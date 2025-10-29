Mazda Vision X-Coupe: sportiva a quattro porte che si muove anche con gli e-fuel [FOTO]

Al Japan Mobility Show 2025 Mazda guarda al futuro presentando, accanto alla piccola Vision X-Compact, la Vision X-Coupé, un ulteriore concept che anticipa la prossima evoluzione del design e della tecnologia della Casa di Hiroshima. La Mazda Vision X-Coupé è un prototipo dallo stile audace e dalla soluzioni tecniche visionaria che prefigura una futura sportiva ad alimentazione ibrida plug-in del marchio giapponese.

Sportiva quattro porte lunga più di 5 metri

La Vision X-Coupe si presenta con le fattezze di una sportiva a quattro porte che misura poco più di 5 metri in lunghezza, per un passo di 3,08 metri. Esteticamente il prototipo di Mazda adotta un’evoluzione del Kodo Design, il linguaggio stilistico del brand, fatto di frontale concavo e gruppi ottici a LED sottili a caratterizzare il muso, affiancato da superfici scolpite e linee orientate al minimalismo a disegnare il corpo vettura del prototipo.

Look che punta all’essenziale anche per quanto riguarda la configurazione degli interni, con raffinatezza e pulizia del design che emergono dalla combinazione tra tecnologia e artigianalità, con la presenza di sedili rivestiti in bianco, plancia verde, quadro strumenti analogico-digitale e un grande display centrale che si estende orizzontalmente verso l’area del passeggero.

Si muove anche con e-fuel o in elettrico

L’aspetto lussuoso della Mazda Vision X-Coupe è affiancato dal forte carattere innovativo che riguarda il suo sistema di alimentazione. A spingere questo concept c’è un sistema ibrido plug-in con motore rotativo a due rotori, affiancato da un motore elettrico e una batteria, che può funzionare sia con gli e-fuel che in elettrico. In particolare, il propulsore può essere alimentato da uno speciale carburante a impatto neutro prodotto da microalghe, la cui C02 catturata durante la crescita viene trasformata in olio raffinabile e poi carburante sintetico.

Potenza di oltre 500 CV

La Vision X-Coupe, che per stazza si posizionerebbe sopra la Mazda 6e, come anticipato può anche muoversi in elettrico, grazie al powertrain che sviluppa una potenza complessiva di 503 CV, garantendo 159 km di autonomia a zero emissioni, mentre il livello di autonomia complessiva, garantito dall’accoppiata termico-elettrico, raggiunge i quasi 800 chilometri.

