliardi). La liquidità netta del Gruppo ha raggiunto 32,3 miliardi di euro alla fine del terzo trimestre 2025, in crescita rispetto ai 28,2 miliardi dello stesso periodo 2024. In linea con la politica di allocazione del capitale, Mercedes-Benz avvierà un programma di riacquisto di azioni autorizzato dall’Assemblea Generale, per un valore massimo di 2 miliardi di euro entro 12 mesi.

Ola Källenius, CEO di Mercedes-Benz Group ha dichiarato: “I risultati del terzo trimestre confermano che siamo in linea con le nostre previsioni annuali. Il nostro principale programma di lancio di nuovi prodotti e tecnologie procede secondo i piani: l’arrivo delle nuove CLA e GLC apre la strada a una serie di modelli aggiornati in tutti i segmenti e con diverse motorizzazioni, pensati per rispondere in modo mirato alle esigenze del mercato e dei nostri clienti. Rimaniamo concentrati sul miglioramento dell’esperienza del cliente, continuando a promuovere l’efficienza in tutta l’azienda”.

