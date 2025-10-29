Stellantis premia a Parigi i migliori fornitori del 2025

Il 28 ottobre, nella cornice di Parigi – città simbolo dei marchi Peugeot, Citroën e DS Automobiles – Stellantis ha reso omaggio ai suoi partner più meritevoli durante la quinta edizione del Supplier of the Year Awards. L’azienda ha premiato 54 fornitori internazionali in 20 categorie, riconoscendo il loro contributo in termini di qualità, innovazione, affidabilità e dedizione all’eccellenza operativa.

Il premio “Fornitore dell’anno” è stato assegnato da Stellantis a 20 fornitori

L’evento, che ha riunito oltre 200 partner da tutto il mondo, è stato condotto da Monica Genovese, Chief Purchasing Officer del gruppo, alla presenza del Leadership Team di Stellantis. La cerimonia ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione di confronto sulle strategie future del gruppo, tra cui i nuovi lanci di prodotto, le iniziative per la sostenibilità e il miglioramento dell’esperienza cliente.

Nel suo intervento, il CEO Antonio Filosa ha sottolineato il valore strategico delle partnership: “Questo evento va oltre il semplice riconoscimento: è la conferma del nostro impegno condiviso verso innovazione, sostenibilità e qualità. Solo insieme possiamo affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione e costruire il futuro della mobilità.”

Sulla stessa linea, Monica Genovese ha ribadito l’importanza della collaborazione: “Il legame con i nostri fornitori è il fondamento del successo di Stellantis. Insieme possiamo superare le difficoltà del mercato e garantire ai clienti veicoli d’eccellenza.” I vincitori del titolo di “Fornitore dell’anno” sono stati selezionati da un team globale sulla base di criteri che includono performance, innovazione e allineamento con i valori del gruppo — un riconoscimento che celebra chi contribuisce ogni giorno alla visione di Stellantis per una mobilità più sostenibile e competitiva.

